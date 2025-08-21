RSUD Umar Wirahadikusumah Jadi Rumah Sakit Literasi Pertama di Indonesia

RSUD Umar Wirahadikusumah di Sumedang menjadi rumah sakit literasi pertama di Indonesia dengan program "Selebrasi Umar" untuk meningkatkan SDM dan edukasi pasien.

Bisnis.com, BANDUNG— RSUD Umar Wirahadikusumah mencatatkan sejarah baru dengan menjadi Rumah Sakit Literasi pertama di Indonesia dengan diresmikannya program “Selebrasi Umar” ( Semangat Literasi bersama RSUD Umar Wirahadikusuma).

Program tersebut diresmikan langsung oleh Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir di Gedung Negara, Rabu (20/8/2025) dan diisi acara bedah buku dengan menghadirkan pegiat literasi Kang Maman Suherman dan KH. Dr. Yayan Bunyamin.

Direktur RSUD Umar Wirahadikusumah Enceng, menjelaskan, program Selebrasi Umar merupakan inovasi untuk memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) rumah sakit melalui pendekatan literasi.

“Saya yakin bahwa membaca akan menumbuhkan SDM yang lebih berkualitas sehingga pelayanan terhadap masyarakat berjalan optimal,” ungkapnya.

Menurutnya, program tersebut dirancang untuk meningkatkan kemampuan komunikasi karyawan terhadap pasien agar pasien tidak hanya menerima layanan kesehatan, tetapi juga edukasi.

“Dengan literasi, karyawan tidak hanya sekadar menjalankan SOP, tapi pasien diajak untuk belajar bersama sehingga betul-betul memahami informasi kesehatan yang disampaikan,” tambahnya.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengapresiasi terobosan yang dilakukan RSUD Umar Wirahadikusuma melalui Selebrasi Umar.

Menurutnya, kehadiran rumah sakit literasi merupakan langkah visioner yang membawa Sumedang terus meningkatkan pelayanan kesehatan.

“Hari ini kita melihat RSUD Umar Wirahadikusuma telah menjadi pusat kesehatan, pusat ilmu pengetahuan, sekaligus pusat inspirasi,” kata Bupati Dony.

Ia menegaskan bahwa literasi bukan hanya sebatas membaca dan menulis, melainkan keberanian untuk mencari tahu hingga dorongan untuk menciptakan perubahan.

“RSUD Umar Wirahadikusumah telah berhasil membuat perubahan dan memberi teladan, bahwa literasi hadir dalam sebuah pelayanan dan perawatan. Generasi ini harus menjadikan literasi sebagai nafas pelayanan kesehatan, untuk terus melayani dengan hati dan dengan ilmu,” ujarnya.

Bupati Dony juga menekankan pentingnya menjaga konsistensi setiap inovasi melalui monitoring dan evaluasi agar memberikan dampak jangka panjang.

“Pelayanan kesehatan tanpa pengetahuan itu akan rapuh dan pengetahuan tanpa pelayanan kesehatan tidak akan tumbuh. Keduanya harus dikolaborasikan sebagai pondasi bangsa yang maju,” ujarnya.