CEK FAKTA Pernyataan KDM soal Masyarakat dan Pemimpin Punya Sifat Koruptif

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan bahwa sifat koruptif ada pada masyarakat dan pemimpin, menekankan pentingnya aturan negara untuk mengendalikannya.

Bisnis.com, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat , BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menjadi sorotan hingga menuai kritik dari masyarakat setelah viral video yang menunjukkan dirinya mengatakan soal kasus korupsi.

Dalam pernyataannya yang viral, ia menyebut bahwa masyarakat dan pemimpin sama-sama memiliki sifat koruptif.

Ia menjelaskan bahwa antara rakyat dan pejabat sebetulnya sama-sama memiliki karakter serakah dan buas. Namun yang membedakan hanya pada tingkatan kekuasaannya saja. Potongan video tersebut pun langsung viral di berbagai media sosial seperti X, Instagram, dan TikTok.

CEK FAKTA

Adapun pernyataan yang ia sampaikan itu terjadi saat menjadi pembicara dalam acara di Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, Bandung pekan lalu.

Karena viral, Dedi Mulyadi kemudian mengatakan bahwa kata-katanya telah dipelintir dan disalahgunakan oleh sebagian orang. Ia kemudian memberikan video utuh untuk mengklarifikasi hal tersebut.

Dalam pernyatannya, ia menyinggung soal program perhutanan sosial yang menurutnya sering disalahgunakan.

Seharusnya, perhutanan sosial memberi ruang bagi rakyat untuk mengakses hutan sehingga dapat mengembangkan ekosistem kehutanan yang menopang kehidupan ekonomi. Namun pada kenyataannya, lahan garapan justru dijual dan dialihfungsikan menjadi kawasan permukiman.

"Kan ini problem lagi sehingga hari ini saya ingin segera melakukan penataan itu. Kalau nanti ada komitmen yang kuat antara Pemprov Jabar, Unpad, dan Kementerian Kehutanan, kami wajibkan seluruh penerima hak perhutanan sosial menanam tanaman agroforestri, di antaranya kelapa dan sukun," katanya.

Dedi menekankan bahwa rakyat masa kini berbeda dengan rakyat era 1960-an atau 1970-an. Karakter masyarakat sekarang, menurutnya, sama dengan pemimpin: sama-sama punya potensi serakah.

"Rakyat hari ini adalah rakyat tahun ini yang karakternya sama dengan kita. Sama buasnya, kadang sama serakahnya. Cuma beda tingkatan kekuasaannya," ujarnya.

"Ini rakyat, Pak. Jadi, sifat koruptif, sifat nepotisme bukan hanya milik politisi kayak Dedi Mulyadi. Enggak usah menunggu orang lain, tetapi juga yang lain juga punya karakter itu, punya karakter serakah," lanjutnya.

Dedi Mulyadi memberikan penjelasan bahwa baik masyarakat maupun pemimpin sama-sama punya potensi koruptif dan serakah.

Menurutnya, sifat serakah dan potensi koruptif itu merupakan bagian dari fitrah manusia yang ada pada setiap orang, bukan hanya pejabat atau politisi.

"Sama, ya sama, saya kan punya pengalaman. Dikasih kios satu, ingin adiknya masuk, pengen saudaranya masuk, ingin menguasai seluruh kios gratis. Kan ada pengalaman," kata Dedi saat menjelaskan latar belakang pernyataannya, Senin (25/8/2025).

KDM mencontohkan pengalamannya saat menjabat bupati di Purwakarta. Ada warga yang diberi fasilitas tempat usaha secara gratis, tetapi justru disewakan kepada orang lain dengan harga tinggi.

"Pengalaman saya dulu di Pasar Rebo Purwakarta. Video YouTube-nya ada, lapak disewakan Rp 11 juta, padahal itu gratis disediakan bagi pedagang," katanya.

Dia menegaskan, perilaku seperti itu menunjukkan bahwa potensi koruptif tidak hanya melekat pada pejabat atau pemimpin, tetapi juga ada pada masyarakat.

"Jadi, ya potensi koruptif itu bukan hanya pada kita ini, para politisi, termasuk diri saya, masyarakat juga sama punya sifat koruptif," ucapnya.

Menurutnya, karena sifat serakah adalah bagian dari fitrah manusia, negara memiliki fungsi penting untuk mengatur agar tidak terjadi penyalahgunaan.

"Itu fitrah manusia. Setiap manusia itu punya potensi dalam dirinya serakah. Makanya, fungsi negara itu mengatur agar kebuasan itu tunduk pada undang-undang. Intinya kan itu," jelas Dedi.

Ia menekankan, baik pemimpin maupun rakyat sama-sama harus memperbaiki diri dan taat pada aturan.

"Bagi saya, mau pemimpin, mau rakyat, ya dua-duanya harus bener, gitu lho," katanya.

Setelah videonya viral, KDM berharap pernyataannya tak dipelintir dan tak dijadikan bahan oleh orang-orang tak bertanggung jawab.