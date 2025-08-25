Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Akad Massal 1.080 Debitur: BJB Komit Perluas Akses Rumah Terjangkau

Perbankan di Jawa Barat berkomitmen untuk memperkuat realisasi program pemerintah 3 juta rumah.
Wisnu Wage Pamungkas
Wisnu Wage Pamungkas - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 10:05
Share
Direktur Utama Bank bjb terpilih Yusuf Saadudin bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait saat acara akad massal dan serah terima kunci 1.080 debitur FLPP. istimewa
Direktur Utama Bank bjb terpilih Yusuf Saadudin bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait saat acara akad massal dan serah terima kunci 1.080 debitur FLPP. istimewa
Bisnis.com, BANDUNG--Perbankan di Jawa Barat terus menggenjot komitmen kepemilikan rumah layak bagi masyarakat di provinsi tersebut.
Salah satunya, bank daerah, yakni bank bjb dan bjb Syariah yang telah menggelar acara Akad Massal dan Serah Terima Kunci bagi 1.080 debitur KPR Sejahtera FLPP. 
Direktur Utama Bank Bjb terpilih, Yusuf Saadudin mengatakan momentum tersebut menjadi simbol kuat sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta dalam mewujudkan impian banyak keluarga untuk memiliki tempat tinggal yang aman dan nyaman. 
"Rumah bukan sekadar bangunan, tetapi hak dasar setiap warga negara yang harus bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat," katanya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Minggu (24/8/2025).
Perseroan menilai akad massal dan dan serah terima kunci bagi ribuan debitur itu merupakan bentuk nyata kontribusi perbankan dalam memperkuat program 3 juta rumah, yang bertujuan memperluas akses hunian terjangkau di seluruh Indonesia.
Yusuf menegaskan bahwa sektor perumahan merupakan salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. 
Menurutnya melalui KPR Sejahtera FLPP, Bank Bjb ingin memberi kesempatan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak sekaligus menjadi pondasi pembangunan keluarga di masa depan. 
Dia menilai Bank Bjb dan Bjb Syariah tidak hanya hadir sebagai penyedia pembiayaan, melainkan juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat pondasi sosial dan ekonomi masyarakat.  
“Penyerahan kunci rumah ini bukan sekadar seremoni, tetapi simbol harapan dan komitmen bersama untuk menghadirkan hunian yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia,” katanya. 
Akad massal ini juga merupakan wujud nyata dari inovasi layanan syariah yang memberikan solusi pembiayaan rumah secara adil, transparan, dan terjangkau.
"Bank Bjb percaya, kepemilikan rumah adalah impian universal yang sepatutnya difasilitasi oleh semua pihak," ujarnya.
Pihaknya juga menegaskan bahwa dukungan ini adalah bagian dari misi perusahaan untuk terus memperkuat peran sebagai agen pembangunan daerah.  
"Bank Bjb tidak hanya fokus pada pembiayaan, tetapi juga ingin menghadirkan nilai tambah bagi masyarakat luas melalui kerja sama yang berkelanjutan langkah ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk memperluas akses kepemilikan properti," paparnya.
Dengan berbagai kemudahan dan solusi, pihaknya berkomitmen menghadirkan layanan yang ramah bagi masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi kepada Bank Bjb dan Bjb Syariah atas peran aktifnya. 
Menurutnya, program FLPP tidak akan berhasil tanpa kontribusi nyata dari lembaga keuangan yang dekat dengan masyarakat.
Bank bjb melihat bahwa rumah bukan hanya investasi jangka panjang, melainkan juga ruang tumbuhnya generasi baru yang lebih sehat dan produktif. Oleh karena itu, setiap penyaluran pembiayaan FLPP tidak sekadar angka, tetapi merupakan bentuk investasi sosial untuk masa depan.
Komitmen ini sejalan dengan semangat bank Bjb untuk menjadi bank yang tumbuh bersama masyarakat. Dengan memperluas akses keuangan, memperkuat literasi, dan mendukung program pemerintah, Bjb optimis dapat berkontribusi lebih besar dalam membangun Indonesia yang sejahtera.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Wisnu Wage Pamungkas
Editor : Dinda Wulandari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Peluang Emiten Aguan PANI dan CBDK Kejar Target Ambisius Marketing Sales 2025
Premium
1 jam yang lalu

Peluang Emiten Aguan PANI dan CBDK Kejar Target Ambisius Marketing Sales 2025

Kans Untung atau Buntung Mitra Adiperkasa (MAPI) saat Bawa Balik Ace Hardware ke Tanah Air
Premium
3 jam yang lalu

Kans Untung atau Buntung Mitra Adiperkasa (MAPI) saat Bawa Balik Ace Hardware ke Tanah Air

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Dukung Bisnis Perumahan, BCA Tawarkan KPR Kompetitif dalam BCA Expo Malang 2025

Dukung Bisnis Perumahan, BCA Tawarkan KPR Kompetitif dalam BCA Expo Malang 2025

KPR BERSUBSIDI : Tantangan Pelik Pembiayaan FLPP

KPR BERSUBSIDI : Tantangan Pelik Pembiayaan FLPP

BCA Expo Bidik Pasar Kredit Hunian dan Kredit Kendaraan di Bali

BCA Expo Bidik Pasar Kredit Hunian dan Kredit Kendaraan di Bali

Intip Ekspansi BTN (BBTN) yang Sahamnya Lampaui Target Analis

Intip Ekspansi BTN (BBTN) yang Sahamnya Lampaui Target Analis

Bos BTN Keberatan dengan Bunga FLPP dari SMF

Bos BTN Keberatan dengan Bunga FLPP dari SMF

Bos BTN Ngeluh Suku Bunga FLPP Terlalu Rendah ke DPR, Minta Penyesuaian ke 6%

Bos BTN Ngeluh Suku Bunga FLPP Terlalu Rendah ke DPR, Minta Penyesuaian ke 6%

Ekonomi Jabar Kuartal II/2025 Tumbuh 5,2%, KDM: Bukan Karena Gubernur

Ekonomi Jabar Kuartal II/2025 Tumbuh 5,2%, KDM: Bukan Karena Gubernur

Pembebasan Denda PBB di Jawa Barat

Pembebasan Denda PBB di Jawa Barat

Berita Lainnya

Berita Terbaru

CEK FAKTA Pernyataan KDM soal Masyarakat dan Pemimpin Punya Sifat Koruptif
Kabar Jabar
19 menit yang lalu

CEK FAKTA Pernyataan KDM soal Masyarakat dan Pemimpin Punya Sifat Koruptif

Akad Massal 1.080 Debitur: BJB Komit Perluas Akses Rumah Terjangkau
Kabar Jabar
2 jam yang lalu

Akad Massal 1.080 Debitur: BJB Komit Perluas Akses Rumah Terjangkau

Dedi Mulyadi Dorong Kertajati Jadi Pusat Industri Pertahanan Strategis
Kabar Jabar
23 Agt 2025 | 10:00 WIB

Dedi Mulyadi Dorong Kertajati Jadi Pusat Industri Pertahanan Strategis

Cirebon Raup Investasi Rp2,25 Triliun, Industri Alas Kaki Mendominasi
Bisnis Jabar
22 Agt 2025 | 19:33 WIB

Cirebon Raup Investasi Rp2,25 Triliun, Industri Alas Kaki Mendominasi

KKP akan Bangun Pelabuhan di Garut Selatan, Harga Ikan Diproyeksi Stabil
Bisnis Jabar
22 Agt 2025 | 17:20 WIB

KKP akan Bangun Pelabuhan di Garut Selatan, Harga Ikan Diproyeksi Stabil

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Akad Massal 1.080 Debitur: BJB Komit Perluas Akses Rumah Terjangkau

2

CEK FAKTA Pernyataan KDM soal Masyarakat dan Pemimpin Punya Sifat Koruptif

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Tradisi Makepung Jembrana Bali, Lestarikan Warisan Budaya dan Promosikan Pariwisata
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Akad Massal 1.080 Debitur: BJB Komit Perluas Akses Rumah Terjangkau

2

CEK FAKTA Pernyataan KDM soal Masyarakat dan Pemimpin Punya Sifat Koruptif