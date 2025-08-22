Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Cirebon Raup Investasi Rp2,25 Triliun, Industri Alas Kaki Mendominasi

Cirebon raup investasi Rp2,25 T hingga Agustus 2025, didominasi oleh industri alas kaki.
Hakim Baihaqi
Hakim Baihaqi - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 19:33
Share
Pekerja beraktivitas di sentra produksi sepatu OB Shoes di Depok, Jawa Barat, Rabu (24/4/2024)./Bisnis-Arief Hermawan P
Pekerja beraktivitas di sentra produksi sepatu OB Shoes di Depok, Jawa Barat, Rabu (24/4/2024)./Bisnis-Arief Hermawan P

Bisnis.com, CIREBON - Realisasi investasi di Kabupaten Cirebon hingga Agustus 2025 tercatat mencapai Rp2,25 triliun atau sekitar 65% dari target tahun ini sebesar Rp3,2 triliun. 

Capaian itu dianggap cukup tinggi. Namun, masih menyisakan pekerjaan rumah besar agar target tahunan benar-benar tercapai di tengah situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cirebon Hilmi Rivai menegaskan capaian investasi ini tidak terlepas dari kontribusi besar sektor industri alas kaki

"Hingga Agustus, investasi yang masuk sudah Rp2,25 triliun, setara 65% target. Industri alas kaki masih mendominasi,” ujar Hilmi, Jumat (22/8/2025).

Menurutnya, Kabupaten Cirebon masih menjadi salah satu daerah yang dilirik investor, meski tantangan global seperti pelemahan daya beli, krisis energi, hingga ketidakpastian geopolitik membuat investor lebih berhati-hati. 

"Kami optimistis bisa mengejar target Rp3,2 triliun. Pemkab siap membantu investor yang berkomitmen menanamkan modal,” tegas Hilmi.

Baca Juga

Data DPMPTSP menunjukkan mayoritas investasi di Cirebon masih ditopang oleh pabrik sepatu dan alas kaki. Perusahaan multinasional maupun lokal menanamkan modal dengan membangun pabrik baru atau melakukan ekspansi kapasitas produksi. 

Industri padat karya ini memang dikenal menyerap banyak tenaga kerja. Namun, sekaligus rentan terhadap tekanan eksternal seperti penurunan pesanan ekspor.

Meski optimisme terus digelorakan, fakta di lapangan menunjukkan tantangan cukup berat. Ekonomi global 2025 masih dibayangi efek perang dagang, kebijakan proteksionisme, dan fluktuasi nilai tukar yang berdampak pada biaya impor bahan baku. Investor besar biasanya cenderung menunda ekspansi hingga situasi lebih stabil.

Dalam konteks ini, pencapaian Rp2,25 triliun patut diapresiasi, tetapi pemerintah daerah tidak boleh terjebak pada euforia angka semata.

Perlu ada strategi jangka panjang agar investasi yang masuk tidak hanya mengejar kuantitas, melainkan juga kualitas, termasuk kepastian lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan.

Hilmi mengklaim, DPMPTSP Kabupaten Cirebon berupaya mempercepat layanan perizinan. Investor, katanya, tidak lagi dipersulit oleh birokrasi berbelit.

“Kami membantu investor sejak tahap perencanaan, penyusunan dokumen lingkungan, sampai proses perizinan tuntas,” ungkap Hilmi.

Ditambahkan Hilmi, ada beberapa pekerjaan rumah penting bagi Pemkab Cirebon. Pertama, mempercepat digitalisasi layanan perizinan agar investor tidak terhambat. 

Kedua, memperluas promosi sektor nonalas kaki seperti pariwisata, pertanian modern, dan industri kreatif. Ketiga, memastikan investasi benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menambah daftar angka.

"Tanpa pembenahan mendasar, realisasi Rp2,25 triliun berpotensi hanya menjadi prestasi statistik yang tidak menyentuh kesejahteraan masyarakat. Investasi semestinya menjadi instrumen pembangunan, bukan hanya kebanggaan pemerintah daerah di panggung laporan tahunan," kata Hilmi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hakim Baihaqi
Editor : Denis Riantiza Meilanova

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Analysts Project Double-Digit Earnings Growth for Nickel Miners by 2026
Premium
3 jam yang lalu

Analysts Project Double-Digit Earnings Growth for Nickel Miners by 2026

Bank Mandiri’s New Leadership Pledges Growth and Acceleration
Premium
5 jam yang lalu

Bank Mandiri’s New Leadership Pledges Growth and Acceleration

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Bakal Teken IP-CEPA, Ini 10 Produk Ekspor Andalan Indonesia ke Peru

Bakal Teken IP-CEPA, Ini 10 Produk Ekspor Andalan Indonesia ke Peru

Tarif Trump 19% Berlaku, Produsen Sepatu RI Masih Berharap Turun dari 19%

Tarif Trump 19% Berlaku, Produsen Sepatu RI Masih Berharap Turun dari 19%

Produk Alas Kaki UKM Asal Mojokerto Berhasil Tembus Ekspor ke Korsel

Produk Alas Kaki UKM Asal Mojokerto Berhasil Tembus Ekspor ke Korsel

Produsen Alas Kaki Pede RI Cuan di AS Usai Trump Turunkan Tarif Jadi 19%

Produsen Alas Kaki Pede RI Cuan di AS Usai Trump Turunkan Tarif Jadi 19%

Sederet Industri di Ujung Tanduk Tersengat Tarif Trump 32%

Sederet Industri di Ujung Tanduk Tersengat Tarif Trump 32%

Industri Alas Kaki RI Bisa Diuntungkan Tarif Trump, Tapi Rentan Banjir Impor

Industri Alas Kaki RI Bisa Diuntungkan Tarif Trump, Tapi Rentan Banjir Impor

DPMPTSP: 11 Investor Terhambat di Cirebon Gara-gara UPL, Investasi Triliunan Menggantung

DPMPTSP: 11 Investor Terhambat di Cirebon Gara-gara UPL, Investasi Triliunan Menggantung

Bupati Cirebon Dapat Tekanan Naikkan Tarif PBB-P2

Bupati Cirebon Dapat Tekanan Naikkan Tarif PBB-P2

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Cirebon Raup Investasi Rp2,25 Triliun, Industri Alas Kaki Mendominasi
Bisnis Jabar
7 jam yang lalu

Cirebon Raup Investasi Rp2,25 Triliun, Industri Alas Kaki Mendominasi

KKP akan Bangun Pelabuhan di Garut Selatan, Harga Ikan Diproyeksi Stabil
Bisnis Jabar
9 jam yang lalu

KKP akan Bangun Pelabuhan di Garut Selatan, Harga Ikan Diproyeksi Stabil

KDM: Hak Publik Melihat Keindahan Jawa Barat Terganggu Bangunan Liar
Kabar Jabar
10 jam yang lalu

KDM: Hak Publik Melihat Keindahan Jawa Barat Terganggu Bangunan Liar

DPMPTSP: 11 Investor Terhambat di Cirebon Gara-gara UPL, Investasi Triliunan Menggantung
Bisnis Jabar
11 jam yang lalu

DPMPTSP: 11 Investor Terhambat di Cirebon Gara-gara UPL, Investasi Triliunan Menggantung

Bupati Cirebon Dapat Tekanan Naikkan Tarif PBB-P2
Kabar Jabar
12 jam yang lalu

Bupati Cirebon Dapat Tekanan Naikkan Tarif PBB-P2

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Cirebon Raup Investasi Rp2,25 Triliun, Industri Alas Kaki Mendominasi

2

DPMPTSP: 11 Investor Terhambat di Cirebon Gara-gara UPL, Investasi Triliunan Menggantung

3

Bupati Cirebon Dapat Tekanan Naikkan Tarif PBB-P2

4

KDM: Hak Publik Melihat Keindahan Jawa Barat Terganggu Bangunan Liar

5

KKP akan Bangun Pelabuhan di Garut Selatan, Harga Ikan Diproyeksi Stabil

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Pentas Kolosal Pagelaran Sabang Merauke Hadirkan Tema Hikayat Nusantara
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Cirebon Raup Investasi Rp2,25 Triliun, Industri Alas Kaki Mendominasi

2

DPMPTSP: 11 Investor Terhambat di Cirebon Gara-gara UPL, Investasi Triliunan Menggantung

3

Bupati Cirebon Dapat Tekanan Naikkan Tarif PBB-P2

4

KDM: Hak Publik Melihat Keindahan Jawa Barat Terganggu Bangunan Liar

5

KKP akan Bangun Pelabuhan di Garut Selatan, Harga Ikan Diproyeksi Stabil