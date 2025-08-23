Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Dedi Mulyadi Dorong Kertajati Jadi Pusat Industri Pertahanan Strategis

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dorong pemindahan PTDI dan Pindad ke Kertajati untuk kembangkan industri pertahanan dan kurangi beban fiskal daerah.
Wisnu Wage Pamungkas
Wisnu Wage Pamungkas - Bisnis.com
Sabtu, 23 Agustus 2025 | 10:00
Share
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5/2025)/BISNIS-Annisa Nurul Amara
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5/2025)/BISNIS-Annisa Nurul Amara
Bisnis.com, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menghidupkan lagi rencana pemindahan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) juga PT Pindad dari Bandung ke kawasan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Majalengka.
Dedi Mulyadi mengatakan pemindahan ini bisa membuat industri pertahanan lebih berkembang. Rencana ini bahkan sudah ada sejak 2016 lalu.
Dia menunjuk PTDI selama ini sulit berkembang maksimal karena terkendala lahan terbatas dan lokasi yang terhimpit permukiman, sementara untuk pengujian pesawat perlu landasan pacu yang cukup panjang.
"Tidak mungkin misalnya PTDI di Bandung itu berkembang dengan pesat dalam posisi untuk tes pesawatnya juga mengalami keterbatasan landasan. Sehingga saya punya gagasan, bagaimana kalau industri pertahanan dalam negeri itu semuanya dipusatkan di Kertajati," ujarnya di Kampus UNPAD, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Jumat (22/8/2025).
Menurutnya gagasan ini sudah dikomunikasikan dengan Direktur Utama PTDI, Pindad, dan juga Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau). Hal yang sama ia dorong pada Menteri BUMN dan Komisi I DPR.
Dengan lahan yang cukup luas di Kertajati, maka PTDI bisa leluasa melakukan uji coba dan juga memperbesar produksinya.
"Kemudian nanti pesawat-pesawat F-16 kan sudah bisa. Di sana sudah bisa berjalan dibanding di sini kan nggak bisa. Mudah-mudahan pikiran ini sama, kalau saya ngomong dengan Mas Budi Komisi I DPR RI sama gagasan dan pemikirannya," kata Dedi.
Dedi menyebutkan, bila rencana ini terwujud, diyakini akan menimbulkan efek ganda. Kertajati nantinya bukan hanya menjadi pusat industri pertahanan saja, rencana status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga akan terdongkrak. 
Sementara dari sisi penerbangan komersial dari dan ke Kertajati, diharapkan bisa kembali menggeliat seperti yang terjadi di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta.
"Kalau sudah kawasan ekonomi khusus terbentuk di situ industri pertahanan di situ, maka maskapai penerbangannya akan jalan. Kita tahu bahwa tidak ada halangan juga kalau itu adalah pangkalan udara tetap membuka maskapai penerbangan sipil," katanya.
Langkah ini juga akan mengurangi beban fiskal daerah. Selama ini biaya perawatan BIJB mencapai Rp60 miliar per tahun. 
Bila industri pertahanan masuk, menurutnya biaya pemeliharaan bandara bisa ditanggung pemerintah pusat.
“Hilang kan (biaya perawatan). Nanti sudah dibiayai oleh industri pertahanan. Pemerintah provinsi tidak usah membiayai lagi,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Wisnu Wage Pamungkas
Editor : Restu Wahyuning Asih

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Lo Kheng Hong Eyes Future Moves in BBRI Shares
Premium
1 jam yang lalu

Lo Kheng Hong Eyes Future Moves in BBRI Shares

Para Pembeli Emas Antam Lebaran 10 Tahun yang Cuan & Boncos Akhir Agustus 2025
Premium
3 jam yang lalu

Para Pembeli Emas Antam Lebaran 10 Tahun yang Cuan & Boncos Akhir Agustus 2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

KDM: Hak Publik Melihat Keindahan Jawa Barat Terganggu Bangunan Liar

KDM: Hak Publik Melihat Keindahan Jawa Barat Terganggu Bangunan Liar

Kirab Jabar Hudang, Disparbud Jabar Puji Semangat 27 Kabupaten/Kota

Kirab Jabar Hudang, Disparbud Jabar Puji Semangat 27 Kabupaten/Kota

Pembebasan Denda PBB di Jawa Barat

Pembebasan Denda PBB di Jawa Barat

Kirab Budaya Hari Provinsi Jawa Barat

Kirab Budaya Hari Provinsi Jawa Barat

OJK Bangun Desa Keuangan Inklusif di Majalengka, UMKM Jadi Fokus

OJK Bangun Desa Keuangan Inklusif di Majalengka, UMKM Jadi Fokus

Ratusan Ribu Batang Rokok Ilegal Diamankan di Majalengka

Ratusan Ribu Batang Rokok Ilegal Diamankan di Majalengka

KDM Pastikan Pemprov Jabar Tangani Kerusakan Akibat Gempa di Bekasi dan Karawang

KDM Pastikan Pemprov Jabar Tangani Kerusakan Akibat Gempa di Bekasi dan Karawang

Kirab Jabar Hudang Terganggu, Sekda Jabar Minta Maaf

Kirab Jabar Hudang Terganggu, Sekda Jabar Minta Maaf

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Dedi Mulyadi Dorong Kertajati Jadi Pusat Industri Pertahanan Strategis
Kabar Jabar
13 menit yang lalu

Dedi Mulyadi Dorong Kertajati Jadi Pusat Industri Pertahanan Strategis

Cirebon Raup Investasi Rp2,25 Triliun, Industri Alas Kaki Mendominasi
Bisnis Jabar
14 jam yang lalu

Cirebon Raup Investasi Rp2,25 Triliun, Industri Alas Kaki Mendominasi

KKP akan Bangun Pelabuhan di Garut Selatan, Harga Ikan Diproyeksi Stabil
Bisnis Jabar
16 jam yang lalu

KKP akan Bangun Pelabuhan di Garut Selatan, Harga Ikan Diproyeksi Stabil

KDM: Hak Publik Melihat Keindahan Jawa Barat Terganggu Bangunan Liar
Kabar Jabar
17 jam yang lalu

KDM: Hak Publik Melihat Keindahan Jawa Barat Terganggu Bangunan Liar

DPMPTSP: 11 Investor Terhambat di Cirebon Gara-gara UPL, Investasi Triliunan Menggantung
Bisnis Jabar
18 jam yang lalu

DPMPTSP: 11 Investor Terhambat di Cirebon Gara-gara UPL, Investasi Triliunan Menggantung

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Cirebon Raup Investasi Rp2,25 Triliun, Industri Alas Kaki Mendominasi

2

DPMPTSP: 11 Investor Terhambat di Cirebon Gara-gara UPL, Investasi Triliunan Menggantung

3

Bupati Cirebon Dapat Tekanan Naikkan Tarif PBB-P2

4

KDM: Hak Publik Melihat Keindahan Jawa Barat Terganggu Bangunan Liar

5

KKP akan Bangun Pelabuhan di Garut Selatan, Harga Ikan Diproyeksi Stabil

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Penyaluran Kredit Alsintan Rp30,73 Miliar ke 43 Debitur
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Cirebon Raup Investasi Rp2,25 Triliun, Industri Alas Kaki Mendominasi

2

DPMPTSP: 11 Investor Terhambat di Cirebon Gara-gara UPL, Investasi Triliunan Menggantung

3

Bupati Cirebon Dapat Tekanan Naikkan Tarif PBB-P2

4

KDM: Hak Publik Melihat Keindahan Jawa Barat Terganggu Bangunan Liar

5

KKP akan Bangun Pelabuhan di Garut Selatan, Harga Ikan Diproyeksi Stabil