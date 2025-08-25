Bisnis Indonesia Premium
Ratusan PKL di Jalan Raya Bandung-Ciater Direlokasi ke Lahan PTPN

Satpol PP Jabar menyatakan 234 pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Jalan Ciater sampai Cagak Kabupaten Subang akan direlokasi.
Wisnu Wage Pamungkas
Wisnu Wage Pamungkas - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 14:43
Ilustrasi/Antara
Ilustrasi/Antara

Bisnis.com, BANDUNG--Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat Gatot Sambas menyatakan 234 pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Jalan Ciater sampai Cagak Kabupaten Subang akan direlokasi. 

Menurut Gatot, PTPN sudah bersedia dan bersepakat untuk menyediakan lahan bagi 234 PKL berjualan.

"Sesuai arahan Pak Gubernur, mereka akan ditempatkan di tempat lain. Jadi digeser, bukan digusur. Nanti pihak PTPN yang akan menyediakan lahannya, kita sudah sepakat," katanya, dikutip Senin (25/8/2025).

Untuk dana talangan sementara karena para pedagang tidak bisa berjualan, kata Gatot, ada dana tunggu, dan nanti diserahkan oleh Bupati Subang.

"Ada dana tunggu sementara untuk mereka sementara belum bisa berjualan akibat pergeseran itu. Nanti mereka akan dikumpulkan oleh Bupati Subang, dananya langsung akan diserahkan Pak Bupati," tuturnya.

Gatot juga menjelaskan, sifat relokasi itu yakni sukses tanpa ekses. Itu karena Satpol PP Jabar tidak melakukan secara frontal, dan sebelumnya pihak PTPN sendiri sudah mengeluarkan surat peringatan (SP).

"Bahkan terakhir SP 3 keluar bulan Juni, artinya mereka seharusnya sudah tidak ada di sana," kata Gatot.

Ada 234 PKL dan bangunan liar yang ditertibkan, karena berpotensi mengganggu jalan dan mereka berada di tanah milik PTPN.

Penulis : Wisnu Wage Pamungkas
Editor : Ajijah

