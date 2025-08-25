Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jabar Tambah Pilihan Wisata Libur Panjang, Tepas Papandayan Jadi Rekomendasi Baru

Agrowisata Tepas Papandayan mulai mencuri perhatian wisatawan sebagai destinasi baru yang menawarkan pemandian air panas dengan nuansa pegunungan.
Hakim Baihaqi
Hakim Baihaqi - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 15:57
Share
Agrowisata Tepas Papandayan/Istimewa
Agrowisata Tepas Papandayan/Istimewa

Bisnis.com, GARUT- Libur panjang Maulid Nabi Muhammad pada 5 September 2025 diperkirakan akan dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata.

Di Kabupaten Garut, Agrowisata Tepas Papandayan mulai mencuri perhatian wisatawan sebagai destinasi baru yang menawarkan pemandian air panas dengan nuansa pegunungan.

Berlokasi di Desa Karamatwangi, Kecamatan Cisurupan, tempat ini hanya berjarak sekitar 15 menit dari Alun-Alun Cisurupan. Letaknya berada di jalur utama menuju kawasan wisata Gunung Papandayan sehingga mudah dijangkau kendaraan pribadi maupun angkutan umum.

Salah satu alasan Tepas Papandayan cepat populer adalah harga tiketnya yang relatif murah. Wisatawan cukup membayar Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Biaya parkir pun terbilang ringan, yakni Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil.

Untuk mencoba kolam air panas, pengunjung hanya menambah Rp10.000 per orang. Sementara itu, lahan camping disediakan dengan tarif Rp100.000 per tenda, sudah termasuk tiket masuk untuk empat orang. 

Dengan demikian, satu keluarga kecil bisa menikmati pengalaman berkemah sekaligus berendam air panas dengan biaya sekitar Rp140.000.

Baca Juga

Selain kolam, fasilitas lain turut mendukung kenyamanan pengunjung, mulai dari musala, toilet bersih, area parkir luas, hingga gazebo untuk bersantai. Tersedia pula kafe yang menyajikan kuliner khas Garut seperti nasi liwet dan sambal cibiuk.

Kolam air panas di lokasi ini menjadi daya tarik utama. Airnya bersumber langsung dari Gunung Papandayan dan didesain bergaya infinity pool, sehingga memberikan ilusi air yang seolah mengalir tanpa batas menuju kaki gunung.

Pagi hari menjadi waktu yang disarankan bagi wisatawan karena kabut tipis menambah kesan magis di area kolam. Sementara sore hari, pengunjung dapat menyaksikan cahaya jingga matahari terbenam yang memantul ke permukaan air. Kondisi ini kerap disebut wisatawan sebagai “golden hour” terbaik di Garut.

Di malam hari, kawasan camping menawarkan pemandangan langit berbintang tanpa gangguan polusi cahaya. Tidak sedikit komunitas pecinta alam dari Bandung maupun Jakarta yang memilih bermalam di lokasi ini untuk menikmati suasana pedesaan dengan latar gunung.

Akses dari Bandung dan Jalur Alternatif

Bagi wisatawan asal Bandung, terdapat dua jalur utama menuju lokasi. Jalur pertama melalui Nagreg-Limbangan-Garut Kota-Cisurupan dengan waktu tempuh sekira tiga jam. Jalur kedua melalui Pangalengan-Cikajang, populer di kalangan pengendara motor karena pemandangannya didominasi hamparan perkebunan teh dan perbukitan hijau.

Bila menggunakan transportasi umum, pengunjung dapat menaiki bus Bandung–Garut, lalu melanjutkan perjalanan ke Terminal Guntur Garut. Dari terminal, perjalanan diteruskan menggunakan angkot jurusan Cikajang hingga Alun-Alun Cisurupan. Setelah itu, ojek tersedia untuk mengantar wisatawan ke lokasi.

Keberadaan Agrowisata Tepas Papandayan menambah pilihan destinasi wisata di Garut yang identik dengan pemandian air panas. Namun, berbeda dengan lokasi lain, Tepas Papandayan menawarkan konsep modern yang tetap berpadu dengan suasana pedesaan.

Harga tiket yang terjangkau membuatnya cocok sebagai destinasi keluarga, sementara atmosfer sejuk dan tenang menjadikannya pilihan populer bagi wisatawan yang ingin melepas penat atau melakukan healing. Tidak heran, foto-foto kolam dengan latar pegunungan sering viral di media sosial dan menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan muda.

Menjelang libur Maulid Nabi pada 5 September, destinasi ini diperkirakan akan ramai dikunjungi. Kombinasi antara panorama alam, fasilitas lengkap, serta biaya yang relatif murah membuat Tepas Papandayan menjadi salah satu opsi menarik untuk mengisi libur panjang, terutama bagi warga Bandung, Tasikmalaya, maupun Cirebon yang ingin menikmati akhir pekan di Garut.

Dengan suasana khas pegunungan yang sejuk, kolam air panas alami, hingga pengalaman berkemah dengan latar Gunung Papandayan, Agrowisata Tepas Papandayan hadir sebagai pilihan baru yang layak masuk dalam daftar tujuan wisata liburan keluarga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hakim Baihaqi
Editor : Ajijah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Danantara SOEs Mixed Performance: ADHI, PTPP, WIKA, WSKT Face Challenges
Premium
1 jam yang lalu

Danantara SOEs Mixed Performance: ADHI, PTPP, WIKA, WSKT Face Challenges

Peluang Telkom (TLKM) yang Mencari Mitra Strategis untuk Anak Usaha
Premium
8 jam yang lalu

Peluang Telkom (TLKM) yang Mencari Mitra Strategis untuk Anak Usaha

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

KKP akan Bangun Pelabuhan di Garut Selatan, Harga Ikan Diproyeksi Stabil

KKP akan Bangun Pelabuhan di Garut Selatan, Harga Ikan Diproyeksi Stabil

Rugikan Negara, Jutaan Batang Rokok Ilegal di Garut Dimusnahkan

Rugikan Negara, Jutaan Batang Rokok Ilegal di Garut Dimusnahkan

FestivaL Ogoh-ogoh Meriahkan Hari Kemerdekaan di Garut

FestivaL Ogoh-ogoh Meriahkan Hari Kemerdekaan di Garut

Objek Wisata Oluhuta Paradise di Gorontalo

Objek Wisata Oluhuta Paradise di Gorontalo

Atraksi Silek Tuo Nagari Sungai Batang

Atraksi Silek Tuo Nagari Sungai Batang

Negara Ini Jadi Destinasi Wisata Favorit Dunia, Targetkan 60 Juta Pengunjung pada 2030 Mendatang

Negara Ini Jadi Destinasi Wisata Favorit Dunia, Targetkan 60 Juta Pengunjung pada 2030 Mendatang

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pemkab Sumedang Tegaskan Kembali 3 Pilar Utama Pembangunan Daerah
Kabar Jabar
9 jam yang lalu

Pemkab Sumedang Tegaskan Kembali 3 Pilar Utama Pembangunan Daerah

Gunakan 3 Bahasa, Sekolah Terpadu Sedaya Bintang Hadir di Summarecon Bandung
Kabar Jabar
9 jam yang lalu

Gunakan 3 Bahasa, Sekolah Terpadu Sedaya Bintang Hadir di Summarecon Bandung

Pemprov Jabar Optimistis 4.600 SPPG Terbangun Oktober 2025
Kabar Jabar
10 jam yang lalu

Pemprov Jabar Optimistis 4.600 SPPG Terbangun Oktober 2025

Pemkab Sumedang Bangun Rumah Sakit Baru, Kejar Rasio Tempat Tidur Ideal
Kabar Jabar
13 jam yang lalu

Pemkab Sumedang Bangun Rumah Sakit Baru, Kejar Rasio Tempat Tidur Ideal

8 Organisasi Sekolah Swasta Cabut Gugatan pada Dedi Mulyadi
Kabar Jabar
13 jam yang lalu

8 Organisasi Sekolah Swasta Cabut Gugatan pada Dedi Mulyadi

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Viral Warga Cirebon 14 Tahun Bayar PBB-P2 Lewat Desa, Ternyata Tak Pernah Disetorkan

2

Pemkab Sumedang Tegaskan Kembali 3 Pilar Utama Pembangunan Daerah

3

Demo Tarif PBB-P2 1.000% Batal, Pemkot Cirebon Lempar Janji Manis Pajak

4

Akad Massal 1.080 Debitur: BJB Komit Perluas Akses Rumah Terjangkau

5

Menilik Akses Baru yang Menghubungkan Jawa Barat dan Jawa Tengah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Menuju Transportasi Ramah Lingkungan, Bali Uji Coba Bus Listrik
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Viral Warga Cirebon 14 Tahun Bayar PBB-P2 Lewat Desa, Ternyata Tak Pernah Disetorkan

2

Pemkab Sumedang Tegaskan Kembali 3 Pilar Utama Pembangunan Daerah

3

Demo Tarif PBB-P2 1.000% Batal, Pemkot Cirebon Lempar Janji Manis Pajak

4

Akad Massal 1.080 Debitur: BJB Komit Perluas Akses Rumah Terjangkau

5

Menilik Akses Baru yang Menghubungkan Jawa Barat dan Jawa Tengah