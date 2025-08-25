Pemprov Jabar Optimistis 4.600 SPPG Terbangun Oktober 2025

SPPG merupakan dapur sehat untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto.

Bisnis.com, BANDUNG—Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan optimistis target pembangunan 4.600 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pada Oktober 2025 akan tercapai.

Keyakinan tersebut seiring dengan terus bertambahnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 27 kabupaten/ kota. SPPG merupakan dapur sehat untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto.

"Apresiasi kepada yayasan yang telah mendukung program pemerintah dalam pemberian MBG. Target 4.600 dapur sehat MGB di Jabar pada Oktober 2025, saya yakin bisa tercapai," katanya, dikutip Senin (25/8/2025).

Erwan mengatakan, setiap SPPG harus mengutamakan kualitas makanan dan pelayanan. Gizi yang baik pada setiap makanan akan menjadi pendorong dalam mewujudkan generasi emas 2045.

"Kualitas makanan dan pelayanan harus diutamakan, jangan memikirkan keuntungan dulu, namanya juga kan MBG," ujarnya.

Salah satu SPPG terbaru ada di Jalan Cilengkarang 1, Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru tersebut didirikan oleh Yayasan Pandoras Berkah Anugrah. Menurutnya, SPPG di Cibiru tersebut sudah sangat memenuhi standar dan diharapkan menjadi percontohan SPPG lainnya di Jabar.

"Saya harap SPPG ini menjadi percontohan dapur sehat lainnya di Jabar karena sangat memadai dan berkualitas," ucapnya.

Selain membawa manfaat besar bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, program MBG juga mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

"Perputaran uangnya mencapai Rp50 triliun setahun. Tentu ini jadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.