Gunakan 3 Bahasa, Sekolah Terpadu Sedaya Bintang Hadir di Summarecon Bandung

PT Summarecon Agung Tbk menghadirkan sarana pendidikan Sekolah Terpadu Sedaya Bintang di kawasan Summarecon Bandung, sekolah yang menggunakan tiga bahasa.
Ajijah
Ajijah - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 20:40
Sekolah Terpadu Sedaya Bintang di kawasan Summarecon Bandung/Istimewa
Sekolah Terpadu Sedaya Bintang di kawasan Summarecon Bandung/Istimewa

Bisnis.com, BANDUNG - PT Summarecon Agung Tbk menegaskan komitmennya untuk menghadirkan beragam sarana fasilitas, termasuk pendidikan, sebagai salat satu pilar utama pengembangan kawasan Summarecon Bandung.

Terbaru, Sekolah Terpadu Sedaya Bintang yang secara resmi mulai beroperasi untuk tahun ajaran 2025/2026.

Executive Director Unit Edukasi PT Summarecon Agung Tbk Aida Halim mengatakan pihaknya telah melakukan beragam persiapan untuk memastikan keberlangsungan kegiatan belajar mengajar berjalan baik.

"Tim dari Sedaya Bintang fokus melakukan peningkatan kompetensi guru melalui program pelatihan terstruktur dan berkelanjutan," kata Aida kepada media, Senin (25/8/2025).

Program tersebut meliputi pelatihan teori dan praktik bersama pakar internasional, visitasi dan coaching on-site untuk mendukung penerapan praktik terbaik di kelas, serta penguatan Community of Practice (CoP) yang mendorong guru berbagi praktik terbaik dan refleksi pembelajaran.

"Pendekatan ini diharapkan mampu membentuk ekosistem pembelajaran yang berfokus pada penguatan akademik, pengembangan karakter, serta kompetensi abad ke-21 [Critical Thinking, Communication, Creativity, dan Collaboration] ke dalam seluruh aspek pembelajaran," jelasnya.

Sekolah Terpadu Sedaya Bintang berdiri di atas lahan seluas 1,5 hektare di kawasan Summarecon Bandung dengan bangunan tahap pertama yaitu gedung tiga lantai seluas lebih dari 6.000 m².

Bangunan sekolah ini memaksimalkan pencahayaan alami dan sirkulasi udara melalui banyak bukaan, sehingga menciptakan suasana belajar yang sehat dan nyaman. Salah satu fitur yang dihadirkan adalah Roof Garden, yang dapat dimanfaatkan anak-anak sebagai ruang praktik berkebun.

"Melalui aktivitas ini, diharapkan anak-anak dapat tumbuh lebih dekat dengan alam dan semakin menumbuhkan rasa cinta terhadap bumi," kata Kepala Sekolah Terpadu Sedaya Bintang Summarecon Bandung, Melva H.S. Manalu.

Selain itu, Eco Learning Activities diimplementasikan guna menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan. Siswa akan diikutsertakan dalam berbagai aktivitas lapangan seperti Urban Farming and Plant Nursery, Bird Conservation Lake, dan Waste Management Education.

Lingkungan belajar juga dilengkapi dengan berbagai Learning Corners yang dirancang untuk menstimulasi rasa ingin tahu, berpikir kritis, problem solving, kreativitas, literasi, kemampuan sosial, dan keterampilan spasial anak.

Melva menjelaskan, dalam pengembangan kurikulum, Sekolah Terpadu Sedaya Bintang berafiliasi dengan Sekolah Terpadu Pahoa yang menitikberatkan pada tiga pilar utama: pendidikan Budi Pekerti berlandaskan nilai Pancasila dan ajaran konfusius yang universal, implementasi program Trilingual (Mandarin, Inggris, Indonesia), dan penerapan STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics).

Kurikulum ini mengintegrasikan Kurikulum Nasional Merdeka Belajar, Kurikulum Internasional Pearson Edexcel (UK Based), dan Kurikulum Singapura (Dr. Yeap Ban Har) khusus untuk Matematika.

"Pembelajaran di sekolah ini mengadopsi konsep Holistic Education yang bertujuan mengembangkan seluruh potensi siswa secara seimbang meliputi aspek intelektual, emosional, fisik, sosial, estetika, dan spiritual," paparnya.

Sebagai informasi, untuk masuk Kelompok Bermain angkatan 2026-2027, Sekolah Terpadu Sedaya Bintang mematok total harga pendaftaran sebesar Rp38 juta. Sedangkan untuk sekolah dasar sebesar Rp47,4 juta.

Penulis : Ajijah
Editor : Ajijah

