Pemkab Sumedang Bangun Rumah Sakit Baru, Kejar Rasio Tempat Tidur Ideal

Pemkab Sumedang membangun RS Mitra Plumbon untuk menambah 200 tempat tidur, mendekati rasio ideal 1.200 tempat tidur bagi 1,2 juta penduduk.

Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Kabupaten Sumedang akan menambah lagi sarana layanan kesehatan dengan dibangunnya rumah sakit baru, yakni Rumah Sakit Mitra Plumbon Sumedang di Jalan Prabu Gajah Agung, Blok Gunung Kerud, Desa Jatihurip.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan kehadiran RS Mitra Plumbon Sumedang akan memperkuat cakupan layanan kesehatan di Sumedang, yakni ketersediaan 1 tempat tidur rumah sakit untuk setiap 1.000 penduduk.

“Dengan jumlah penduduk Sumedang sebanyak 1,2 juta jiwa, idealnya Sumedang memiliki 1.200 tempat tidur. Saat ini baru memiliki 896 bed, artinya masih kurang 304. RS Mitra Plumbon akan menambah 200 bed, sehingga mendekatkan pada standar pelayanan yang layak,” kata Dony usai ground breaking, Senin (25/8/2025).

Menurutnya, pembangunan ini bukan sekadar peletakan batu pertama, tetapi juga meletakkan batu harapan bagi derajat kesehatan masyarakat.

“Rumah sakit ini harus menjadi rumah kasih sayang, rumah pengabdian, dan rumah penyelamatan nyawa. Dengan hadirnya rumah sakit baru, masyarakat Sumedang tidak perlu lagi mengantre panjang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Dony juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dan swasta dalam pembangunan daerah. Kehadiran RS Mitra Plumbon tidak hanya meningkatkan layanan kesehatan, tetapi juga membuka peluang kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan memberi ruang bagi UMKM untuk tumbuh di sekitar fasilitas kesehatan tersebut.

“Momentum ini sekaligus menunjukkan Sumedang ramah investasi. Saya berharap pembangunan ini berjalan lancar, tertib, dan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat,” katanya.

Direktur PT Mitra Plumbon Sumedang Saraswati Gunatesna mengatakan RS Mitra Plumbon berdiri di atas lahan seluas 10.275 m² dengan luas bangunan tahap pertama mencapai 9.513 m². Ke depannya, rumah sakit ini akan memiliki bangunan tujuh lantai dengan total luas 16.589 m².

“Rumah sakit ini akan dilengkapi fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD, ruang intensif, ruang isolasi penyakit menular, hingga ruang operasi. Nilai investasi yang kami alokasikan mencapai Rp124 miliar. Selain memberikan layanan kesehatan, pembangunan RS ini juga membuka lapangan kerja dengan memprioritaskan tenaga dari Sumedang,” ujar Saraswati.

Saraswati menambahkan pembangunan ini merupakan buah kerja sama banyak pihak dengan dukungan tokoh asal Sumedang, Somantri, yang telah berpengalaman membangun rumah sakit di berbagai wilayah.

“Saya insinyur, bukan dokter. Tapi dengan dukungan tim teknik berpengalaman, kami optimistis pembangunan ini berjalan lancar. Tentunya dengan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa dan restu masyarakat Sumedang,” katanya.