Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemkab Sumedang Bangun Rumah Sakit Baru, Kejar Rasio Tempat Tidur Ideal

Pemkab Sumedang membangun RS Mitra Plumbon untuk menambah 200 tempat tidur, mendekati rasio ideal 1.200 tempat tidur bagi 1,2 juta penduduk.
Dea Andriyawan
Dea Andriyawan - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 16:59
Share
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir saat ground breaking pembangunan Rumah Sakit Mitra Plumbon Sumedang/Istimewa
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir saat ground breaking pembangunan Rumah Sakit Mitra Plumbon Sumedang/Istimewa
Ringkasan Berita
  • Pemerintah Kabupaten Sumedang membangun RS Mitra Plumbon untuk meningkatkan rasio tempat tidur rumah sakit menjadi lebih ideal bagi 1,2 juta penduduk.
  • Pembangunan rumah sakit ini diharapkan tidak hanya meningkatkan layanan kesehatan, tetapi juga membuka peluang kerja dan menggerakkan ekonomi lokal.
  • RS Mitra Plumbon akan berdiri di atas lahan seluas 10.275 m² dengan investasi Rp124 miliar, dilengkapi berbagai fasilitas kesehatan modern.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Kabupaten Sumedang akan menambah lagi sarana layanan kesehatan dengan dibangunnya rumah sakit baru, yakni Rumah Sakit Mitra Plumbon Sumedang di Jalan Prabu Gajah Agung, Blok Gunung Kerud, Desa Jatihurip. 

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan kehadiran RS Mitra Plumbon Sumedang akan memperkuat cakupan layanan kesehatan di Sumedang, yakni ketersediaan 1 tempat tidur rumah sakit untuk setiap 1.000 penduduk. 

“Dengan jumlah penduduk Sumedang sebanyak 1,2 juta jiwa, idealnya Sumedang memiliki 1.200 tempat tidur. Saat ini  baru memiliki 896 bed, artinya masih kurang 304. RS Mitra Plumbon akan menambah 200 bed, sehingga mendekatkan pada standar pelayanan yang layak,” kata Dony usai ground breaking, Senin (25/8/2025). 

Menurutnya, pembangunan ini bukan sekadar peletakan batu pertama, tetapi juga meletakkan batu harapan bagi derajat kesehatan masyarakat.  

“Rumah sakit ini harus menjadi rumah kasih sayang, rumah pengabdian, dan rumah penyelamatan nyawa. Dengan hadirnya rumah sakit baru, masyarakat Sumedang tidak perlu lagi mengantre panjang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” ujarnya. 

Dony juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dan swasta dalam pembangunan daerah. Kehadiran RS Mitra Plumbon tidak hanya meningkatkan layanan kesehatan, tetapi juga membuka peluang kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan memberi ruang bagi UMKM untuk tumbuh di sekitar fasilitas kesehatan tersebut. 

Baca Juga

“Momentum ini sekaligus menunjukkan Sumedang ramah investasi. Saya berharap pembangunan ini berjalan lancar, tertib, dan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat,” katanya. 

Direktur PT Mitra Plumbon Sumedang Saraswati Gunatesna mengatakan RS Mitra Plumbon berdiri di atas lahan seluas 10.275 m² dengan luas bangunan tahap pertama mencapai 9.513 m². Ke depannya, rumah sakit ini akan memiliki bangunan tujuh lantai dengan total luas 16.589 m². 

“Rumah sakit ini akan dilengkapi fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD, ruang intensif, ruang isolasi penyakit menular, hingga ruang operasi. Nilai investasi yang kami alokasikan mencapai Rp124 miliar. Selain memberikan layanan kesehatan, pembangunan RS ini juga membuka lapangan kerja dengan memprioritaskan tenaga dari Sumedang,” ujar Saraswati.

Saraswati menambahkan pembangunan ini merupakan buah kerja sama banyak pihak dengan dukungan tokoh asal Sumedang, Somantri, yang telah berpengalaman membangun rumah sakit di berbagai wilayah. 

“Saya insinyur, bukan dokter. Tapi dengan dukungan tim teknik berpengalaman, kami optimistis pembangunan ini berjalan lancar. Tentunya dengan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa dan restu masyarakat Sumedang,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dea Andriyawan
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Danantara SOEs Mixed Performance: ADHI, PTPP, WIKA, WSKT Face Challenges
Premium
1 jam yang lalu

Danantara SOEs Mixed Performance: ADHI, PTPP, WIKA, WSKT Face Challenges

Peluang Telkom (TLKM) yang Mencari Mitra Strategis untuk Anak Usaha
Premium
8 jam yang lalu

Peluang Telkom (TLKM) yang Mencari Mitra Strategis untuk Anak Usaha

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pemkab Sumedang Tegaskan Kembali 3 Pilar Utama Pembangunan Daerah

Pemkab Sumedang Tegaskan Kembali 3 Pilar Utama Pembangunan Daerah

Indikator TPP ASN di Sumedang Salah Satunya Kinerja Pengelolaan Sampah

Indikator TPP ASN di Sumedang Salah Satunya Kinerja Pengelolaan Sampah

RSUD Umar Wirahadikusumah Jadi Rumah Sakit Literasi Pertama di Indonesia

RSUD Umar Wirahadikusumah Jadi Rumah Sakit Literasi Pertama di Indonesia

Perusahaan Dialis Ginjal AS Davita Terkena Ransomware, 2,7 Juta Orang Terdampak

Perusahaan Dialis Ginjal AS Davita Terkena Ransomware, 2,7 Juta Orang Terdampak

Emiten Rumah Sakit SILO, HEAL Cs Siap Tadah Berkah Kenaikan Iuran BPJS 2026

Emiten Rumah Sakit SILO, HEAL Cs Siap Tadah Berkah Kenaikan Iuran BPJS 2026

Meneropong Nasib Emiten Kesehatan Jelang Kenaikan Iuran BPJS 2026

Meneropong Nasib Emiten Kesehatan Jelang Kenaikan Iuran BPJS 2026

AAJI: Co-Payment Bisa jadi Penangkal Over Treatment di Layanan Kesehatan

AAJI: Co-Payment Bisa jadi Penangkal Over Treatment di Layanan Kesehatan

Pengamat Beberkan Empat Penyebab Klaim Asuransi Kesehatan Bengkak jadi Rp12,2 Triliun

Pengamat Beberkan Empat Penyebab Klaim Asuransi Kesehatan Bengkak jadi Rp12,2 Triliun

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pemkab Sumedang Tegaskan Kembali 3 Pilar Utama Pembangunan Daerah
Kabar Jabar
9 jam yang lalu

Pemkab Sumedang Tegaskan Kembali 3 Pilar Utama Pembangunan Daerah

Gunakan 3 Bahasa, Sekolah Terpadu Sedaya Bintang Hadir di Summarecon Bandung
Kabar Jabar
9 jam yang lalu

Gunakan 3 Bahasa, Sekolah Terpadu Sedaya Bintang Hadir di Summarecon Bandung

Pemprov Jabar Optimistis 4.600 SPPG Terbangun Oktober 2025
Kabar Jabar
10 jam yang lalu

Pemprov Jabar Optimistis 4.600 SPPG Terbangun Oktober 2025

Pemkab Sumedang Bangun Rumah Sakit Baru, Kejar Rasio Tempat Tidur Ideal
Kabar Jabar
13 jam yang lalu

Pemkab Sumedang Bangun Rumah Sakit Baru, Kejar Rasio Tempat Tidur Ideal

8 Organisasi Sekolah Swasta Cabut Gugatan pada Dedi Mulyadi
Kabar Jabar
13 jam yang lalu

8 Organisasi Sekolah Swasta Cabut Gugatan pada Dedi Mulyadi

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Viral Warga Cirebon 14 Tahun Bayar PBB-P2 Lewat Desa, Ternyata Tak Pernah Disetorkan

2

Pemkab Sumedang Tegaskan Kembali 3 Pilar Utama Pembangunan Daerah

3

Demo Tarif PBB-P2 1.000% Batal, Pemkot Cirebon Lempar Janji Manis Pajak

4

Akad Massal 1.080 Debitur: BJB Komit Perluas Akses Rumah Terjangkau

5

Menilik Akses Baru yang Menghubungkan Jawa Barat dan Jawa Tengah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Menuju Transportasi Ramah Lingkungan, Bali Uji Coba Bus Listrik
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Viral Warga Cirebon 14 Tahun Bayar PBB-P2 Lewat Desa, Ternyata Tak Pernah Disetorkan

2

Pemkab Sumedang Tegaskan Kembali 3 Pilar Utama Pembangunan Daerah

3

Demo Tarif PBB-P2 1.000% Batal, Pemkot Cirebon Lempar Janji Manis Pajak

4

Akad Massal 1.080 Debitur: BJB Komit Perluas Akses Rumah Terjangkau

5

Menilik Akses Baru yang Menghubungkan Jawa Barat dan Jawa Tengah