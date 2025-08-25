Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Viral Warga Cirebon 14 Tahun Bayar PBB-P2 Lewat Desa, Ternyata Tak Pernah Disetorkan

Media sosial dihebohkan dengan kasus warga asal Kabupaten Cirebon, yang mengaku rajin membayar PBB-P2 lewat perangkat desa namun tak pernah dibayarkan.
Hakim Baihaqi
Hakim Baihaqi - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 13:55
Share
Warga melakukan pembayaran PBB di kantor layanan Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang memberikan diskon PBB sebesar 10% untuk periode Maret hingga Mei 2025.
Warga melakukan pembayaran PBB di kantor layanan Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang memberikan diskon PBB sebesar 10% untuk periode Maret hingga Mei 2025.

Bisnis.com, CIREBON - Jagat media sosial TikTok kembali dihebohkan dengan unggahan seorang perempuan asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku rajin membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) lewat pemerintah desa selama 14 tahun. 

Namun, saat ia mengecek ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Cirebon, hasilnya mencengangkan. Pembayaran pajak yang ia setorkan rutin setiap tahun itu ternyata tidak pernah masuk ke sistem.

Unggahan dari akun TikTok @herlamkids itu langsung viral dan menuai diskusi panas. Dalam keterangannya, akun tersebut menuliskan sindiran pedas.

“Cirebon ada aja gebrakannya. Taat bayar pajak pas dicek kosong selama 14 tahun. Tebak abis berapa,” tulisnya.

Tak hanya satu kasus, warganet pun berbondong-bondong mengaku mengalami nasib yang sama. Seakan membuka kotak pandora, kolom komentar unggahan itu dipenuhi cerita senada dari warga lain.

Seorang pengguna bernama @Nadiananurr mengingatkan warga lain agar tidak lagi menitipkan pembayaran ke desa.

Baca Juga

“Temen-temen, saranku kalo bayar pajak jangan ke desa. Yang selama ini bayarnya ke desa, segera stop, banyak banget yang ga dibayarkan,” tulisnya.

Komentar lain datang dari akun @Liyyyyy. Ia mengaku sang ayah selalu membayar tepat waktu melalui perangkat desa, tetapi saat diperiksa, ternyata ada tunggakan enam tahun. Ironisnya, perangkat desa yang dulu menerima setoran itu sudah meninggal dunia. 

“Bapakku juga gitu bayarnya lewat desa gak pernah telat bayar terus tapi pas dicek ternyata udah telat 6 tahun. Mana perangkat desanya yang narikin pajak udah meninggal,” curhatnya.

Kasus makin runyam ketika seorang warganet dengan nama akun @1408 menuturkan hal lebih ekstrem. Ia mengaku telah rutin membayar sejak 2001, namun hasil pemeriksaan menunjukkan nihil.

“Aku udah kejadian setahun yang lalu, rajin bayar pajak pas dicek kosong dari tahun 2001, jadi selama 23 tahun uang pajakku kemana, padahal slip dari kelurahan lengkap tetap aja itu ga berlaku karena dicek disananya ga ada,” ujarnya.

Akun @Thomas Shelby bahkan secara lugas menanyakan mekanismenya. Dirinya mengaku bahwa setiap tahun, pihak RT selalu datang ke rumah untuk meminta warganya membayarkan PBB. 

"Pertanyaan saya, RT nya langsung ke desa atau langsung ke kantor pajak?” tanyanya di kolom komentar. 

Fenomena ini pun memantik reaksi keras dari netizen. Banyak netizen kemudian meminta masyarakat yang menjadi korban segera menyerukan pelaporan, agar kasus tak semakin menjadi-jadi. 

Netizen pun berharap para korban memiliki keberanian untuk melaporkan kasus tersebut ke ranah hukum, dan menunjuk para perangkat desa yang terlibat dugaan korupsi PBB. 

Karena kasus yang ramai ini terkuak di Cirebon, banyak netizen juga mencoba "menyenggol" Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk turun tangan. 

Sampai berita ini diturunkan, pihak Bapenda Kabupaten Cirebon belum mengeluarkan keterangan resmi terkait kasus viral ini. 

Namun desakan publik semakin kuat agar pemerintah tidak menutup mata. Jika terbukti ada praktik penggelapan, publik menuntut adanya sanksi tegas terhadap oknum perangkat desa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hakim Baihaqi
Editor : Restu Wahyuning Asih

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Danantara SOEs Mixed Performance: ADHI, PTPP, WIKA, WSKT Face Challenges
Premium
1 jam yang lalu

Danantara SOEs Mixed Performance: ADHI, PTPP, WIKA, WSKT Face Challenges

Peluang Telkom (TLKM) yang Mencari Mitra Strategis untuk Anak Usaha
Premium
8 jam yang lalu

Peluang Telkom (TLKM) yang Mencari Mitra Strategis untuk Anak Usaha

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Wamendagri Ungkap 104 Daerah Naikkan Tarif PBB-P2, Akibat Efisiensi Anggaran Prabowo?

Wamendagri Ungkap 104 Daerah Naikkan Tarif PBB-P2, Akibat Efisiensi Anggaran Prabowo?

Wamendagri: PBB-P2 Jadi Sumber Utama Pendapatan, 104 Pemda Kerek Tarif

Wamendagri: PBB-P2 Jadi Sumber Utama Pendapatan, 104 Pemda Kerek Tarif

Pemkot Balikpapan Beberkan Alasan Utama Kenaikan PBB dan NJOP: Karena IKN

Pemkot Balikpapan Beberkan Alasan Utama Kenaikan PBB dan NJOP: Karena IKN

Pemko Pekanbaru Hapuskan Denda Tunggakan dan PBB di Bawah Rp100.000

Pemko Pekanbaru Hapuskan Denda Tunggakan dan PBB di Bawah Rp100.000

Laporan OECD: PMK Pajak Minimum Global Indonesia Dapat Status Qualified

Laporan OECD: PMK Pajak Minimum Global Indonesia Dapat Status Qualified

Target Penerimaan Negara: Perpajakan Naik, PNBP Turun Akibat Dividen BUMN

Target Penerimaan Negara: Perpajakan Naik, PNBP Turun Akibat Dividen BUMN

Indonesia Govt Tightens Tax Grip on Corporates and the Super-Rich

Indonesia Govt Tightens Tax Grip on Corporates and the Super-Rich

Dilema Dominasi Pekerja Informal, Jadi Pemicu Jebloknya Rasio Pajak?

Dilema Dominasi Pekerja Informal, Jadi Pemicu Jebloknya Rasio Pajak?

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pemkab Sumedang Tegaskan Kembali 3 Pilar Utama Pembangunan Daerah
Kabar Jabar
9 jam yang lalu

Pemkab Sumedang Tegaskan Kembali 3 Pilar Utama Pembangunan Daerah

Gunakan 3 Bahasa, Sekolah Terpadu Sedaya Bintang Hadir di Summarecon Bandung
Kabar Jabar
9 jam yang lalu

Gunakan 3 Bahasa, Sekolah Terpadu Sedaya Bintang Hadir di Summarecon Bandung

Pemprov Jabar Optimistis 4.600 SPPG Terbangun Oktober 2025
Kabar Jabar
10 jam yang lalu

Pemprov Jabar Optimistis 4.600 SPPG Terbangun Oktober 2025

Pemkab Sumedang Bangun Rumah Sakit Baru, Kejar Rasio Tempat Tidur Ideal
Kabar Jabar
13 jam yang lalu

Pemkab Sumedang Bangun Rumah Sakit Baru, Kejar Rasio Tempat Tidur Ideal

8 Organisasi Sekolah Swasta Cabut Gugatan pada Dedi Mulyadi
Kabar Jabar
13 jam yang lalu

8 Organisasi Sekolah Swasta Cabut Gugatan pada Dedi Mulyadi

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Viral Warga Cirebon 14 Tahun Bayar PBB-P2 Lewat Desa, Ternyata Tak Pernah Disetorkan

2

Pemkab Sumedang Tegaskan Kembali 3 Pilar Utama Pembangunan Daerah

3

Demo Tarif PBB-P2 1.000% Batal, Pemkot Cirebon Lempar Janji Manis Pajak

4

Akad Massal 1.080 Debitur: BJB Komit Perluas Akses Rumah Terjangkau

5

Menilik Akses Baru yang Menghubungkan Jawa Barat dan Jawa Tengah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Menuju Transportasi Ramah Lingkungan, Bali Uji Coba Bus Listrik
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Viral Warga Cirebon 14 Tahun Bayar PBB-P2 Lewat Desa, Ternyata Tak Pernah Disetorkan

2

Pemkab Sumedang Tegaskan Kembali 3 Pilar Utama Pembangunan Daerah

3

Demo Tarif PBB-P2 1.000% Batal, Pemkot Cirebon Lempar Janji Manis Pajak

4

Akad Massal 1.080 Debitur: BJB Komit Perluas Akses Rumah Terjangkau

5

Menilik Akses Baru yang Menghubungkan Jawa Barat dan Jawa Tengah