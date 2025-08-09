Bisnis Indonesia Premium
PT Summarecon Agung Tbk Bedah Rumah Tidak Layak di Bekasi

PT Summarecon Agung Tbk meluncurkan program Bedah Rumah di Bekasi untuk memperbaiki hunian dan fasilitas umum.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Sabtu, 9 Agustus 2025 | 20:40
PT Summarecon Agung Tbk melakukan bedah rumah tidak layak di Bekasi./Istimewa
PT Summarecon Agung Tbk melakukan bedah rumah tidak layak di Bekasi./Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - PT Summarecon Agung Tbk resmi meluncurkan program bedah rumah dan renovasi fasilitas umum dalam rangka memperingati HUT ke-50.

Program ini menargetkan wilayah-wilayah di sekitar kawasan operasional Summarecon yang tersebar di berbagai kota, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan hunian dan sarana umum.

Tahap awal program dilaksanakan di beberapa rumah warga di Kampung Buaran, Medan Satria, Kota Bekasi.

Pada tahap awal program bedah rumah, tercatat sebanyak 16 seniman bangunan dikerahkan untuk merenovasi rumah tidak layak huni bagian dari kerja sama dengan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, serta didukung oleh pemerintah daerah dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia.

President Director PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto P. Adhi, menyampaikan, "Summarecon berupaya membantu masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak, antara lain melalui perbaikan rumah tinggal dan fasilitas umum yang menyentuh kebutuhan dasar. Program ini direncanakan akan terus dilaksanakan hingga lima tahun ke depan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.”

Tidak hanya rumah warga, renovasi fasilitas umum juga menjadi fokus. Pada tahap awal, Summarecon mengerahkan 23 seniman bangunan untuk memperbaiki infrastruktur di SDN Harapan Mulya 01 Kota Bekasi. Renovasi dilakukan dengan mengacu pada standardisasi pembangunan Summarecon, yang menekankan keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan.

Para pekerja juga dibekali pelatihan dan aturan ketat, termasuk larangan merokok di area proyek dan fasilitas makan siang gratis setiap hari. Hal ini dilakukan untuk menjaga produktivitas dan kesehatan kerja selama proses perbaikan berlangsung.

Program Bedah Rumah dan Renovasi Fasilitas Umum Summarecon akan mulai diluncurkan serentak di sembilan kawasan pengembangan Summarecon. Program ini dipastikan tidak akan berhenti di momentum peringatan HUT saja.

Saat ini, program masih dalam tahap awal seleksi dan asesmen. Prosesnya mengutamakan indikator seperti kondisi kesehatan penghuni, ketersediaan makanan layak, serta kesiapan lokasi untuk renovasi.

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

