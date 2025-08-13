Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Road To WJIS 2025: Ini Hasil Pertemuan DPMPTSP Jabar dengan 6 Kedutaan Besar

Rangkaian pertemuan dengan enam kedutaan besar ini menjadi momentum penting bagi Jawa Barat dalam membangun jejaring investasi internasional.
Wisnu Wage Pamungkas
Wisnu Wage Pamungkas - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 17:31
Share
DPMPTSP Jabar melaksanakan rangkaian audiensi strategis dengan 6 kedutaan besar guna menjaring minat investasi.
DPMPTSP Jabar melaksanakan rangkaian audiensi strategis dengan 6 kedutaan besar guna menjaring minat investasi.

Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melaksanakan rangkaian audiensi strategis dengan 6 kedutaan besar guna menjaring minat investasi.

Adapun 6 Kedutaan Besar tersebut yakni Korea Selatan, United Kingdom, Uni Emirat Arab (UEA), Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Singapura dan Filipina. 

Kepala DPMPTSP Jabar Dedi Taufik mengatakan kegiatan ini bertujuan memperkenalkan potensi dan proyek strategis Jawa Barat, serta memperkuat kerja sama internasional menjelang West Java Investment Roadshow (WJIR) 2025 dan West Java Investment Summit (WJIS).

“Rangkaian pertemuan dengan enam kedutaan besar ini menjadi momentum penting bagi Jawa Barat dalam membangun jejaring investasi internasional,” katanya di Bandung, Rabu (13/8/2025). 

Adapun fokus kerja sama yang terjalin meliputi infrastruktur, industri strategis, logistik, penerbangan, ekonomi hijau, ekonomi digital, pariwisata, hingga pengolahan air bersih. Dedi Taufik mencatat dalam pertemuan tersebut masing-masing kedutaan besar memberikan banyak masukan juga minat investasi

Pertama, delegasi Jawa Barat bertemu dengan Mr. Han Jongho (First Secretary/Commercial Attaché), yang menyoroti bahwa Jawa Barat sudah cukup dikenal di kalangan dunia usaha Korea Selatan.

Baca Juga

Diskusi mencakup peluang investasi di bidang industri otomotif, kimia, baja, industri berat, dan produk makanan, sekaligus membahas tantangan regulasi dan prosedural yang dihadapi investor. 

“Delegasi menyampaikan komitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga dapat mendorong minat dan partisipasi lebih besar dari pelaku usaha Korea Selatan dalam pengembangan ekonomi Jawa Barat,” katanya.

Pihaknya juga bertemu Tim Maile (First Secretary Defence and Security – Trade) beserta perwakilan British Chamber of Commerce, British Council, dan pihak kedutaan untuk membahas peluang kerja sama di berbagai sektor strategis. Fokus pembahasan meliputi pengembangan kawasan berbasis Transit-Oriented Development (ToD), infrastruktur kesehatan, energi terbarukan, dan pengelolaan lingkungan. 

Delegasi juga memaparkan potensi wilayah seperti Rebana Metropolitan dan Bandara Internasional Kertajati sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

“Pihak Inggris menyatakan dukungan untuk menjajaki kolaborasi lebih lanjut dan mendorong partisipasi mitra bisnis mereka dalam ajang promosi investasi Jawa Barat. British Chamber siap mengundang perusahaan anggotanya untuk berpartisipasi dalam WJIR dan WJIS 2025,” tuturnya.

Sementara dalam audiensi dengan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok pihaknya berdiskusi dengan Wu Zhiwei, Penasihat Kantor Ekonomi dan Perdagangan Kedutaan Besar Tiongkok yang menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan investasi. 

“Tiongkok menyatakan minat menggelar forum investasi bersama pada Oktober 2025, melibatkan China Chamber of Commerce dan pelaku usaha Tiongkok, disertai kunjungan lapangan ke megaproyek, destinasi wisata, dan kawasan pertanian potensial di Jawa Barat,” tuturnya.

Di Kedutaan Besar Uni Emirat Arab, delegasi bertemu langsung dengan Yang Mulia Abdulla Salem AlDhaheri, Duta Besar UEA untuk Indonesia. Pertemuan tersebut membahas mengenai perkembangan investasi UEA di Jawa Barat serta peluang kerja sama di berbagai sektor strategis.

“Dubes UEA merekomendasikan agar Jawa Barat memprioritaskan lima proyek unggulan untuk ditawarkan kepada investor UEA dan berkomitmen menyebarluaskan informasi tersebut ke jaringan investornya,” ujarnya. 

Selain itu, pertemuan tersebut juga turut membahas potensi kerja sama MRO dan Cargo Village di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), termasuk peluang kolaborasi dengan maskapai Emirates dan Etihad untuk rute penerbangan umrah.

Sementara di Kedutaan Besar Singapura pihaknya bertemu Azrulnizam Shah (Counsellor of Commercial Section), Toh Ghee Wei (Regional Director Enterprise Singapore), serta perwakilan Infrastructure Asia. Perwakilan dari Singapura juga memaparkan empat fokus investasi: infrastruktur, ekonomi hijau, ekonomi digital, dan kesehatan.

Pihak Infrastructure Asia tampak menunjukkan minat pada proyek pabrik pengolahan air berskala menengah (150 lps) dan siap memfasilitasi melalui jaringan perbankan Singapura. Selain itu, Enterprise Singapore dan Infrastructure Asia juga tertarik bertemu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk memperbarui prioritas kerja sama dan MoU yang ada.

Terakhirdelegasi Jawa Barat disambut oleh Gonaranao B. Musor, Charge d'Affaires Kedutaan Besar Filipina. Potensi kerja sama yang dibahas dalam pertemuan itu meliputi proyek MRO dan Cargo Village di BIJB, serta rencana pembukaan rute penerbangan baru Kertajati–Filipina melalui Cebu Pacific. Filipina juga turut mengundang Jawa Barat untuk berpartisipasi dalam acara Kamar Dagang Filipina pada akhir Agustus 2025 sebagai ajang promosi investasi.

Dari hasil road show ini, pihaknya optimistis dengan dukungan kemitraan global dan persiapan matang, West Java Investment Roadshow 2025 diharapkan menjadi platform promosi investasi berskala internasional yang dapat memperkokoh posisi Jawa Barat sebagai destinasi investasi unggulan di Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Wisnu Wage Pamungkas
Editor : Ajijah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Penopang Astra (ASII) Ketika Otomotif Lesu
Premium
1 jam yang lalu

Penopang Astra (ASII) Ketika Otomotif Lesu

Coal Miners Performance Amid China’s Demand Slump: ITMG vs PTBA
Premium
2 jam yang lalu

Coal Miners Performance Amid China’s Demand Slump: ITMG vs PTBA

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Ini Strategi DPMPTSP Jabar Gaet Investasi di Semester II/2025

Ini Strategi DPMPTSP Jabar Gaet Investasi di Semester II/2025

Siasat Pemprov Kalsel Promosikan Investasi ke Jaringan Global

Siasat Pemprov Kalsel Promosikan Investasi ke Jaringan Global

PMA & PMDN Jabar Capai Rp141 Triliun, Investasi Bisa Jadi Lokomotif Jabar

PMA & PMDN Jabar Capai Rp141 Triliun, Investasi Bisa Jadi Lokomotif Jabar

Pengamat: Dapen Amankan Investasi ke Selain Saham karena Sideways

Pengamat: Dapen Amankan Investasi ke Selain Saham karena Sideways

Ini Strategi Investasi Triliunan Dana Pensiun saat Pasar Saham Bullish

Ini Strategi Investasi Triliunan Dana Pensiun saat Pasar Saham Bullish

Dana Pensiun Berpaling dari Pasar Saham meskipun IHSG Melesat, Ini Alasannya

Dana Pensiun Berpaling dari Pasar Saham meskipun IHSG Melesat, Ini Alasannya

Jelajah Investasi Jabar 2024: Optimalisasi Impak Investasi ke Pasar Tenaga Kerja

Jelajah Investasi Jabar 2024: Optimalisasi Impak Investasi ke Pasar Tenaga Kerja

Sekda Jabar Herman Suryatman Minta Investor Tak Cuma Tanam Modal Tapi Rekrut SDM Lokal

Sekda Jabar Herman Suryatman Minta Investor Tak Cuma Tanam Modal Tapi Rekrut SDM Lokal

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Disperindag Jabar Minta Bulog Aktif Gelar OPM Saat Ada Kenaikan Harga Beras
Bisnis Jabar
56 menit yang lalu

Disperindag Jabar Minta Bulog Aktif Gelar OPM Saat Ada Kenaikan Harga Beras

BTPN Syariah Berangkatkan 8 Warga Bandung Umrah Gratis
Kabar Jabar
12 Agt 2025 | 14:54 WIB

BTPN Syariah Berangkatkan 8 Warga Bandung Umrah Gratis

Wabup Sumedang Paparkan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting
Kabar Jabar
1 jam yang lalu

Wabup Sumedang Paparkan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting

Gubernur Sebut 3.249 Bidang Tanah Milik Pemprov Jabar Belum Bersertifikat
Kabar Jabar
1 jam yang lalu

Gubernur Sebut 3.249 Bidang Tanah Milik Pemprov Jabar Belum Bersertifikat

Harga Beras Meroket, Bulog Jabar Gencar Salurkan SPHP
Bisnis Jabar
1 jam yang lalu

Harga Beras Meroket, Bulog Jabar Gencar Salurkan SPHP

Proyek Infrastruktur Jadi Fokus Pembiayaan di APBD Perubahan 2025 Jabar
Kabar Jabar
1 jam yang lalu

Proyek Infrastruktur Jadi Fokus Pembiayaan di APBD Perubahan 2025 Jabar

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Gereja di Cianjur Terancam Disita, Dedi Mulyadi Gelar Rapat Khusus

2

Lebih parah dari Pati, Pemkot Cirebon Kerek PBB 1.000%! Warga Meradang Turun ke Jalan

3

Puluhan Perahu Nelayan Garut Raib Dihantam Gelombang Tinggi

4

Hanya 34,61% Warga Garut Tinggal di Rumah Layak Huni, Terendah Kedua Jabar

5

BI Cirebon Resmi Kukuhkan Pimpinan Baru, Siap Hadapi Tantangan Ekonomi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Aksi Unjuk Rasa Warga Pati Berakhir Ricuh
4+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Gereja di Cianjur Terancam Disita, Dedi Mulyadi Gelar Rapat Khusus

2

Lebih parah dari Pati, Pemkot Cirebon Kerek PBB 1.000%! Warga Meradang Turun ke Jalan

3

Puluhan Perahu Nelayan Garut Raib Dihantam Gelombang Tinggi

4

Hanya 34,61% Warga Garut Tinggal di Rumah Layak Huni, Terendah Kedua Jabar

5

BI Cirebon Resmi Kukuhkan Pimpinan Baru, Siap Hadapi Tantangan Ekonomi