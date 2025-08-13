Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Warga Cirebon Protes Kenaikan PBB 1.000%, Singgung Kejadian di Pati

Warga Cirebon protes kenaikan PBB 1.000% dalam Perda 2024, menuntut pembatalan seperti di Pati. Mereka desak pemerintah cari sumber PAD lain dan ancam aksi lanjutan.
Hakim Baihaqi
Hakim Baihaqi - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 16:50
Share
Ilustrasi demonstrasi/ Reuters-Willy Kurniawan
Ilustrasi demonstrasi/ Reuters-Willy Kurniawan

Bisnis.com, CIREBON- Warga Kota Cirebon, Jawa Barat yang tergabung dalam Paguyuban Pelangi Cirebon mengaku keberatan dengan penetapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi yang menjadi dasar kenaikan PBB.

Juru Bicara Paguyuban Pelangi Cirebon, Hetta Mahendrati mengatakan, kebijakan tersebut sangat memberatkan masyarakat dan tidak masuk akal. 

“Ya, kami masyarakat Kota Cirebon menolak dengan adanya kebijakan kenaikan PBB sebesar 1.000% yang tertuang dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024,” tegas Hetta, Rabu (13/8/2025).

Hetta mengatakan, pihaknya pun menyoroti kasus yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sebagai perbandingan. Di sana, kenaikan PBB sebesar 250% akhirnya dibatalkan. 

"Kalau di Pati bisa dibatalkan, kenapa di Cirebon tidak bisa juga yang hampir naik 1.000 persen?” ujar Hetta, menambahkan nada protes terhadap pemerintah daerah.

Sejak Januari 2024, warga yang tergabung dalam paguyuban ini terus mengajukan protes ke berbagai pihak. Mulai dari DPRD Kota Cirebon, aksi turun ke jalan, hingga pengiriman aspirasi ke Presiden dan Kementerian Dalam Negeri. 

Baca Juga

"Kami tidak pernah berhenti berjuang. Kami akan berjuang sampai kapan pun. Kami berharap semua menyuarakan agar perjuangan ini terdengar oleh para petinggi,” kata Hetta.

Hetta mengatakan, pihaknya meminta pemerintah agar membatalkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang menjadi dasar kenaikan PBB-P2 2024–2025 dan mengembalikannya ke tarif PBB tahun 2023. 

Kedua, menurunkan pejabat Pemkot yang bertanggung jawab atas terbitnya PBB 2024–2025 karena dianggap tidak mendengarkan aspirasi warga.

Ketiga, mereka meminta Wali Kota Cirebon menunjukkan tindakan nyata dalam tempo satu bulan sejak pertemuan tersebut untuk memenuhi dua tuntutan pertama. Jika tidak, warga siap menggelar aksi turun ke jalan kembali. 

Keempat, warga meminta agar Wali Kota tidak menjadikan pajak sebagai komponen terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan mencari sumber pendapatan lain, melakukan efisiensi, dan menutup kebocoran anggaran.

“Kalau di Pati bisa, kita juga harus bisa. Kami akan terus berjuang sampai tuntutan ini dikabulkan,” tegas Hetta di hadapan puluhan warga.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Agus Mulyadi yang dikonfirmasi mengenai protes ini belum memberikan komentar resmi. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanda-tanda pembatalan atau revisi Perda PBB yang menjadi sumber konflik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hakim Baihaqi
Editor : Muhammad Ridwan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Goldman Sachs, JP Morgan, and Other Giants Secure Early Stakes in DSSA Shares
Premium
23 menit yang lalu

Goldman Sachs, JP Morgan, and Other Giants Secure Early Stakes in DSSA Shares

Historia Bisnis: Ketika Mantan Dirut Pertamina Ini Tumbangkan Prajogo di Pucuk Komisaris Astra
Premium
50 menit yang lalu

Historia Bisnis: Ketika Mantan Dirut Pertamina Ini Tumbangkan Prajogo di Pucuk Komisaris Astra

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Paceklik Setop Panen, Pasar Beras Cirebon Mulai Panas

Paceklik Setop Panen, Pasar Beras Cirebon Mulai Panas

BI Cirebon Resmi Kukuhkan Pimpinan Baru, Siap Hadapi Tantangan Ekonomi

BI Cirebon Resmi Kukuhkan Pimpinan Baru, Siap Hadapi Tantangan Ekonomi

Butuh Rp900 Miliar, Jalan Rusak Cirebon Jadi Beban Ekonomi Jangka Panjang

Butuh Rp900 Miliar, Jalan Rusak Cirebon Jadi Beban Ekonomi Jangka Panjang

Bupati Pati Minta Maaf, Sebut Kenaikan PBB 250% Tidak Dipukul Rata

Bupati Pati Minta Maaf, Sebut Kenaikan PBB 250% Tidak Dipukul Rata

Ahmad Luthfi Buka Suara Soal Polemik Bupati Pati Naikkan PBB 250%

Ahmad Luthfi Buka Suara Soal Polemik Bupati Pati Naikkan PBB 250%

Ini Alasan Bupati Pati Naikkan PBB hingga 250 Persen

Ini Alasan Bupati Pati Naikkan PBB hingga 250 Persen

KPK Sebut Bupati Pati Sudewo Termasuk Terduga Penerima Dana Kasus Korupsi DJKA

KPK Sebut Bupati Pati Sudewo Termasuk Terduga Penerima Dana Kasus Korupsi DJKA

Rekam Jejak Politik Sudewo: dari PNS di Kementeri PU hingga Menjadi Bupati Pati

Rekam Jejak Politik Sudewo: dari PNS di Kementeri PU hingga Menjadi Bupati Pati

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Warga Cirebon Protes Kenaikan PBB 1.000%, Singgung Kejadian di Pati
Kabar Jabar
37 menit yang lalu

Warga Cirebon Protes Kenaikan PBB 1.000%, Singgung Kejadian di Pati

BTPN Syariah Berangkatkan 8 Warga Bandung Umrah Gratis
Kabar Jabar
12 Agt 2025 | 14:54 WIB

BTPN Syariah Berangkatkan 8 Warga Bandung Umrah Gratis

Beban Sampah Tinggi, Cirebon Ajukan 200 Kontainer ke Pemprov Jabar
Kabar Jabar
58 menit yang lalu

Beban Sampah Tinggi, Cirebon Ajukan 200 Kontainer ke Pemprov Jabar

Cerita Reni Wati, Dapat Umrah Gratis dari BTPN Syariah Berkat Tekuni Usaha Telur Bebek
Bisnis Jabar
1 jam yang lalu

Cerita Reni Wati, Dapat Umrah Gratis dari BTPN Syariah Berkat Tekuni Usaha Telur Bebek

Hanya 34,61% Warga Garut Tinggal di Rumah Layak Huni, Terendah Kedua Jabar
Kabar Jabar
2 jam yang lalu

Hanya 34,61% Warga Garut Tinggal di Rumah Layak Huni, Terendah Kedua Jabar

Paceklik Setop Panen, Pasar Beras Cirebon Mulai Panas
Bisnis Jabar
2 jam yang lalu

Paceklik Setop Panen, Pasar Beras Cirebon Mulai Panas

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Respons Banyak Aduan, Pemkab Sumedang Gencarkan Perbaikan Jalan Rusak

2

Pendapatan Bandung Zoo Rp3 Miliar per Bulan, Perawatan Satwa Harusnya Terjamin

3

Gereja di Cianjur Terancam Disita, Dedi Mulyadi Gelar Rapat Khusus

4

OJK Bangun Desa Keuangan Inklusif di Majalengka, UMKM Jadi Fokus

5

Bank Tanah Gunung Kareumbi Sukses Digarap untuk Penuhi Ekspor Selada Merah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Ini Bedanya Payment ID dengan SLIK OJK

Ini Bedanya Payment ID dengan SLIK OJK

13 Agustus 2025

Foto

Dorong Pemerintah Bentuk Regulasi Pembatasan Plastik Sekali Pakai
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Respons Banyak Aduan, Pemkab Sumedang Gencarkan Perbaikan Jalan Rusak

2

Pendapatan Bandung Zoo Rp3 Miliar per Bulan, Perawatan Satwa Harusnya Terjamin

3

Gereja di Cianjur Terancam Disita, Dedi Mulyadi Gelar Rapat Khusus

4

OJK Bangun Desa Keuangan Inklusif di Majalengka, UMKM Jadi Fokus

5

Bank Tanah Gunung Kareumbi Sukses Digarap untuk Penuhi Ekspor Selada Merah