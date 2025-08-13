BI Cirebon Resmi Kukuhkan Pimpinan Baru, Siap Hadapi Tantangan Ekonomi

Bank Indonesia (BI) secara resmi mengukuhkan kepemimpinan baru di Kantor Perwakilan (KPw) BI Cirebon, Rabu (13/8/2025).

Bisnis.com, CIREBON - Bank Indonesia (BI) secara resmi mengukuhkan kepemimpinan baru di Kantor Perwakilan (KPw) BI Cirebon, Rabu (13/8/2025).

Pengukuhan ini menandai peralihan tugas dari Anton Pitono kepada Jajang Hermawan. Pergantian tersebut merupakan kelanjutan dari pelantikan resmi yang telah dilaksanakan 10 Desember 2024 oleh Gubernur BI.

Deputi Gubernur BI Aida S Budiman mengatakan, proses ini menjadi bagian dari rotasi kepemimpinan yang sejalan dengan agenda transformasi kelembagaan bank sentral, termasuk penguatan peran BI sebagai bank sentral digital yang berdaya saing di tingkat global.

Aida menegaskan, pergantian pimpinan bukan sekadar seremonial, melainkan langkah strategis untuk menjaga kesinambungan program kerja yang sudah dirintis.

"Wilayah Ciayumajakuning memiliki peran penting dalam stabilitas harga, pengendalian inflasi, dan pengembangan ekonomi daerah. Sinergi yang telah terbangun harus diteruskan dan diperkuat,” ujarnya, Rabu (13/8/2025).

Ia memberikan apresiasi kepada Anton Pitono yang selama masa jabatannya dinilai berhasil membangun kolaborasi erat dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.

Menurutnya, kontribusi Anton terlihat nyata dalam mendorong pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mempercepat proses digitalisasi sistem pembayaran di daerah.

Aida juga mengungkapkan keyakinannya terhadap kemampuan Jajang Hermawan untuk melanjutkan dan mengembangkan capaian tersebut.

“Dengan pengalaman dan kapasitas yang dimiliki, saya percaya Jajang dapat menjaga momentum, memperluas jangkauan program, dan memastikan pertumbuhan ekonomi daerah berlangsung inklusif serta berkelanjutan,” katanya.

Wali Kota Cirebon Effendi Edo mengatakan, BI di bawah kepemimpinan Anton berhasil menghadirkan program-program yang relevan dengan kebutuhan daerah, termasuk mendukung penguatan sektor riil.

“Kami menyambut baik kehadiran Jajang Hermawan. Harapan kami, kerja sama yang sudah berjalan dapat terus dipelihara, bahkan diperluas, agar Cirebon dan wilayah sekitarnya semakin siap menghadapi tantangan ekonomi ke depan,” ujar Effendi.

BI menempatkan KPw Cirebon sebagai garda terdepan dalam mengawal kebijakan moneter dan sistem pembayaran di kawasan Ciayumajakuning. Kantor ini berperan mengimplementasikan program nasional ke tingkat daerah, termasuk edukasi keuangan, pendampingan UMKM, serta fasilitasi transaksi non-tunai.

Aida mengatakan, pentingnya koordinasi yang erat antara BI, pemerintah daerah, dan sektor swasta.

“Kolaborasi adalah kunci. Tidak ada satu pihak pun yang bisa berjalan sendiri dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kita harus bersama-sama memastikan pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan,” tandasnya.