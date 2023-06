Bupati Sumedang Buka Peluang Investasi Perusahaan Otomotif China di Kawasan Butom Jatigede

Bisnis.com, SUMEDANG -- Pemerintah Kabupaten Sumedang jajaki peluang kerja sama investasi dengan salah satu produsen kendaraan dari China yakni Chery New Energy Automobile Co, Ltd.

Hal tersebut dipastikan oleh Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir saat melakukan perjalanan dinas ke Wang Feng di Wuhu, China.

Rombongan Dony langsung diterima oleh Vice General Manager International Business Chery New Energy Automobile Co.

Chery New Energy Automobile Co, Ltd. sendiri merupakan perusahaan otomotif yang memproduksi kendaraan bermotor mulai dari bus, truk, van, mobil, sampai dengan sepeda motor, terutama yang berbahan bakar listrik. Bahkan perusahaan tersebut menjadi penyokong 25 persen pasar ekspor mobil dari Cina.

"Kami hadir langsung untuk meyakinkan mereka bahwa Sumedang punya potensi besar untuk menjadi lokasi produksi perusahaan mereka," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Jumat (2/6/2023).

Salah satu yang ditawarkan oleh Dony adalah Kawasan Sumedang Industriapolis, yakni Buahdua, Ujungjaya, Tomo dan Jatigede yang masuk dalam rencana pengembangan Kawasan Metropolitan Rebana.

"Kunjungan ini untuk menawarkan Sumedang Industrialpolis di Buahdua Ujungjaya dan Tomo dan kami sangat ramah terhadap investasi di mana semua komponen mendukung perkembangan industri di Sumedang," tuturnya.

Dony berharap dengan banyaknya investor yang berinvestasi di Sumedang akan turut membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Dengan banyaknya investasi di Kabupaten Sumedang, diharapkan memberikan manfaat pada daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News