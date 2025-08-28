HCM Talks SBM ITB 2025 Bahas Peran Gen Z dalam Bisnis Berkelanjutan

SBM ITB gelar HCM Talks 2025 bahas peran Gen Z dalam bisnis berkelanjutan, fokus pada budaya kerja bermakna, pengembangan diri, dan inovasi industri.

Bisnis.com, BANDUNG - Sekolah Bisnis Manajemen Institut teknologi Bandung (SBM ITB) sukses menyelenggarakan seri kedua HCM Talks 2025, bekerja sama dengan berbagai mitra industri sebagai sarana penghubung antara praktisi dan akademisi.

mengangkat tema “Unleashing Gen Z’s Potential for Business Sustainability of Companies”, kegiatan ini mencakup talkshow, konsultasi, dan pembahasan wawasan industri.

Togar Mangihut Simatupang, Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek sekaligus Guru Besar SBM ITB, menyampaikan visi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%. Ia menyoroti tantangan negara yang telah berada di middle-income trap selama 30 tahun, dengan pertumbuhan ekonomi melambat pada 2000–2024 menjadi rata-rata 4,88%.

“Untuk mencapai pertumbuhan 8%, kita perlu menggandakan nilai tambah melalui penguatan transformasi industri pada 2025-2029, termasuk percepatan transformasi, ekspansi global, dan pemanfaatan momentum Indonesia Emas 2045, terutama di sektor manufaktur,” ujar Togar sapaan akrabnya saat memberikan sambutan di acara HCM Talks 2025, Rabu (27/8/2025).

HCM Talks terbagi menjadi tiga sesi utama dan satu sesi ice-breaking dari Populix. Sesi pertama, bertema “Building Purpose-Driven Work Culture for Gen Z Engagement”, menghadirkan Hazel Gruenewald dari Jerman. Hazel menekankan bahwa Generasi Z bukan malas bekerja, melainkan mengutamakan pekerjaan yang bermakna, dengan fokus pada etika, kesejahteraan, dan budaya kerja yang berorientasi pada tujuan.

Hazel juga menyarankan perusahaan menanamkan keaslian, inklusi, fleksibilitas, serta peluang pengembangan diri, agar Gen Z dapat berkembang, berinovasi, dan bertahan di perusahaan yang sejalan dengan nilai-nilai mereka.

Sesi kedua, bertema “The Power of Gen Z Distinctive Strength Future Leaders”, yang menyoroti pentingnya mengubah stereotip terhadap Gen Z di dunia kerja. Willy Sarlan menegaskan bahwa Gen Z berani bertanya, mencari makna, dan berorientasi pada dampak.

Menurutnya Perusahaan perlu memberikan peluang pemberdayaan, tanggung jawab, dan makna dalam pekerjaan agar Gen Z dapat berkembang menjadi pemimpin yang baik.

Sementara sesi ketiga, bertema “Managing Gen Z & National Resilience: Preserving Identity, Shaping the Future”, menghadirkan Dirgayuza Setiawan dan Lanny Wijaya. Diskusi dimulai dengan pemaparan mengenai pemanfaatan teknologi, kecerdasan buatan (AI), soft & hard skill, serta green skill sebagai kunci menghadapi tantangan dunia kerja di masa depan.

Selain itu, keduanya menekankan pentingnya pengembangan profesional T-shaped dan penerapan growth mindset. Dengan pendekatan ini, Generasi Z dapat berkembang, berinovasi, dan tetap relevan di industri yang terus berubah, sekaligus siap menghadapi tuntutan kolaborasi lintas generasi.

Melalui HCM Talks, SBM ITB berharap para peserta tidak hanya hadir, tetapi juga terinspirasi untuk terlibat secara aktif, mengambil inisiatif, dan menjadi bagian penting dalam pengembangan serta inovasi di organisasi masing-masing, sehingga ilmu dan wawasan yang diperoleh dapat langsung diterapkan untuk menghadapi tantangan dunia kerja yang dinamis.