Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kuningan Genjot Produksi Padi, Targetkan Tiga Kali Tanam Tahun Ini

Petani di Cinagara mulai mengadaptasi sistem tanam cepat yang memungkinkan mereka memperpendek jeda antara panen dan tanam berikutnya.
Hakim Baihaqi
Hakim Baihaqi - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 18:36
Share
Ilustrasi/Bisnis
Ilustrasi/Bisnis

Bisnis.com, KUNINGAN - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Diskatan) Kabupaten Kuningan menargetkan peningkatan indeks pertanaman (IP) padi dari 2,5 kali menjadi 3 kali setahun melalui program luas tambah tanam (LTT). 

Kepala Diskatan Kabupaten Kuningan Wahyu Hidayah mengatakan target ini bukan sekadar ambisi, tetapi didukung oleh berbagai langkah konkret di lapangan. Salah satu upaya utama adalah memanfaatkan lahan yang sebelumnya tidak ditanami serta mempercepat proses tanam setelah panen.

"Kami terus berupaya meningkatkan efisiensi pertanian dengan memanfaatkan setiap jengkal lahan yang ada. Penerapan LTT memungkinkan petani untuk menanam lebih sering dalam setahun, sehingga produksi beras meningkat," kata Wahyu, Kamis (28/2/2025).

Salah satu desa yang menjadi fokus pengembangan pertanian padi adalah Desa Cinagara. Daerah ini dikenal sebagai sentra produksi padi di Kuningan dan telah menerapkan berbagai teknik pertanian modern.

Dengan dukungan dari pemerintah pusat, petani di Cinagara mulai mengadaptasi sistem tanam cepat yang memungkinkan mereka memperpendek jeda antara panen dan tanam berikutnya.

Selain itu, untuk meningkatkan produksi padi, Diskatan Kuningan juga menerapkan strategi kolaborasi dengan pemerintah pusat dalam penyediaan sarana dan prasarana pertanian. 

Baca Juga

Bantuan seperti alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk bersubsidi, serta benih unggul menjadi faktor pendukung utama keberhasilan program ini.

“Kunci dari keberhasilan LTT adalah keterjangkauan sarana produksi bagi petani. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar distribusi pupuk dan benih unggul dapat berjalan lancar,” tambah Wahyu.

Sepanjang 2024, Kabupaten Kuningan mencatat luas tanam dan panen mencapai 56.929 hektare, dengan total produksi lebih dari 353.146 ton padi. Rata-rata produktivitas lahan sawah di daerah ini berada di angka 62,03 kuintal per hektare, yang tergolong cukup tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Barat.

Lebih lanjut, ia menekankan ketersediaan air merupakan faktor kunci dalam meningkatkan indeks tanam. Oleh karena itu, pemerintah daerah juga berupaya memperbaiki jaringan irigasi untuk memastikan lahan pertanian mendapatkan suplai air yang cukup sepanjang tahun.

Menyikapi target peningkatan produksi pangan, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Yudi Sastro, menegaskan program Luas Tambah Tanam (LTT) adalah salah satu langkah nyata pemerintah dalam mempercepat swasembada pangan nasional.

"Kami telah menyiapkan beberapa strategi utama, mulai dari perbaikan jaringan irigasi, penggunaan benih unggul bersertifikat, hingga peningkatan distribusi pupuk bersubsidi agar lebih mudah diakses petani," jelas Yudi.

Pemerintah pusat saat ini tengah mengupayakan swasembada empat komoditas utama, yakni beras, jagung, gula, dan garam. Kabupaten Kuningan dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung target ini, khususnya dalam produksi beras dan jagung.

Dengan peningkatan indeks pertanaman dan optimalisasi lahan, Kabupaten Kuningan diharapkan bisa menjadi salah satu lumbung pangan utama di Jawa Barat. 

Pemerintah daerah pun terus mengajak petani untuk beradaptasi dengan teknologi pertanian terbaru, termasuk sistem pertanian berbasis digital yang dapat meningkatkan efisiensi produksi.

"Kami ingin pertanian di Kuningan semakin maju. Dengan adopsi teknologi modern dan dukungan penuh dari pemerintah, kami optimistis dapat mencapai swasembada pangan di tingkat daerah dan berkontribusi bagi ketahanan pangan nasional," pungkas Wahyu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hakim Baihaqi
Editor : Ajijah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Revisi Positif untuk BTN (BBTN) Semester II/2025
Premium
3 jam yang lalu

Revisi Positif untuk BTN (BBTN) Semester II/2025

XLSmart, Indosat, and Telkomsel: ARPU and Subscriber Performance in H1 2025
Premium
4 jam yang lalu

XLSmart, Indosat, and Telkomsel: ARPU and Subscriber Performance in H1 2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kejaksaan Selidiki Dugaan Penyimpangan Proyek PJU Rp117,5 Miliar di Kuningan

Kejaksaan Selidiki Dugaan Penyimpangan Proyek PJU Rp117,5 Miliar di Kuningan

Hunian Hotel di Kuningan Catat Tren Kenaikan Sepanjang 2025

Hunian Hotel di Kuningan Catat Tren Kenaikan Sepanjang 2025

Kuningan Guyur Dana Bangpupuk, Petani Tak Lagi Terganjal Tebus Pupuk

Kuningan Guyur Dana Bangpupuk, Petani Tak Lagi Terganjal Tebus Pupuk

Nasib 161.401 Penggilingan Padi di Ujung Tanduk, 1 Juta Pekerja Terancam

Nasib 161.401 Penggilingan Padi di Ujung Tanduk, 1 Juta Pekerja Terancam

Bencana Tak Ganggu Produksi, Sawah di Garut Tetap Hasilkan 489 Ton Gabah

Bencana Tak Ganggu Produksi, Sawah di Garut Tetap Hasilkan 489 Ton Gabah

Kala Prabowo Tebar Ancaman ke Vampir Ekonomi hingga Serakahnomics

Kala Prabowo Tebar Ancaman ke Vampir Ekonomi hingga Serakahnomics

Berita Lainnya

Berita Terbaru

SBM ITB Undang Profesor dari Jerman Bagikan Tips agar Perusahaan Dilirik Gen Z
Kabar Jabar
4 jam yang lalu

SBM ITB Undang Profesor dari Jerman Bagikan Tips agar Perusahaan Dilirik Gen Z

Pemkab Sumedang Gandeng ITB dan IPB untuk Matangkan Pengembangan KEK Jatigede
Kabar Jabar
4 jam yang lalu

Pemkab Sumedang Gandeng ITB dan IPB untuk Matangkan Pengembangan KEK Jatigede

Ekonom: Patriot Bond Bisa Digunakan untuk Hilirisasi serta Program Kerakyatan
Bisnis Jabar
4 jam yang lalu

Ekonom: Patriot Bond Bisa Digunakan untuk Hilirisasi serta Program Kerakyatan

Ancaman Keamanan IT Lebih Rentan Datang dari Faktor Internal
Kabar Jabar
5 jam yang lalu

Ancaman Keamanan IT Lebih Rentan Datang dari Faktor Internal

Inspektorat Kota Bandung Minta Pegawai Lapor Jika Ada Praktik Gratifikasi
Kabar Jabar
6 jam yang lalu

Inspektorat Kota Bandung Minta Pegawai Lapor Jika Ada Praktik Gratifikasi

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Ekonom: Patriot Bond Bisa Digunakan untuk Hilirisasi serta Program Kerakyatan

2

Kopdes Merah Putih di Jabar Tunggu Keran Permodalan Himbara Dibuka

3

Kejaksaan Bongkar Korupsi Rp26,5 Miliar, Kadispora Kota Cirebon Jadi Tersangka

4

Pemkab Sumedang Gandeng ITB dan IPB untuk Matangkan Pengembangan KEK Jatigede

5

Pemkot Bandung Usulkan 7.375 formasi PPPK Paruh Waktu Baru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Ketersediaan Beras Nasional 2025 Melimpah, Capai 36,98 Juta Ton
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Ekonom: Patriot Bond Bisa Digunakan untuk Hilirisasi serta Program Kerakyatan

2

Kopdes Merah Putih di Jabar Tunggu Keran Permodalan Himbara Dibuka

3

Kejaksaan Bongkar Korupsi Rp26,5 Miliar, Kadispora Kota Cirebon Jadi Tersangka

4

Pemkab Sumedang Gandeng ITB dan IPB untuk Matangkan Pengembangan KEK Jatigede

5

Pemkot Bandung Usulkan 7.375 formasi PPPK Paruh Waktu Baru