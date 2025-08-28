Bisnis Indonesia Premium
Pemkot Bandung Usulkan 7.375 formasi PPPK Paruh Waktu Baru

Pemkot Bandung usulkan 7.375 formasi PPPK Paruh Waktu untuk guru, tenaga kesehatan, dan teknis, guna meningkatkan pelayanan publik dan menata pegawai Non-ASN.
Dea Andriyawan
Dea Andriyawan - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 12:03
Ilustrasi PPPK Paruh Waktu/istimewa
Ilustrasi PPPK Paruh Waktu/istimewa
Ringkasan Berita
  • Pemerintah Kota Bandung mengusulkan 7.375 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
  • PPPK Paruh Waktu memiliki kontrak kerja per tahun dengan hak yang lebih terbatas dibandingkan PPPK penuh waktu, namun tetap mendapatkan gaji, perlindungan sosial, dan Nomor Induk dari BKN.
  • Formasi ini ditujukan bagi Non-ASN yang belum berhasil dalam seleksi ASN 2024, dengan peluang untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu atau mengikuti seleksi PNS di masa depan.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kota Bandung usulkan penambahan 7.375 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Kepala BKPSDM Kota Bandung, Evi Hendarin, dan Kabid PPIK BKPSDM, Siti Firtria Sa’adah menjelaskan, PPPK Paruh Waktu merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan skema upah disesuaikan ketersediaan anggaran. 

Skema ini hadir sebagai solusi untuk menata pegawai Non-ASN, memperjelas status mereka, serta memenuhi kebutuhan ASN di instansi pemerintah. 

“Dengan adanya PPPK Paruh Waktu, diharapkan pelayanan publik bisa semakin cepat, jelas, dan berkualitas,” ungkap Evi.

Landasan regulasi PPPK Paruh Waktu antara lain Kepmenpan Nomor 16 Tahun 2025 dan Surat Menteri PANRB Nomor B/3832/M.SM.01.00/2025. Perbedaannya dengan PPPK penuh waktu terletak pada penghasilan dan hak kepegawaian. 

“Meski paruh waktu, PPPK tetap memiliki kontrak resmi per tahun, namun hak-haknya tidak selengkap PPPK penuh waktu,” jelasnya.

Kota Bandung mengusulkan 7.375 formasi PPPK Paruh Waktu dengan rincian: 688 guru, 321 tenaga kesehatan, dan 6.366 tenaga teknis. Formasi ini ditujukan bagi Non-ASN yang pernah mengikuti seleksi ASN tahun 2024 namun belum berhasil, baik yang sudah terdaftar di database BKN maupun yang belum.

Sama seperti ASN lainnya, PPPK Paruh Waktu tetap mendapatkan Nomor Induk PPPK dari BKN, gaji, perlindungan sosial, serta kontrak kerja resmi. Masa kontrak ditetapkan per tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Perjanjian kerja memuat jabatan, target kinerja, penempatan, hingga hak dan kewajiban.

“PPPK Paruh Waktu tetap wajib setia pada Pancasila, UUD 1945, menjaga netralitas ASN, serta menaati kode etik. Artinya, meskipun statusnya paruh waktu, integritas dan profesionalisme tetap mutlak dijaga,” kata Evi.

Sedangkan Siti Fitria Sa’adah menambahkan, PPPK Paruh Waktu juga berpeluang diangkat menjadi PPPK penuh waktu jika formasi tersedia dan kinerja terbukti baik. Bahkan, mereka yang sudah diangkat sebagai PPPK penuh waktu tetap bisa mengikuti seleksi PNS di masa depan.

“Ini bukan hanya status sementara, melainkan jalur pembinaan karier. Dengan motivasi tinggi, PPPK Paruh Waktu bisa terus berkembang dan berkontribusi nyata bagi pelayanan publik,” tuturnya.

Dengan hadirnya skema ini, Pemkot Bandung berharap para pegawai tetap semangat, tidak sekadar merasa sudah ‘aman’ dengan status ASN paruh waktu, tetapi juga menunjukkan kinerja terbaik demi pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. 

Penulis : Dea Andriyawan
Editor : Restu Wahyuning Asih

HCM Talks SBM ITB 2025 Bahas Peran Gen Z dalam Bisnis Berkelanjutan
Kabar Jabar
1 jam yang lalu

HCM Talks SBM ITB 2025 Bahas Peran Gen Z dalam Bisnis Berkelanjutan

Tarif Pajak 40% Hilang, Pemerintah Siapkan Sanksi Restoran Bandel di Cirebon
Kabar Jabar
2 jam yang lalu

Tarif Pajak 40% Hilang, Pemerintah Siapkan Sanksi Restoran Bandel di Cirebon

Indramayu Buka Sekolah Pasar Modal, Bekali ASN Melek Investasi
Bisnis Jabar
3 jam yang lalu

Indramayu Buka Sekolah Pasar Modal, Bekali ASN Melek Investasi

Prabowo Minta Program Waste to Energy Tuntas 18 Bulan, Ini Respons Pemprov Jabar
Kabar Jabar
4 jam yang lalu

Prabowo Minta Program Waste to Energy Tuntas 18 Bulan, Ini Respons Pemprov Jabar

Warga Cirebon Bayar PBB-P2 14 Tahun Tak Masuk Kas Daerah, Bapenda Buka Suara
Kabar Jabar
4 jam yang lalu

Warga Cirebon Bayar PBB-P2 14 Tahun Tak Masuk Kas Daerah, Bapenda Buka Suara

