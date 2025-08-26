Bisnis Indonesia Premium
Bandung Great Sale 2025 Digelar Lagi, Ada Diskon hingga 80% di 21 Mal

Bandung Great Sale 2025 hadir 28 Agustus-7 September dengan diskon hingga 80% di 21 mal, melibatkan 549 tenant, dan didukung transportasi gratis.
Dea Andriyawan
Dea Andriyawan - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 12:12
ilustrasi Summarecon Mall Bandung/dok. SMRA
ilustrasi Summarecon Mall Bandung/dok. SMRA
Ringkasan Berita
  • Bandung Great Sale 2025 akan berlangsung selama 11 hari dari 28 Agustus hingga 7 September, melibatkan 21 mal dan 549 tenant dengan diskon hingga 80%.
  • Acara ini juga melibatkan berbagai sektor seperti toko swalayan, UKM, hotel, restoran, dan transportasi, dengan dukungan transportasi gratis dan diskon tiket kereta api.
  • Bandung Great Sale bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Bandung dan menarik wisatawan, dengan tema dan acara pembukaan serta penutupan yang meriah.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, BANDUNG— Pemerintah Kota Bandung kembali menggelar Bandung Great Sale (BGS) 2025 sebagai rangkaian perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia dan Hari Jadi ke-215 Kota Bandung.

Bandung Great Sale tahun ini berlangsung selama 11 hari, mulai 28 Agustus hingga 7 September 2025, dengan melibatkan 21 pusat perbelanjaan dan 549 tenant. Program ini menawarkan diskon besar-besaran hingga 80 persen, ditambah Crazy Sale di jam-jam tertentu selama 20 menit 15 detik.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, Ronny Ahmad Nurudin, menyampaikan BGS akan lebih spesial dan menarik dari tahun sebelumnya.

Tak hanya pusat perbelanjaan, BGS juga diramaikan oleh 72 toko swalayan dan ritel modern, 85 UKM/IKM dalam program Bandung Explorer, 43 distro di kawasan Trunojoyo–Sultan Agung–Bahureksa, 30 hotel berbintang dan 9 hotel non-bintang, 29 restoran dan kafe.

Termasuk juga 13 tenant elektronik, 16 toko furniture, 11 klinik kecantikan dan salon, 4 pusat kebugaran, 3 objek wisata, dan masih banyak lainnya.

Dukungan transportasi juga diberikan, mulai dari Bus Bandros gratis pada 1–7 September, hingga diskon 20% tiket kereta api dari PT KAI Daop 2 Bandung. Bahkan, penyelenggara tengah menjajaki kerja sama tambahan dengan operator transportasi lain.

Acara pembukaan rencananya digelar di Festival Citylink Mall pada 28 Agustus 2025. Acara pembukaan bakal dimeriahkan dengan arak-arakan Bandros dari Pendopo Kota Bandung. Parade ini diramaikan komunitas otomotif seperti VW dan Vespa, disertai hiburan musik, DJ, hingga atraksi seni. Tema pembukaan kali ini adalah Retro 90-an.

Sedangkan penutupan akan digelar di Summarecon Mall Bandung, 6 September 2025. Malam penutupan akan diwarnai pertunjukan musik, pesta kembang api, serta tema khusus bertajuk Lighting Festival.

Perlu diketahui, BGS 2024 lalu berhasil mencatat potensi transaksi hingga Rp70 miliar hanya dalam tiga hari. Tahun ini, dengan durasi yang lebih panjang dan peserta yang lebih banyak, Pemkot Bandung menargetkan dampak ekonomi yang jauh lebih besar.

“Bandung Great Sale ini bukan hanya pesta belanja, tetapi juga pengungkit pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Kolaborasi seluruh sektor, mulai dari perdagangan, pariwisata, transportasi, hingga kesehatan diharapkan membawa manfaat bagi pelaku usaha sekaligus masyarakat,” ujar Ronny di Balai Kota Bandung, Selasa, (26/8/2025).

Selain memanjakan warga Bandung, BGS juga diharapkan menarik wisatawan dari luar kota. Dengan tagline “Discover Bandung, Enjoy the Sale”, program ini menegaskan posisi Bandung sebagai destinasi wisata belanja kreatif dengan pengalaman berbeda.

Maskot resmi BGS 2025 adalah Badak Putih bernama “Om Robel” (rombongan belanja), yang akan hadir dalam berbagai suvenir dan publikasi.

Pemerintah Kota Bandung mengajak seluruh warga untuk ikut serta memeriahkan Bandung Great Sale 2025.

“Belanja boleh, jalan-jalan juga boleh. Yang penting semua bisa menikmati pengalaman belanja yang menyenangkan sekaligus mendukung perekonomian Kota Bandung,” tutur Ronny.

Selain BGS, rangkaian acara antara lain yaitu Indonesia Shopping Festival (1–24 Agustus) yang diinisiasi Asosiasi Pusat Belanja Indonesia (APBI) dan Pasar Kreatif Bandung (8 Agustus–5 Oktober) yang menghadirkan produk-produk UMKM di delapan pusat perbelanjaan.

Penulis : Dea Andriyawan
Editor : Restu Wahyuning Asih

Belasan Siswa Sukabumi ke Sekolah Menyebrang Sungai, Bupatinya Susah Dihubungi KDM
Kabar Jabar
2 jam yang lalu

Belasan Siswa Sukabumi ke Sekolah Menyebrang Sungai, Bupatinya Susah Dihubungi KDM

Kementerian Haji dan Umrah Terbentuk, Dedi Mulyadi Harap Pengelolaan Haji Makin Efektif
Kabar Jabar
2 jam yang lalu

Kementerian Haji dan Umrah Terbentuk, Dedi Mulyadi Harap Pengelolaan Haji Makin Efektif

Dedi Mulyadi Alokasikan Bantuan Perumahan Bagi Veteran
Kabar Jabar
3 jam yang lalu

Dedi Mulyadi Alokasikan Bantuan Perumahan Bagi Veteran

Hiburan Malam di Cirebon Akali Regulasi, PAD Potensial Menguap
Kabar Jabar
3 jam yang lalu

Hiburan Malam di Cirebon Akali Regulasi, PAD Potensial Menguap

Infrastruktur Beres 2027, Dedi Mulyadi Rencanakan Desa Miliki Saham BJB
Bisnis Jabar
4 jam yang lalu

Infrastruktur Beres 2027, Dedi Mulyadi Rencanakan Desa Miliki Saham BJB

