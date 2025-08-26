Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

229 Kepsek SMA/SMK Negeri di Jabar Dipindah Sesuai Domisili Masing-Masing

Dinas Pendidikan Jabar menindaklanjuti arahan KDM untuk penempatan kepala sekolah SMA dan SMK negeri sesuai dengan domisili masing-masing.
Wisnu Wage Pamungkas
Wisnu Wage Pamungkas - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 12:28
Share
Kepala sekolah berbincang dengan siswa-siswa SDN 03 Rorotan, Jakarta saat simulasi program makan bergizi gratis, Senin (30/9/2024). / Bloomberg-Rosa Panggabean
Kepala sekolah berbincang dengan siswa-siswa SDN 03 Rorotan, Jakarta saat simulasi program makan bergizi gratis, Senin (30/9/2024). / Bloomberg-Rosa Panggabean
Bisnis.com, BANDUNG -- Dinas Pendidikan Jawa Barat menindaklanjuti arahan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi agar penempatan kepala sekolah SMA dan SMK negeri sesuai dengan domisili masing-masing.
Kepala Disdik Jabar, Purwanto mengatakan, penataan tersebut sudah melalui proses pemetaan yang ketat.
"Kita sudah pemetaan, jadi salah satu bentuk kesejahteraan yang kita berikan kepada kepala sekolah adalah mereka bisa kembali bertugas di kabupatennya masing-masing," katanya di Bandung, Selasa (26/8/2025).
Rencananya kepala sekolah yang diangkat pada periode kali ini mencapai 229 orang. Adapun total posisi kepala sekolah yang kosong di Jabar sekitar 644 kursi.
Menurut Purwanto, skema penempatan kepala sekolah sesuai domisili omi akan menimbulkan efek domino, baik terhadap efektivitas kinerja hingga mutu pendidikan satuan pendidikan.
"Jadi pokoknya, prinsipnya semua kepala sekolah yang berasal dari kabupaten di luar tempat kerjanya kita sudah susun sekarang untuk diusulkan ke PKM," katanya.
Saat ini, proses pergeseran kepala sekolah ini hampir rampung. Adapun tahap pengusulan sudah selesai dilakukan dan tinggal menunggu persetujuan pemerintah pusat. 
"Sekarang sudah dilantik. Sudah tinggal diusulkan ke Jakarta, karena kan harus ke Jakarta,” pungkas Purwanto.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jabar menilai, bahwa selama ini penugasan kepala sekolah kurang efektif karena banyak yang ditempatkan jauh dari daerah asalnya. 
Kondisi tersebut, membuat para kepala sekolah tidak optimal menjalankan tugasnya karena terbebani. Diharapkan dengan kebijakan ini dapat meningkatkan kinerja mereka.  
"Penempatan kepala sekolah yang jaraknya jauh dari rumahnya harus segera dievaluasi. Mereka dikembalikan ke daerahnya masing-masing," ungkapnya saat bertemu para kepala sekolah di Gedung Sabuga ITB, Jalan Tamansari, Kota Bandung, Rabu (20/8/2025).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Wisnu Wage Pamungkas
Editor : Restu Wahyuning Asih

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Mereka yang Masih Tancap Gas di Saham ACES
Premium
11 menit yang lalu

Mereka yang Masih Tancap Gas di Saham ACES

Historia Bisnis: Awal Mula Investor Asing Bisa Beli Seluruh Jenis Saham di Bursa Efek
Premium
41 menit yang lalu

Historia Bisnis: Awal Mula Investor Asing Bisa Beli Seluruh Jenis Saham di Bursa Efek

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Baru Dilantik, Dedi Mulyadi Langsung Copot Kepala Sekolah SMA di Depok

Baru Dilantik, Dedi Mulyadi Langsung Copot Kepala Sekolah SMA di Depok

Kemendikbudristek Terapkan Sistem Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah Lewat PMM

Kemendikbudristek Terapkan Sistem Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah Lewat PMM

Pemprov Jabar Bakal Akusisi Sekolah Swasta yang Tutup

Pemprov Jabar Bakal Akusisi Sekolah Swasta yang Tutup

Mendikdasmen Tinjau Pelaksanaan CKG di Sekolah

Mendikdasmen Tinjau Pelaksanaan CKG di Sekolah

Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi

Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi

Gubernur Dedi Resah Banyak Warga Jabar Pinjam Uang untuk Perpisahan Sekolah

Gubernur Dedi Resah Banyak Warga Jabar Pinjam Uang untuk Perpisahan Sekolah

Gandeng Dunia Usaha, SMK Kudus Hasilkan Rp7 Miliar Tiap Tahun dari Fabrikasi Logam

Gandeng Dunia Usaha, SMK Kudus Hasilkan Rp7 Miliar Tiap Tahun dari Fabrikasi Logam

Link, Alur dan Cara Daftar PPDB SMA/SMK Jawa Tengah 2024

Link, Alur dan Cara Daftar PPDB SMA/SMK Jawa Tengah 2024

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Belasan Siswa Sukabumi ke Sekolah Menyebrang Sungai, Bupatinya Susah Dihubungi KDM
Kabar Jabar
2 jam yang lalu

Belasan Siswa Sukabumi ke Sekolah Menyebrang Sungai, Bupatinya Susah Dihubungi KDM

Kementerian Haji dan Umrah Terbentuk, Dedi Mulyadi Harap Pengelolaan Haji Makin Efektif
Kabar Jabar
2 jam yang lalu

Kementerian Haji dan Umrah Terbentuk, Dedi Mulyadi Harap Pengelolaan Haji Makin Efektif

Dedi Mulyadi Alokasikan Bantuan Perumahan Bagi Veteran
Kabar Jabar
3 jam yang lalu

Dedi Mulyadi Alokasikan Bantuan Perumahan Bagi Veteran

Hiburan Malam di Cirebon Akali Regulasi, PAD Potensial Menguap
Kabar Jabar
3 jam yang lalu

Hiburan Malam di Cirebon Akali Regulasi, PAD Potensial Menguap

Infrastruktur Beres 2027, Dedi Mulyadi Rencanakan Desa Miliki Saham BJB
Bisnis Jabar
3 jam yang lalu

Infrastruktur Beres 2027, Dedi Mulyadi Rencanakan Desa Miliki Saham BJB

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pemkab Sumedang Tegaskan Kembali 3 Pilar Utama Pembangunan Daerah

2

Gunakan 3 Bahasa, Sekolah Terpadu Sedaya Bintang Hadir di Summarecon Bandung

3

Bandung Great Sale 2025 Digelar Lagi, Ada Diskon hingga 80% di 21 Mal

4

Harga Garam Sedang Bagus, Petani Cirebon Malah Kehilangan Momentum Panen

5

Pemkab Sumedang Pastikan 52 Ruas Jalan Diperbaiki Tahun Ini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Presiden Prabowo Subianto Resmikan Gedung Baru RSPON
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pemkab Sumedang Tegaskan Kembali 3 Pilar Utama Pembangunan Daerah

2

Gunakan 3 Bahasa, Sekolah Terpadu Sedaya Bintang Hadir di Summarecon Bandung

3

Bandung Great Sale 2025 Digelar Lagi, Ada Diskon hingga 80% di 21 Mal

4

Harga Garam Sedang Bagus, Petani Cirebon Malah Kehilangan Momentum Panen

5

Pemkab Sumedang Pastikan 52 Ruas Jalan Diperbaiki Tahun Ini