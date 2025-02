SBM ITB Apresiasi 44 Perusahaan, UMKM, dan Organisasi Nirlaba dalam Anugerah Avirama Nawasena

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) menganugerahkan penghargaan sebagai apresiasi inovasi berkelanjutan kepada 44 perusahaan, UMKM, dan organisasi dalam acara Anugerah Avirama Nawasena 2024.

Penghargaan ini diberikan bersamaan dengan perayaan HUT ke-21 SBM ITB di Amartha Village, Jakarta Selatan.

Anugerah Avirama Nawasena merupakan penghargaan tahunan yang diberikan kepada individu atau lembaga yang mengembangkan inovasi untuk mendukung masyarakat Indonesia dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan.

Ketua Anugerah Avirama Nawasena Atika Irawan dalam sambutannya menekankan bahwa ESG bukan sekadar tren, melainkan pilar penting dalam membangun masa depan yang berkelanjutan bagi dunia usaha dan masyarakat.

Anugerah Avirama Nawasena 2024 Perbesar

"Keberlanjutan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Perubahan iklim, ketimpangan sosial, serta tuntutan transparansi dari para pemangku kepentingan telah menjadikan ESG sebagai faktor utama dalam menentukan daya saing dan keberlanjutan bisnis di masa depan. Perusahaan yang berhasil menerapkan prinsip ESG dengan baik tidak hanya akan mendapatkan kepercayaan dari investor dan konsumen, tetapi juga akan lebih siap menghadapi tantangan global," ujar Atika, Rabu (5/2/2025).

Atika juga menjelaskan bahwa SBM ITB telah berkomitmen menjalankan prinsip ESG melalui inisiatif United Nations Global Compact dan prinsip Principles of Responsible Management Education (PRME), yang bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan wawasan keberlanjutan serta mendorong riset dan inovasi dalam bidang ESG.

Tahun ini, Anugerah Avirama Nawasena mengalami perkembangan dengan melibatkan tidak hanya perusahaan, tetapi juga UMKM dan lembaga nirlaba sebagai peserta. Proses seleksi dilakukan dalam dua tahap, dimulai dengan analisis inovasi dan penilaian awal berbasis skoring, diikuti dengan tahap presentasi serta wawancara bersama dewan juri yang terdiri dari pakar ESG dari berbagai sektor.

Rektor ITB Tatacipta Dirgantara dalam pidato pembukaannya menyoroti peran ITB dalam berkontribusi terhadap keberlanjutan dan inovasi multidisiplin.

Anugerah Avirama Nawasena 2024 Perbesar

"Harus disadari bahwa kita bergerak bersama. Semoga penghargaan ini semakin menguatkan komitmen kita dalam menciptakan masa depan yang lebih hijau, lebih adil, dan lebih berkelanjutan," ujar Rektor ITB.

Pada tahun ini, penghargaan diberikan kepada berbagai organisasi yang telah berkontribusi di bidang inovasi produk berkelanjutan, rantai pasok dan model bisnis berkelanjutan, budaya kerja yang mendukung keberagaman, serta inovasi dalam perubahan sosial.

Pemenang tiap kategori penghargaan adalah sebagai berikut:

Kategori Sustainable Product Innovation

- PT Hutama Karya

- PT Multidaya Teknologi Nusantara

- Xurya Daya Indonesia

- Yayasan Pojok Rakyat Nusantara

- Yayasan Lindungi Ibu Pertiwi

- Plastik Kembali

- Yayasan Kemala

Kategori Innovation in Sustainable Supply Chain and Business Model

- PT Pelni (Persero)

- PT Cipta Mortar Utama (Saint-Gobain Indonesia)

- PT GREE Services Indonesia

- Great Giant Food

- PT Mostrans Global Digilog

- PT Alam Siak Lestari

- The Bulkstore & Co

Kategori Organisation and Work Culture for DEI Practices

- PT HM Sampoerna

- United Tractors (UT)

- Bank Rakyat Indonesia (BRI)

- PT Astra International

- PT Kita Bisa Indonesia

- Pintar

- Garden of the Sun

Kategori Social Change Innovation

- PT Pertamina Patra Niaga

- PT Berau Coal

- PT Kilang Pertamina Internasional (RU)

- PT Telkom Indonesia

- PT Astra International Tbk

- Evermos

- Du Anyam

- Sukkacitta

- Torajamelo

- Yayasan Surplus Peduli Pangan

- Yayasan Pojok Rakyat Nusantara

- Lembaga Rumah Senja

Kategori Innovation in Services for Sustainability

- Evermos

- Ecobuild Green Building

- Siklus

- Yayasan Dreamdelion Indonesia

- Rumah Amal Salman

- Jangjo Indonesia

- Bank Plastik Indonesia

- Sungai Watch

Kategori Campaign, Communication, and Persuasion for Sustainability

- PT Qwords Company International

- Jejak.in

- Nafas

- Bhinneka Rahsa Nusantara

"Penghargaan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Kita semua memiliki peran dalam menciptakan dunia yang lebih baik, baik sebagai individu, organisasi, maupun komunitas bisnis,” ujar Atika.

SBM ITB berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi lebih banyak organisasi dan individu untuk terus berinovasi dalam keberlanjutan dan mempercepat transisi menuju ekonomi yang lebih ramah lingkungan, efisien, dan berkeadilan.