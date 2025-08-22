Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ini Cara Pengembang Atasi Masalah Akses Jalan Warga Sekitar Kawasan hunian

Pengembang Damai Putra Group berupaya menyelesaikan konflik akses jalan ke musala di Kota Harapan Indah dengan dialog, sambil menunggu izin perubahan akses.
Yanita Petriella
Yanita Petriella - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 17:05
Share
Ilustrasi kawasan hunian. /istimewa
Ilustrasi kawasan hunian. /istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — Kawasan hunian mengusung konsep klaster sangat diminati sebagai tempat tinggal. Hal ini karena sistem keamanan ketat yang disebut one gate system sehingga melalui satu pintu utama.

Selain itu, tingkat keamanan yang ketat membuat rumah klaster dinilai lebih nyaman dan tidak berhadapan langsung dengan jalan raya. 

Namun demikian, kerap kali terjadi konflik antara warga permukiman sekitar dengan klaster. Salah satunya terjadi ketegangan warga di luar klaster Neo Vasana dan pengembang, Damai Putra Group di Kota Harapan Indah Bekasi 

Ketua Pengawas Yayasan Ar-Rahman H. Lukman Hakim mengatakan warga merasa hak mereka untuk beribadah dihalangi oleh tembok pembatas yang memisahkan musala dengan klaster. Para warga meminta akses kecil berukuran 1,5 meter x 2 meter untuk memudahkan jemaah, namun hingga kini permohonan tersebut belum menemui titik terang. Warga memberikan ultimatum jika dalam 24 hari ke depan tidak ada solusi, maka mereka siap menggelar demonstrasi besar-besaran.

External Relations Damai Putra Group Nimim Safira menuturkan perusahaan tidak pernah menolak pembangunan rumah ibadah di kawasan yang dikelolanya.

"Damai Putra Group tidak pernah menolak pembangunan rumah ibadah, termasuk mushola atau masjid di kawasan Kota Harapan Indah, selama pembangunan tersebut mengikuti prosedur perizinan, tata ruang, dan tata tertib kawasan sesuai peraturan pemerintah dan perjanjian penghuni," ujarnya dalam keterangan, Jumat (22/8/2025). 

Baca Juga

Mushola Ar Rahman dibangun di atas lahan milik yayasan yang berada di luar area klaster yang dikelola oleh Damai Putra Group. Sesuai ketentuan pengelolaan kawasan hunian berizin, pemasangan atau pembukaan akses langsung dari kawasan klaster ke fasilitas di luar kawasan harus mempertimbangkan aspek keamanan penghuni klaster yang selama ini dijaga dengan sistem one gate system dan izin pengelolaan kawasan dan siteplan resmi yang telah disetujui pemda.

"Pertimbangan teknis dan legal, termasuk tanggung jawab operasional akses tersebut," katanya. 

Pengembang memahami kebutuhan warga sekitar untuk melaksanakan ibadah dengan nyaman sehingga tidak menutup ruang dialog dan sejak awal telah menyarankan agar akses mushola menggunakan jalan umum yang memang diperuntukkan bagi fasilitas publik. Hal ini sembari menunggu pengurusan izin perubahan akses internal klaster sesuai aturan.

Pengembang siap duduk bersama perwakilan warga dan yayasan untuk mencari solusi terbaik sepanjang tetap menghormati peraturan perumahan dan menjaga kenyamanan seluruh penghuni cluster.

"Kami berharap komunikasi dan koordinasi dapat berjalan secara baik demi terciptanya keharmonisan dan ketertiban lingkungan," ucapnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Yanita Petriella
Editor : Yanita Petriella

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Danantara SOEs Mixed Performance: ADHI, PTPP, WIKA, WSKT Face Challenges
Premium
1 jam yang lalu

Danantara SOEs Mixed Performance: ADHI, PTPP, WIKA, WSKT Face Challenges

Peluang Telkom (TLKM) yang Mencari Mitra Strategis untuk Anak Usaha
Premium
8 jam yang lalu

Peluang Telkom (TLKM) yang Mencari Mitra Strategis untuk Anak Usaha

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Rugi Acset Indonusa (ACST) dan Rencana Astra (ASII) Akuisisi & Ekspansi

Rugi Acset Indonusa (ACST) dan Rencana Astra (ASII) Akuisisi & Ekspansi

Menteri PU Targetkan Konstruksi 65 Sekolah Rakyat Rampung Tahun Ini

Menteri PU Targetkan Konstruksi 65 Sekolah Rakyat Rampung Tahun Ini

Gibran Pastikan Pembangunan IKN Berlanjut, Agar Tak Jawa Sentris

Gibran Pastikan Pembangunan IKN Berlanjut, Agar Tak Jawa Sentris

Anwar Ibrahim: Gencatan Senjata Kamboja-Thailand Bukti Kekuatan Diplomasi Asean

Anwar Ibrahim: Gencatan Senjata Kamboja-Thailand Bukti Kekuatan Diplomasi Asean

Kamboja dan Thailand Sepakat Gencatan Senjata Usai Konflik 5 Hari

Kamboja dan Thailand Sepakat Gencatan Senjata Usai Konflik 5 Hari

AS Ikut Negosiasi Damai Thailand-Kamboja di Malaysia

AS Ikut Negosiasi Damai Thailand-Kamboja di Malaysia

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pemkab Sumedang Tegaskan Kembali 3 Pilar Utama Pembangunan Daerah
Kabar Jabar
9 jam yang lalu

Pemkab Sumedang Tegaskan Kembali 3 Pilar Utama Pembangunan Daerah

Gunakan 3 Bahasa, Sekolah Terpadu Sedaya Bintang Hadir di Summarecon Bandung
Kabar Jabar
9 jam yang lalu

Gunakan 3 Bahasa, Sekolah Terpadu Sedaya Bintang Hadir di Summarecon Bandung

Pemprov Jabar Optimistis 4.600 SPPG Terbangun Oktober 2025
Kabar Jabar
10 jam yang lalu

Pemprov Jabar Optimistis 4.600 SPPG Terbangun Oktober 2025

Pemkab Sumedang Bangun Rumah Sakit Baru, Kejar Rasio Tempat Tidur Ideal
Kabar Jabar
13 jam yang lalu

Pemkab Sumedang Bangun Rumah Sakit Baru, Kejar Rasio Tempat Tidur Ideal

8 Organisasi Sekolah Swasta Cabut Gugatan pada Dedi Mulyadi
Kabar Jabar
13 jam yang lalu

8 Organisasi Sekolah Swasta Cabut Gugatan pada Dedi Mulyadi

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Viral Warga Cirebon 14 Tahun Bayar PBB-P2 Lewat Desa, Ternyata Tak Pernah Disetorkan

2

Pemkab Sumedang Tegaskan Kembali 3 Pilar Utama Pembangunan Daerah

3

Demo Tarif PBB-P2 1.000% Batal, Pemkot Cirebon Lempar Janji Manis Pajak

4

Akad Massal 1.080 Debitur: BJB Komit Perluas Akses Rumah Terjangkau

5

Menilik Akses Baru yang Menghubungkan Jawa Barat dan Jawa Tengah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Menuju Transportasi Ramah Lingkungan, Bali Uji Coba Bus Listrik
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Viral Warga Cirebon 14 Tahun Bayar PBB-P2 Lewat Desa, Ternyata Tak Pernah Disetorkan

2

Pemkab Sumedang Tegaskan Kembali 3 Pilar Utama Pembangunan Daerah

3

Demo Tarif PBB-P2 1.000% Batal, Pemkot Cirebon Lempar Janji Manis Pajak

4

Akad Massal 1.080 Debitur: BJB Komit Perluas Akses Rumah Terjangkau

5

Menilik Akses Baru yang Menghubungkan Jawa Barat dan Jawa Tengah