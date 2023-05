Sumedang Diundang World Bank Ikut GovTech Global Forum di Washington

Bisnis.com, SUMEDANG—Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang diundang World Bank Group untuk mengikuti even internasional GovTech Global Forum di the World Bank Headquarters Washington DC.

Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan mengatakan event yang didatangi Pemkab Sumedang itu mengusung tema 'Governance in the Digital Era.'

"Saya ditugaskan bupati untuk mewakili Pemda Kabupaten Sumedang menghadiri undangan tersebut. Sebuah kehormatan bisa berbagi pengalaman dengan berbagai negara dalam melakukan transformasi digital," katanya, dalam keterangan resmi yang dikutip Bisnis, Jumat (5/5/2023).

Menurut Erwan, undangan itu tidak lepas dari capaian Sumedang dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Saat ini Sumedang meraih terbaik pertama tingkat nasional dengan Indeks SPBE 3,84.

"Alhamdulillah World Bank memberikan apresiasi dan mengundang kami mengikuti GovTech Global Forum. Saya hadir bersama Sekda yang selama ini menjadi motor penggerak SPBE," ujar Erwan.

Menurutnya, ia mendapat undangan langsung dari Senior Governance Specialist and TTL of the GovTech Flobal Forum The World Bank, Joao Ricardo Vasconcellos.

Forum internasional untuk membahas tata kelola pemerintahan di era digital tersebut, menghadirkan jajaran eksekutif World Bank serta sekitar 150 orang partisipan dari berbagai negara dengan ragam profesi, mulai dari pemerintah, sektor swasta, akademisi, sampai dengan NGO.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Eksekutif Sekretariat Dewan Teknologi Nasional (Wantiknas) Gerry Firmansyah, yang juga selaku Co Chair World Bank Working Group of Interopability, mengatakan bahwa keikutsertaan Sumedang tidak lepas dari capaian terbaiknya dalam penerapan SPBE.

"Kini Sumedang terdepan dalam transformasi digital tingkat nasional. World Bank memberikan atensi dan apresiasi. Harapannya praktik baik Sumedang bisa digetoktularkan, bukan hanya di tingkat nasional tetapi juga internasiomal," ujarnya.

Lebih lanjut Sekda Kabupaten Sumedang, Herman Suryatman, menuturkan tujuan dari forum ini adalah mempromosikan pemikiran kebijakan GovTech beserta implementasinya.

"Forum internasional yang digagas World Bank Group ini melibatkan ekosistem yang luas dari unsur pemerintah maupun non pemerintah dari berbagai belahan dunia," ungkapnya.

Beberapa hal penting yang akan dibahas dalam forum ini, antara lain, GovTech untuk dunia berkembang, layanan yang berpusat pada warga negara, GovTech untuk anti korupsi, keterampilan digital, sektor publik berbasis data, serta GovTech untuk inovasi dan sektor publik yang lebih hijau.

"Di ajang GovTech Global Forum ini, Kabupaten Sumedang akan berbagi pengalaman dalam interopabilitas data, hingga semua layanan di internal (G to G) maupun eksternal perintahan (G to C dan G to B) sudah terintegrasi. Hal ini mendorong tata kelola pemerintahan dan layanan publik di Sumedang makin efektif dan efisien," kata Herman.

