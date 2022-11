Sumedang Bakal Adopsi Sistem Pendidikan Finlandia

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SUMEDANG - Pemerintah Kabupaten Sumedang akan mengadopsi sistem pendidikan Finlandia.

Hal tersebut terungkap di hari ke tiga benchmarking digital services Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang ke Finlandia yang bersamaan dengan Hari Guru.

Diskusi dan pendalaman benchmarking di hari ketiga ini fokus ke bidang pendidikan.

Baca Juga : Dubes Indonesia untuk Finlandia Terkesan dengan Transformasi Digital Sumedang

Dimulai dengan paparan dari Makke Leppamen, Global Head of Partnership Eduten, sebuah education platform terbesar dan terbaik di Finlandia. Ia menyampaikan pentingnya kolaborasi dan sinergi dalam sistem pendidikan, antara siswa, sekolah, kepala sekolah, keluarga, masyarakat, dunia usaha dan pemerintah.

Makke dengan latar belakang pendidikan psikologi mendesain sebuah platform digital education yang digunakan oleh lebih dari 70 persen siswa di Finlandia.

Dijelaskan bahwa dalam proses learning itu 5 persen talent dan 95 persen hardwork. Finladia menerapkan proses merdeka belajar dengan mengkombinasikan online dan offline (hybrid) dengan mandiri melalui peran penting teknologi informasi.

Selanjutnya, delegasi Sumedang juga mendapatkan pengetahuan dan pengalaman tentang pendidikan dari Pasi Halmari, Programme Manager in Transformational Education Haaga Helia University di Kampus Haaga Helia.

Dikatakan, di Finlandia setiap hari adalah hari guru dan setiap hari adalah belajar. Perhatian pemerintah dan masyarakat di Finlandia terhadap profesi guru sangat tinggi. Guru adalah profesi paling bergengsi dengan kesejahteraan yang sangat baik. "Everyday is teacher day, and everyday is learning day," ucap Pasi.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyampaikan bahwa lesson learned atau makna yang bisa diambil dari sistem pendidikan di Finladia adalah pentingnya hati dan pikiran dalam merumuskan kebijakan bidang pendidikan, serta perlunya kolaborasi dan sinergi dalam pengelolaannya.

"Pendidikan merupakan masa depan sebuah bangsa. Kita adopsi dan adaptasi sistem pendidikan di Finlandia yang bagus ini. Kita akan berikan perhatian serius terhadap duna pendidikan dengan menghadirkan hati dan pikiran. Kita tingkatkan kompetensi guru, optimalkan kolaborasi dan sinergi pemerintah dengan semua stakeholders, kita akan berikan perhatian khusus kepada anak didik dengan keunikannya, serta optimalkan merdeka belajar dengan menjadikan semua sekolah dan guru sebagai penggerak," ungkap Dony, dalam rilis yang diterima Bisnis, Minggu (27/11/2022).

Disampaikan, yang tidak kalah penting adalah bangun karakter guru dan anak agar memiliki kejujuran, keberanian ngambil keputusan dan ketulusan untuk berbagi kasih sayang.

"Selamat Hari Guru. Insyaallah Pemda Kabupaten Sumedang juga akan makin serius memacu penguatan karakter guru, serta memperhatikan kesejahteraannya," pungkasnya. (K34)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : sumedang Dony Ahmad Munir