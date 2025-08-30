Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemkot Bandung Pastikan Stok Beras Surplus 54.485 Ton

Pemkot Bandung pastikan stok beras surplus 54.485 ton hingga Agustus 2025, meski harga naik. Warga diimbau tidak panik, beras tersedia dan harga terkendali.
Dea Andriyawan
Dea Andriyawan - Bisnis.com
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 17:05
Share
Buruh mengangkut karung beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Buruh mengangkut karung beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, BANDUNG— Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung pastikan ketersediaan beras dalam kondisi aman dan terkendali. Masyarakat diimbau tidak panik meski harga beras belakangan ini mengalami kenaikan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar mengatakan, hingga Agustus 2025 stok beras mencapai 77.923 ton. Sementara kebutuhan hanya sekitar 23.438 ton. Artinya, terdapat surplus sebesar 54.485 ton.

“Kalau dilihat dari stok, kita aman dan cukup. Jadi warga tidak perlu khawatir,” ujarnya usai kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Lapangan KPAD, Sabtu (30/8/2025).

Meski begitu, dia mengakui terjadi gejolak harga di pasaran. Harga eceran tertinggi (HET) beras medium yang ditetapkan Rp12.500, kini dijual sekitar Rp13.900. Namun, kenaikan tersebut masih di bawah 15% dan relatif bisa dikendalikan.

“Kita turunkan beras SPHP di pasaran untuk menjaga stabilitas harga. Memang ada kecenderungan beras premium dari merek tertentu agak langka, tapi itu tidak mengganggu keseluruhan ketersediaan dan harga beras di Kota Bandung,” jelasnya.

Sebagai langkah pengendalian, Pemkot Bandung bersama pemerintah pusat menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak. Masyarakat dapat membeli beras dengan harga lebih terjangkau sehingga menekan potensi lonjakan harga.

Baca Juga

Selain GPM, Pemkot juga rutin melaksanakan operasi pasar dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak terjebak kepanikan membeli. 

“Warga tidak perlu panik. Beras tersedia dan kita sudah berkoordinasi dengan tempat penyimpanan stok beras. Kalau sewaktu-waktu dibutuhkan, stok bisa langsung dikeluarkan,” ujarnya.

Gin Gin menambahkan, koperasi Merah Putih juga ikut mendukung upaya stabilisasi harga beras di Kota Bandung. Ditambah dengan jaminan dari Bulog, stok beras bahkan dipastikan aman hingga enam bulan ke depan.

“Jadi masyarakat Kota Bandung tidak perlu khawatir. Ketersediaan beras aman dan harga bisa kita kendalikan bersama,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dea Andriyawan
Editor : Thomas Mola

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Prospek Adaro Andalan (AADI) usai Laba Semester I/2025 Terkoreksi
Premium
3 jam yang lalu

Prospek Adaro Andalan (AADI) usai Laba Semester I/2025 Terkoreksi

Gebrakan Saham Emas dan Nikel ANTM vs UNTR
Premium
10 jam yang lalu

Gebrakan Saham Emas dan Nikel ANTM vs UNTR

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Harga Beras Premium di Cirebon Lampaui Batas HET Resmi Bapanas

Harga Beras Premium di Cirebon Lampaui Batas HET Resmi Bapanas

Ketersediaan Beras Nasional 2025 Melimpah, Capai 36,98 Juta Ton

Ketersediaan Beras Nasional 2025 Melimpah, Capai 36,98 Juta Ton

Harga Beras di Pekanbaru Masih Tinggi, Anak Daro Super Rp17.500 per Kilo

Harga Beras di Pekanbaru Masih Tinggi, Anak Daro Super Rp17.500 per Kilo

Beras Premium Sempat Langka, Stok Beras Jabar Dipastikan Aman

Beras Premium Sempat Langka, Stok Beras Jabar Dipastikan Aman

Bulog Sumsel Babel: Stok Beras Aman Hingga 10 Bulan ke Depan

Bulog Sumsel Babel: Stok Beras Aman Hingga 10 Bulan ke Depan

Kenaikan Harga Eceran Tertinggi Beras Medium

Kenaikan Harga Eceran Tertinggi Beras Medium

5 Bangunan Musnah Dibakar Amukan Massa, Farhan Pastikan Hari ini Bandung Kembali Kondusif

5 Bangunan Musnah Dibakar Amukan Massa, Farhan Pastikan Hari ini Bandung Kembali Kondusif

Demo Bandung, Dedi Mulyadi Minta Maaf ke Massa Karena Punya Kekurangan

Demo Bandung, Dedi Mulyadi Minta Maaf ke Massa Karena Punya Kekurangan

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pemkot Bandung Pastikan Stok Beras Surplus 54.485 Ton
Kabar Jabar
5 menit yang lalu

Pemkot Bandung Pastikan Stok Beras Surplus 54.485 Ton

Singgung Demonstran Terorganisir dalam Aksi Massa di Bandung, KDM: Mereka Terlatih
Kabar Jabar
1 jam yang lalu

Singgung Demonstran Terorganisir dalam Aksi Massa di Bandung, KDM: Mereka Terlatih

Kerusuhan Pecah, Massa Jarah Isi Gedung DPRD Kabupaten Cirebon
Kabar Jabar
1 jam yang lalu

Kerusuhan Pecah, Massa Jarah Isi Gedung DPRD Kabupaten Cirebon

Cek Kerusakan Aksi Demo Ojol, Dedi Mulyadi Siapkan Ganti Rugi Pihak Terdampak
Kabar Jabar
2 jam yang lalu

Cek Kerusakan Aksi Demo Ojol, Dedi Mulyadi Siapkan Ganti Rugi Pihak Terdampak

Protes Ojol Berujung Ricuh, Gedung DPRD Kabupaten Cirebon Dibakar Massa
Kabar Jabar
2 jam yang lalu

Protes Ojol Berujung Ricuh, Gedung DPRD Kabupaten Cirebon Dibakar Massa

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

2.000 Ojol di Cirebon Siap Kepung Markas Polisi Siang Ini, Tuntut Keadilan dan Minta Kapolri Dipecat

2

Aksi Solidaritas Affan di Bandung Memanas, Massa Bakar Rumah Milik MPR

3

Demo Bandung, Dedi Mulyadi Minta Maaf ke Massa Karena Punya Kekurangan

4

Ada Aksi Demo, KA Turangga Berhenti di Stasiun Kiaracondong Bandung

5

Produksi Padi Cirebon Anjlok 13.900 Ton, Petani Kian Terjepit

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Gedung DPRD NTB Terbakar
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

2.000 Ojol di Cirebon Siap Kepung Markas Polisi Siang Ini, Tuntut Keadilan dan Minta Kapolri Dipecat

2

Aksi Solidaritas Affan di Bandung Memanas, Massa Bakar Rumah Milik MPR

3

Demo Bandung, Dedi Mulyadi Minta Maaf ke Massa Karena Punya Kekurangan

4

Ada Aksi Demo, KA Turangga Berhenti di Stasiun Kiaracondong Bandung

5

Produksi Padi Cirebon Anjlok 13.900 Ton, Petani Kian Terjepit