Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Massa Mengamuk di Cirebon, Mapolsek hingga Pos Polisi Rusak

Massa ojol di Cirebon rusak Mapolsek dan Pos Polisi Sumber saat demo, Sabtu (30/8/2025). Kerusuhan dipicu ketidakpuasan terhadap polisi.
Hakim Baihaqi
Hakim Baihaqi - Bisnis.com
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 13:30
Share
Mahasiswa, Ojol, dan ibu-ibu demo menuntut keadilan atas Affan Kurniawan yang dilindas menggunakan mobil rantis Brimob/Anshary
Mahasiswa, Ojol, dan ibu-ibu demo menuntut keadilan atas Affan Kurniawan yang dilindas menggunakan mobil rantis Brimob/Anshary

Bisnis.com, CIREBON – Aksi demonstrasi pengemudi ojek online (ojol) di Kabupaten Cirebon berujung ricuh setelah ratusan massa setelah merusak fasilitas milik kepolisian di Kecamatan Sumber pada Sabtu (30/8/2025).

Sejak pukul 11.00 WIB, gelombang massa mulai berdatangan ke kawasan pusat pemerintahan Kecamatan Sumber. Berdasarkan pengamatan Bisnis, massa datang menggunakan motor, membawa poster dengan tulisan bernada kecaman, dan meneriakkan yel-yel yang menyudutkan institusi kepolisian.

Suasana yang semula berupa orasi berubah panas begitu massa tiba di Polsek Sumber, Cirebon. Beberapa orang melempari kantor polisi dengan batu dan kayu, menyebabkan kaca pecah dan fasilitas di halaman kantor berantakan. 

Tak lama kemudian, rombongan lain bergerak menuju Pos Polisi Sumber yang letaknya tidak jauh dari lokasi pertama. Di sana, kerusakan lebih parah terjadi. Papan nama kantor hancur akibat lemparan benda keras, sementara pagar depan roboh. Amarah massa semakin menjadi ketika mereka menyalakan api pada tumpukan barang bukti knalpot brong hasil razia lalu lintas. 

Asap hitam mengepul tinggi, memicu kepanikan warga yang menonton dari kejauhan. Sejumlah aparat sebenarnya sudah disiagakan di lapangan. Namun, jumlah mereka kalah jauh dibanding massa. Polisi memilih mundur sambil mencoba berdialog dengan perwakilan pengunjuk rasa. Beberapa kali negosiasi berlangsung, tetapi suara orasi tetap terdengar keras dan penuh kemarahan.

Kemarahan yang belum reda membuat massa memblokade Jalan Dewi Sartika, salah satu akses utama di wilayah Sumber. Lalu lintas macet total selama lebih dari satu jam. 

Baca Juga

Relawan dan warga akhirnya turun tangan mengalihkan arus kendaraan ke jalur alternatif untuk menghindari bentrokan dengan pengunjuk rasa.

Aparat Tambahan Dikerahkan

Menjelang siang, situasi perlahan terkendali setelah aparat tambahan dari Polresta Cirebon tiba di lokasi. Mereka mendapat dukungan dari TNI untuk mengamankan kawasan Mapolsek Sumber sekaligus menutup akses agar kerusakan tidak meluas.

Belum ada keterangan resmi terkait jumlah kerugian akibat perusakan fasilitas tersebut. Namun, kaca pecah, pagar roboh, serta bangunan pos polisi yang rusak jelas meninggalkan jejak amarah massa.

Hingga siang hari, kondisi di Sumber belum berangsur kondusif, meski sejumlah titik masih dijaga ketat aparat. Massa belum membubarkan diri, meninggalkan puing-puing kerusakan yang menjadi saksi ledakan amarah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hakim Baihaqi
Editor : David Eka Issetiabudi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Gebrakan Saham Emas dan Nikel ANTM vs UNTR
Premium
6 jam yang lalu

Gebrakan Saham Emas dan Nikel ANTM vs UNTR

INDY, PTBA Exports Could Improve as Govt Eases Coal Pricing Rule
Premium
14 jam yang lalu

INDY, PTBA Exports Could Improve as Govt Eases Coal Pricing Rule

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Demonstrasi di Mataram, Gedung DPRD NTB Terbakar

Demonstrasi di Mataram, Gedung DPRD NTB Terbakar

Demo Besar di Jakarta, Gibran Imbau Masyarakat Tidak Terpancing Berita Tak Benar

Demo Besar di Jakarta, Gibran Imbau Masyarakat Tidak Terpancing Berita Tak Benar

Massa Blokade Jalur Pantura Cirebon, Tuntut Keadilan untuk Ojol Tewas Dilindas Rantis

Massa Blokade Jalur Pantura Cirebon, Tuntut Keadilan untuk Ojol Tewas Dilindas Rantis

LRT Jabodetabek Pastikan Layanan Operasional Tetap Normal pasca-Demo

LRT Jabodetabek Pastikan Layanan Operasional Tetap Normal pasca-Demo

Demo di Makassar Renggut Korban Jiwa, Gubernur Sulsel Imbau Masyarakat Tahan Diri

Demo di Makassar Renggut Korban Jiwa, Gubernur Sulsel Imbau Masyarakat Tahan Diri

Massa Aksi di Bali Usir Polisi yang Naik Panggung Orasi

Massa Aksi di Bali Usir Polisi yang Naik Panggung Orasi

Pengumuman! Seluruh Layanan Transjakarta Hentikan Operasi Imbas Demo Ricuh

Pengumuman! Seluruh Layanan Transjakarta Hentikan Operasi Imbas Demo Ricuh

Kapolri Sigit Minta Maaf Atas Kejadian Mobil Brimob Melindas Driver Ojol

Kapolri Sigit Minta Maaf Atas Kejadian Mobil Brimob Melindas Driver Ojol

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Massa Mengamuk di Cirebon, Mapolsek hingga Pos Polisi Rusak
Kabar Jabar
15 menit yang lalu

Massa Mengamuk di Cirebon, Mapolsek hingga Pos Polisi Rusak

Massa Blokade Jalur Pantura Cirebon, Tuntut Keadilan untuk Ojol Tewas Dilindas Rantis
Kabar Jabar
30 menit yang lalu

Massa Blokade Jalur Pantura Cirebon, Tuntut Keadilan untuk Ojol Tewas Dilindas Rantis

Aksi Demonstrasi di Bandung Sisakan Kerusakan, Gedung DPRD Paling Parah
Kabar Jabar
1 jam yang lalu

Aksi Demonstrasi di Bandung Sisakan Kerusakan, Gedung DPRD Paling Parah

Demo Bandung, Dedi Mulyadi Minta Maaf ke Massa Karena Punya Kekurangan
Kabar Jabar
3 jam yang lalu

Demo Bandung, Dedi Mulyadi Minta Maaf ke Massa Karena Punya Kekurangan

2.000 Ojol di Cirebon Siap Kepung Markas Polisi Siang Ini, Tuntut Keadilan dan Minta Kapolri Dipecat
Kabar Jabar
4 jam yang lalu

2.000 Ojol di Cirebon Siap Kepung Markas Polisi Siang Ini, Tuntut Keadilan dan Minta Kapolri Dipecat

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Aksi Solidaritas Affan di Bandung Memanas, Massa Bakar Rumah Milik MPR

2

2.000 Ojol di Cirebon Siap Kepung Markas Polisi Siang Ini, Tuntut Keadilan dan Minta Kapolri Dipecat

3

Aksi Solidaritas untuk Driver Ojol Affan di Bandung Ricuh

4

Harga Beras Premium di Cirebon Lampaui Batas HET Resmi Bapanas

5

Ada Aksi Demo, KA Turangga Berhenti di Stasiun Kiaracondong Bandung

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Kantor DPRD Makassar Ludes Dibakar Massa
5+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Aksi Solidaritas Affan di Bandung Memanas, Massa Bakar Rumah Milik MPR

2

2.000 Ojol di Cirebon Siap Kepung Markas Polisi Siang Ini, Tuntut Keadilan dan Minta Kapolri Dipecat

3

Aksi Solidaritas untuk Driver Ojol Affan di Bandung Ricuh

4

Harga Beras Premium di Cirebon Lampaui Batas HET Resmi Bapanas

5

Ada Aksi Demo, KA Turangga Berhenti di Stasiun Kiaracondong Bandung