Massa Mengamuk di Cirebon, Mapolsek hingga Pos Polisi Rusak

Massa ojol di Cirebon rusak Mapolsek dan Pos Polisi Sumber saat demo, Sabtu (30/8/2025). Kerusuhan dipicu ketidakpuasan terhadap polisi.

Bisnis.com, CIREBON – Aksi demonstrasi pengemudi ojek online (ojol) di Kabupaten Cirebon berujung ricuh setelah ratusan massa setelah merusak fasilitas milik kepolisian di Kecamatan Sumber pada Sabtu (30/8/2025).

Sejak pukul 11.00 WIB, gelombang massa mulai berdatangan ke kawasan pusat pemerintahan Kecamatan Sumber. Berdasarkan pengamatan Bisnis, massa datang menggunakan motor, membawa poster dengan tulisan bernada kecaman, dan meneriakkan yel-yel yang menyudutkan institusi kepolisian.

Suasana yang semula berupa orasi berubah panas begitu massa tiba di Polsek Sumber, Cirebon. Beberapa orang melempari kantor polisi dengan batu dan kayu, menyebabkan kaca pecah dan fasilitas di halaman kantor berantakan.

Tak lama kemudian, rombongan lain bergerak menuju Pos Polisi Sumber yang letaknya tidak jauh dari lokasi pertama. Di sana, kerusakan lebih parah terjadi. Papan nama kantor hancur akibat lemparan benda keras, sementara pagar depan roboh. Amarah massa semakin menjadi ketika mereka menyalakan api pada tumpukan barang bukti knalpot brong hasil razia lalu lintas.

Asap hitam mengepul tinggi, memicu kepanikan warga yang menonton dari kejauhan. Sejumlah aparat sebenarnya sudah disiagakan di lapangan. Namun, jumlah mereka kalah jauh dibanding massa. Polisi memilih mundur sambil mencoba berdialog dengan perwakilan pengunjuk rasa. Beberapa kali negosiasi berlangsung, tetapi suara orasi tetap terdengar keras dan penuh kemarahan.

Kemarahan yang belum reda membuat massa memblokade Jalan Dewi Sartika, salah satu akses utama di wilayah Sumber. Lalu lintas macet total selama lebih dari satu jam.

Relawan dan warga akhirnya turun tangan mengalihkan arus kendaraan ke jalur alternatif untuk menghindari bentrokan dengan pengunjuk rasa.

Aparat Tambahan Dikerahkan

Menjelang siang, situasi perlahan terkendali setelah aparat tambahan dari Polresta Cirebon tiba di lokasi. Mereka mendapat dukungan dari TNI untuk mengamankan kawasan Mapolsek Sumber sekaligus menutup akses agar kerusakan tidak meluas.

Belum ada keterangan resmi terkait jumlah kerugian akibat perusakan fasilitas tersebut. Namun, kaca pecah, pagar roboh, serta bangunan pos polisi yang rusak jelas meninggalkan jejak amarah massa.

Hingga siang hari, kondisi di Sumber belum berangsur kondusif, meski sejumlah titik masih dijaga ketat aparat. Massa belum membubarkan diri, meninggalkan puing-puing kerusakan yang menjadi saksi ledakan amarah.