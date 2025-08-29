Bisnis Indonesia Premium
Ada Aksi Demo, KA Turangga Berhenti di Stasiun Kiaracondong Bandung

PT KAI Daop 2 Bandung imbau penumpang hadir lebih awal ke stasiun akibat demo di Bandung, KA Turangga berhenti di Kiaracondong untuk antisipasi kemacetan.
Dea Andriyawan
Dea Andriyawan
Jumat, 29 Agustus 2025 | 22:00
Rangkaian kereta api dengan peti kemas yang siap diangkut ke daerah tujuan/dok. KAI
Rangkaian kereta api dengan peti kemas yang siap diangkut ke daerah tujuan/dok. KAI
Ringkasan Berita
  • PT Kereta Api Indonesia Daop 2 Bandung mengimbau pelanggan untuk datang lebih awal ke stasiun karena aksi unjuk rasa di Kota Bandung berpotensi menyebabkan kemacetan.
  • KA Turangga relasi Bandung - Malang berhenti di Stasiun Kiaracondong pada Jumat (29/8/2025) untuk memudahkan penumpang yang terhambat kemacetan.
  • KAI Daop 2 Bandung memastikan pelayanan di stasiun dan perjalanan kereta tetap normal, dengan petugas siap membantu pelanggan.



Bisnis.com, BANDUNG — PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 2 Bandung mengimbau kepada seluruh pelanggan kereta api untuk hadir lebih awal ke stasiun, khususnya Stasiun Bandung dan Stasiun Kiaracondong, sehubungan dengan adanya aksi unjuk rasa yang berlangsung pada Jumat (29/8/2025) sore di Kota Bandung.

Manager Humasda KAI Daop 2 Bandung Kuswardojo menyampaikan bahwa aksi unjuk rasa tersebut berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas di beberapa ruas jalan menuju stasiun, sehingga pelanggan disarankan untuk mengantisipasi dengan memperkirakan waktu tempuh perjalanan dari rumah menuju stasiun.

“Kami mengimbau kepada pelanggan untuk berangkat lebih awal menuju stasiun agar tidak tertinggal kereta. Kehadiran tepat waktu sangat penting mengingat kereta api akan tetap berangkat sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” ujar Kuswardojo.



Selain itu, untuk memudahkan pelanggan, khususnya KA Turangga relasi Bandung - Malang, dengan jadwal keberangkatan 17.40 WIB dari Stasiun Bandung, khusus pada Jumat (29/8/2025) diberhentikan di Stasiun Kiaracondong untuk melayani naik/turun penumpang. 

"Guna memudahkan keberangkatan, para pelanggan KA Turangga dapat naik dari Stasiun Kiaracondong. Harapannya untuk mengantisipasi ketertinggalan penumpang yang berangkat dari Stasiun Bandung akibat kemacetan lalu lintas dari adanya aksi unjuk rasa ini," terang Kuswardojo. 

KAI Daop 2 Bandung memastikan bahwa pelayanan di stasiun maupun perjalanan kereta api tetap berjalan normal. Petugas di lapangan juga disiagakan untuk memberikan pelayanan terbaik serta membantu pelanggan jika diperlukan. KAI mengimbau masyarakat untuk tetap mengutamakan keselamatan, menjaga ketertiban, serta mengikuti arahan petugas di stasiun.

Penulis : Dea Andriyawan
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Produksi Padi Cirebon Anjlok 13.900 Ton, Petani Kian Terjepit
Bisnis Jabar
2 jam yang lalu

Produksi Padi Cirebon Anjlok 13.900 Ton, Petani Kian Terjepit

Ada Aksi Demo, KA Turangga Berhenti di Stasiun Kiaracondong Bandung
Kabar Jabar
5 jam yang lalu

Ada Aksi Demo, KA Turangga Berhenti di Stasiun Kiaracondong Bandung

Aksi Solidaritas Affan di Bandung Memanas, Massa Bakar Rumah Milik MPR
Kabar Jabar
9 jam yang lalu

Aksi Solidaritas Affan di Bandung Memanas, Massa Bakar Rumah Milik MPR

Aksi Solidaritas untuk Driver Ojol Affan di Bandung Ricuh
Kabar Jabar
11 jam yang lalu

Aksi Solidaritas untuk Driver Ojol Affan di Bandung Ricuh

Gedung Setda Kota Cirebon Rp86 Miliar Nyaris Ambruk, Korupsi Jadi Biang Kerok
Kabar Jabar
11 jam yang lalu

Gedung Setda Kota Cirebon Rp86 Miliar Nyaris Ambruk, Korupsi Jadi Biang Kerok

