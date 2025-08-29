Ada Aksi Demo, KA Turangga Berhenti di Stasiun Kiaracondong Bandung

PT KAI Daop 2 Bandung imbau penumpang hadir lebih awal ke stasiun akibat demo di Bandung, KA Turangga berhenti di Kiaracondong untuk antisipasi kemacetan.

Bisnis.com, BANDUNG — PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 2 Bandung mengimbau kepada seluruh pelanggan kereta api untuk hadir lebih awal ke stasiun, khususnya Stasiun Bandung dan Stasiun Kiaracondong, sehubungan dengan adanya aksi unjuk rasa yang berlangsung pada Jumat (29/8/2025) sore di Kota Bandung.

Manager Humasda KAI Daop 2 Bandung Kuswardojo menyampaikan bahwa aksi unjuk rasa tersebut berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas di beberapa ruas jalan menuju stasiun, sehingga pelanggan disarankan untuk mengantisipasi dengan memperkirakan waktu tempuh perjalanan dari rumah menuju stasiun.

“Kami mengimbau kepada pelanggan untuk berangkat lebih awal menuju stasiun agar tidak tertinggal kereta. Kehadiran tepat waktu sangat penting mengingat kereta api akan tetap berangkat sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” ujar Kuswardojo.

Selain itu, untuk memudahkan pelanggan, khususnya KA Turangga relasi Bandung - Malang, dengan jadwal keberangkatan 17.40 WIB dari Stasiun Bandung, khusus pada Jumat (29/8/2025) diberhentikan di Stasiun Kiaracondong untuk melayani naik/turun penumpang.

"Guna memudahkan keberangkatan, para pelanggan KA Turangga dapat naik dari Stasiun Kiaracondong. Harapannya untuk mengantisipasi ketertinggalan penumpang yang berangkat dari Stasiun Bandung akibat kemacetan lalu lintas dari adanya aksi unjuk rasa ini," terang Kuswardojo.

KAI Daop 2 Bandung memastikan bahwa pelayanan di stasiun maupun perjalanan kereta api tetap berjalan normal. Petugas di lapangan juga disiagakan untuk memberikan pelayanan terbaik serta membantu pelanggan jika diperlukan. KAI mengimbau masyarakat untuk tetap mengutamakan keselamatan, menjaga ketertiban, serta mengikuti arahan petugas di stasiun.