Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Harga Beras Premium di Cirebon Lampaui Batas HET Resmi Bapanas

Harga beras premium yang sebelumnya berada di kisaran Rp14.500 hingga Rp15.000 per kilogram kini melonjak menjadi Rp16.000 per kilogram.
Hakim Baihaqi
Hakim Baihaqi - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 14:52
Share
Sejumlah merek beras premium dijual di pusat perbelanjaan di Tangerang Selatan, Kamis (24/7/2025). - BISNIS/Fitri Sartina Dewi.
Sejumlah merek beras premium dijual di pusat perbelanjaan di Tangerang Selatan, Kamis (24/7/2025). - BISNIS/Fitri Sartina Dewi.

Bisnis.com, CIREBON - Harga beras di pasaran Kabupaten Cirebon kembali mengalami kenaikan signifikan meski Badan Pangan Nasional (Bapanas) baru saja menetapkan aturan terbaru mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras medium dan premium.

Pantauan di sejumlah pasar tradisional pada Jumat (29/8/2025), harga beras premium yang sebelumnya berada di kisaran Rp14.500 hingga Rp15.000 per kilogram kini melonjak menjadi Rp16.000 per kilogram. 

Sementara harga beras medium ikut terkerek naik menjadi Rp15.000 per kilogram dari sebelumnya Rp13.500 hingga Rp14.000 per kilogram.

Kenaikan harga tidak hanya terjadi di pasar tradisional. Di sejumlah ritel modern, harga beras premium kemasan lima kilogram kini dibanderol hingga Rp140.000 per karung. 

Angka tersebut lebih tinggi dari harga acuan Bapanas yang menargetkan agar beras premium tetap berada dalam kisaran terjangkau bagi masyarakat.

Salah seorang pedagang beras di Pasar Pasalaran, Yati (46), mengatakan kenaikan harga sudah berlangsung sejak dua pekan terakhir. Menurutnya, lonjakan harga bukan semata disebabkan oleh pedagang, melainkan karena harga dari tingkat distributor dan penggilingan gabah juga meningkat.

Baca Juga

“Kalau kita ikut harga saja, dari agen besar sudah naik, jadi otomatis ke pembeli juga naik. Kita pedagang enggak bisa menahan terlalu lama, karena kalau dijual rugi ya sama saja. Sekarang premium paling murah Rp16 ribu per kilo, itu pun sudah banyak yang ngeluh,” ujar Yati, Jumat (29/8/2025).

Ia menyebut, kenaikan harga beras membuat daya beli masyarakat turun drastis. Sebagian pelanggan tetap membeli, tetapi jumlahnya dikurangi. Jika biasanya membeli 10 kilogram untuk kebutuhan satu keluarga, kini hanya sanggup membeli setengahnya.

“Dulu orang sekali belanja bisa bawa satu karung. Sekarang paling banyak setengah karung, bahkan ada yang cuma beli dua kilo buat harian. Kasihan, tapi memang semua serba mahal,” tambahnya.

Kenaikan harga beras ini menjadi pukulan berat bagi warga, khususnya kalangan menengah ke bawah yang sangat bergantung pada komoditas tersebut sebagai makanan pokok.

Siti (39), seorang ibu rumah tangga asal Kecamatan Weru, mengaku terpaksa mengurangi porsi pembelian beras demi bisa mengatur pengeluaran rumah tangga. Ia mengatakan, kenaikan harga beras membuat anggaran belanja semakin ketat.

“Sekarang beras Rp16 ribu, gaji suami tidak naik-naik. Dulu bisa masak tiga kali sehari, sekarang sering saya kombinasikan dengan singkong atau mie instan. Kalau tidak begitu, tidak cukup buat kebutuhan lainnya,” ungkap Siti.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hakim Baihaqi
Editor : Ajijah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Historia Bisnis: Riwayat Tambang Eks Bakrie yang Masuk ke Kantong Nahdlatul Ulama (NU)
Premium
1 jam yang lalu

Historia Bisnis: Riwayat Tambang Eks Bakrie yang Masuk ke Kantong Nahdlatul Ulama (NU)

Ramalan Teranyar Permintaan LNG, Minyak & Batu Bara Hingga Paruh Abad Ini
Premium
3 jam yang lalu

Ramalan Teranyar Permintaan LNG, Minyak & Batu Bara Hingga Paruh Abad Ini

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Beras Premium Sempat Langka, Stok Beras Jabar Dipastikan Aman

Beras Premium Sempat Langka, Stok Beras Jabar Dipastikan Aman

Kenaikan Harga Eceran Tertinggi Beras Medium

Kenaikan Harga Eceran Tertinggi Beras Medium

Satgas Pangan Akui Stok Beras di Ritel Menipis, Produsen Takut Ditangkap

Satgas Pangan Akui Stok Beras di Ritel Menipis, Produsen Takut Ditangkap

Ketersediaan Beras Nasional 2025 Melimpah, Capai 36,98 Juta Ton

Ketersediaan Beras Nasional 2025 Melimpah, Capai 36,98 Juta Ton

Harga Beras di Pekanbaru Masih Tinggi, Anak Daro Super Rp17.500 per Kilo

Harga Beras di Pekanbaru Masih Tinggi, Anak Daro Super Rp17.500 per Kilo

Bulog Sumsel Babel: Stok Beras Aman Hingga 10 Bulan ke Depan

Bulog Sumsel Babel: Stok Beras Aman Hingga 10 Bulan ke Depan

Gedung Setda Kota Cirebon Rp86 Miliar Nyaris Ambruk, Korupsi Jadi Biang Kerok

Gedung Setda Kota Cirebon Rp86 Miliar Nyaris Ambruk, Korupsi Jadi Biang Kerok

Korupsi Rp26,5 Miliar, Kadispora Kota Cirebon Dicopot Sementara

Korupsi Rp26,5 Miliar, Kadispora Kota Cirebon Dicopot Sementara

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Gedung Setda Kota Cirebon Rp86 Miliar Nyaris Ambruk, Korupsi Jadi Biang Kerok
Kabar Jabar
33 menit yang lalu

Gedung Setda Kota Cirebon Rp86 Miliar Nyaris Ambruk, Korupsi Jadi Biang Kerok

Harga Beras Premium di Cirebon Lampaui Batas HET Resmi Bapanas
Bisnis Jabar
1 jam yang lalu

Harga Beras Premium di Cirebon Lampaui Batas HET Resmi Bapanas

Macan Tutul yang Kabur dari Lembang Zoo Rencananya Dilepas ke Gunung Ciremai Hari Ini
Kabar Jabar
1 jam yang lalu

Macan Tutul yang Kabur dari Lembang Zoo Rencananya Dilepas ke Gunung Ciremai Hari Ini

Korupsi Rp26,5 Miliar, Kadispora Kota Cirebon Dicopot Sementara
Kabar Jabar
2 jam yang lalu

Korupsi Rp26,5 Miliar, Kadispora Kota Cirebon Dicopot Sementara

Tak Ikuti Titah Dedi Mulyadi, Kabupaten Cirebon akan Tetap Tagih Pajak Lama
Kabar Jabar
2 jam yang lalu

Tak Ikuti Titah Dedi Mulyadi, Kabupaten Cirebon akan Tetap Tagih Pajak Lama

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Ekonom: Patriot Bond Bisa Digunakan untuk Hilirisasi serta Program Kerakyatan

2

Pemkab Sumedang Gandeng ITB dan IPB untuk Matangkan Pengembangan KEK Jatigede

3

SBM ITB Undang Profesor dari Jerman Bagikan Tips agar Perusahaan Dilirik Gen Z

4

Ancaman Keamanan IT Lebih Rentan Datang dari Faktor Internal

5

Inspektorat Kota Bandung Minta Pegawai Lapor Jika Ada Praktik Gratifikasi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Suasana Bentrok Ojol dengan Brimob di Mako Brimob Kwitang Jakarta
5+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Ekonom: Patriot Bond Bisa Digunakan untuk Hilirisasi serta Program Kerakyatan

2

Pemkab Sumedang Gandeng ITB dan IPB untuk Matangkan Pengembangan KEK Jatigede

3

SBM ITB Undang Profesor dari Jerman Bagikan Tips agar Perusahaan Dilirik Gen Z

4

Ancaman Keamanan IT Lebih Rentan Datang dari Faktor Internal

5

Inspektorat Kota Bandung Minta Pegawai Lapor Jika Ada Praktik Gratifikasi