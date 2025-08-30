Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Produksi Padi Cirebon Anjlok 13.900 Ton, Petani Kian Terjepit

Produksi padi Cirebon anjlok 13.900 ton akibat cuaca ekstrem dan hama, meski harga gabah naik. Petani terjepit, perlu pelatihan dan pengawasan lebih baik.
Hakim Baihaqi
Hakim Baihaqi - Bisnis.com
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 01:00
Share
Ilustrasi. Petani memanen padi di lahan persawahan di Jawa Barat, Senin (2/6/2025). Bisnis/Abdurachman
Ilustrasi. Petani memanen padi di lahan persawahan di Jawa Barat, Senin (2/6/2025). Bisnis/Abdurachman
Ringkasan Berita
  • Produksi padi di Kabupaten Cirebon pada semester pertama 2025 menurun 13.900 ton dibanding tahun sebelumnya, akibat cuaca ekstrem dan serangan hama.
  • Penurunan produksi paling mencolok terjadi di Kecamatan Gegesik, dengan penurunan volume panen mencapai 21% dibanding tahun sebelumnya.
  • Meski harga gabah naik menjadi Rp8.000 per kilogram, kenaikan ini tidak sepenuhnya menutupi kerugian petani yang mengalami penurunan produksi hingga 50%.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, CIREBON- Produksi padi di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada masa tanam (MT) pertama 2025 mengalami penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Meski harga gabah melonjak tajam, dampaknya tak sepenuhnya menutupi kerugian yang dialami petani akibat cuaca ekstrem dan serangan hama.

Data resmi Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Cirebon mencatat total produksi gabah kering giling (GKG) selama semester pertama 2025 hanya mencapai 271.558 ton, menurun sekitar 13.900 ton dibanding produksi tahun lalu yang tercatat sebesar 285.465 ton.

Penurunan juga terjadi pada luas panen, dari 46.158 hektare di tahun 2024 menjadi 43.905 hektare tahun ini.

“Tren penurunan produksi ini cukup memprihatinkan. Hampir semua sentra produksi padi mengalami gangguan, utamanya akibat cuaca tak menentu dan hama yang menyerang secara sporadis,” kata Kepala Distan Cirebon, Deni Nurcahya, saat ditemui di kantor dinas, Jumat (29/8/2025).

Kondisi paling mencolok terjadi di Kecamatan Gegesik, yang dikenal sebagai lumbung padi Kabupaten Cirebon. 

Produksi GKG di wilayah ini turun dari 30.504 ton pada MT pertama 2024 menjadi hanya 23.985 ton tahun ini, dengan luasan panen sekitar 5.430 hektare. Penurunan volume panen mencapai lebih dari 6.500 ton, atau setara 21%.

Baca Juga

Deni menyebutkan sejumlah petani di lapangan bahkan mengalami penurunan produksi hingga 50%. “Tidak semua terdampak parah, tapi data kami menunjukkan sekitar 5% petani mengalami gagal panen lokal. Secara umum penurunan rata-rata sekitar 30%,” ujarnya.

Hasil evaluasi Distan bersama Kementerian Pertanian mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utama penurunan adalah serangan hama, khususnya tikus, yang tidak terdeteksi sejak awal.

"Banyak padi yang seharusnya merunduk saat matang justru kembali tegak. Ini indikasi terganggunya proses pengisian bulir akibat serangan hama atau penyakit tanaman,” jelas Deni.

Ironisnya, harga gabah justru melonjak tajam di tengah penurunan produksi. Tahun ini, harga gabah mencapai Rp8.000 per kilogram, naik dari Rp5.000 per kilogram tahun lalu. 

Kenaikan harga memang memberi ruang napas bagi petani, namun Deni menilai itu belum cukup menutupi kerugian mereka, terutama yang gagal panen sebagian besar lahannya.

“Harga gabah memang naik, tapi kalau hasil panen turun drastis, nilai total yang didapat petani tetap berkurang. Keuntungan relatif hanya bagi yang panennya tidak terlalu terdampak,” tegasnya.

Deni menyatakan situasi ini sebagai sinyal waspada menjelang masa tanam berikutnya. Selain potensi berkurangnya cadangan pangan daerah, kondisi ini memperlihatkan lemahnya sistem deteksi dini terhadap gangguan pertanian.

“Kami perlu meningkatkan pelatihan petani dalam menghadapi perubahan cuaca ekstrem dan serangan hama, serta memperkuat pengawasan lapangan,” kata Deni.

Penurunan produksi padi di Cirebon juga menunjukkan kerentanan sistem pertanian lokal terhadap faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya, seperti cuaca dan iklim.

Namun, minimnya kesiapsiagaan dan respons cepat dari pemerintah dinilai memperburuk dampak yang sebetulnya bisa diminimalisasi.

Sejumlah kelompok tani di Gegesik berharap Distan tidak hanya mengandalkan pendekatan pelatihan, tetapi juga menyuplai sarana pengendalian hama yang lebih efektif dan terjangkau.

“Kalau hama baru bisa diketahui saat panen sudah dekat, ya petani tidak bisa berbuat banyak. Kami butuh pendampingan lebih awal dan alat deteksi di tingkat desa,” kata Maman, seorang petani di Gegesik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hakim Baihaqi
Editor : Rio Sandy Pradana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

INDY, PTBA Exports Could Improve as Govt Eases Coal Pricing Rule
Premium
3 jam yang lalu

INDY, PTBA Exports Could Improve as Govt Eases Coal Pricing Rule

Profit Race Among E-Commerce Issuers: BUKA, BELI, and GOTO in H1/2025
Premium
7 jam yang lalu

Profit Race Among E-Commerce Issuers: BUKA, BELI, and GOTO in H1/2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Sinergi Lintas Sektor Dorong Pemulihan Padi Pasca Banjir Demak

Sinergi Lintas Sektor Dorong Pemulihan Padi Pasca Banjir Demak

Mentan Klaim Harga Beras Mulai Turun di Sejumlah Provinsi, Ini Pemicunya

Mentan Klaim Harga Beras Mulai Turun di Sejumlah Provinsi, Ini Pemicunya

Zulhas: Aturan Penggilingan Padi Skala Besar Wajib Kantongi Izin Khusus Masih Digodok

Zulhas: Aturan Penggilingan Padi Skala Besar Wajib Kantongi Izin Khusus Masih Digodok

Kuningan Genjot Produksi Padi, Targetkan Tiga Kali Tanam Tahun Ini

Kuningan Genjot Produksi Padi, Targetkan Tiga Kali Tanam Tahun Ini

Nasib 161.401 Penggilingan Padi di Ujung Tanduk, 1 Juta Pekerja Terancam

Nasib 161.401 Penggilingan Padi di Ujung Tanduk, 1 Juta Pekerja Terancam

Bencana Tak Ganggu Produksi, Sawah di Garut Tetap Hasilkan 489 Ton Gabah

Bencana Tak Ganggu Produksi, Sawah di Garut Tetap Hasilkan 489 Ton Gabah

Gedung Setda Kota Cirebon Rp86 Miliar Nyaris Ambruk, Korupsi Jadi Biang Kerok

Gedung Setda Kota Cirebon Rp86 Miliar Nyaris Ambruk, Korupsi Jadi Biang Kerok

Harga Beras Premium di Cirebon Lampaui Batas HET Resmi Bapanas

Harga Beras Premium di Cirebon Lampaui Batas HET Resmi Bapanas

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Produksi Padi Cirebon Anjlok 13.900 Ton, Petani Kian Terjepit
Bisnis Jabar
2 jam yang lalu

Produksi Padi Cirebon Anjlok 13.900 Ton, Petani Kian Terjepit

Ada Aksi Demo, KA Turangga Berhenti di Stasiun Kiaracondong Bandung
Kabar Jabar
5 jam yang lalu

Ada Aksi Demo, KA Turangga Berhenti di Stasiun Kiaracondong Bandung

Aksi Solidaritas Affan di Bandung Memanas, Massa Bakar Rumah Milik MPR
Kabar Jabar
9 jam yang lalu

Aksi Solidaritas Affan di Bandung Memanas, Massa Bakar Rumah Milik MPR

Aksi Solidaritas untuk Driver Ojol Affan di Bandung Ricuh
Kabar Jabar
11 jam yang lalu

Aksi Solidaritas untuk Driver Ojol Affan di Bandung Ricuh

Gedung Setda Kota Cirebon Rp86 Miliar Nyaris Ambruk, Korupsi Jadi Biang Kerok
Kabar Jabar
11 jam yang lalu

Gedung Setda Kota Cirebon Rp86 Miliar Nyaris Ambruk, Korupsi Jadi Biang Kerok

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Aksi Solidaritas Affan di Bandung Memanas, Massa Bakar Rumah Milik MPR

2

Aksi Solidaritas untuk Driver Ojol Affan di Bandung Ricuh

3

Harga Beras Premium di Cirebon Lampaui Batas HET Resmi Bapanas

4

Korupsi Rp26,5 Miliar, Kadispora Kota Cirebon Dicopot Sementara

5

Tak Ikuti Titah Dedi Mulyadi, Kabupaten Cirebon akan Tetap Tagih Pajak Lama

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Mess MPR RI di Bandung Dibakar Massa Saat Demo Tolak Kenaikan Tunjangan DPR
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Aksi Solidaritas Affan di Bandung Memanas, Massa Bakar Rumah Milik MPR

2

Aksi Solidaritas untuk Driver Ojol Affan di Bandung Ricuh

3

Harga Beras Premium di Cirebon Lampaui Batas HET Resmi Bapanas

4

Korupsi Rp26,5 Miliar, Kadispora Kota Cirebon Dicopot Sementara

5

Tak Ikuti Titah Dedi Mulyadi, Kabupaten Cirebon akan Tetap Tagih Pajak Lama