Pemkot Bandung Bersihkan Sisa-sisa Aksi Unjuk Rasa

Pemkot Bandung kerahkan 50 personel Diskarmat bersihkan sisa unjuk rasa 29/8/2025, fokus di Gedung DPRD Jabar dan Jalan Diponegoro, target selesai sehari.
Dea Andriyawan
Dea Andriyawan - Bisnis.com
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 18:46
Salah satu bangunan milik MPR RI yang terbakar habis usai aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh di Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (30/9/2025)./ANTARA-Rubby Jovan
Salah satu bangunan milik MPR RI yang terbakar habis usai aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh di Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (30/9/2025)./ANTARA-Rubby Jovan

Bisnis.com, BANDUNG— Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Diskarmat) Kota Bandung dikerahkan untuk membersihkan sisa-sisa unjuk rasa yang berlangsung pada Jumat (29/8/2025) malam. 

Kepala Diskarmat Kota Bandung, Soni Bakhtiyar mengaku mendapat arahan langsung dari Wali Kota Bandung sejak malam saat aksi. Diskarmat Kota Bandung menurunkan 50 personel untuk membersihkan sisa-sisa unjuk rasa. 

“Kami mendapatkan arahan dan perintah dari Pak Wali Kota mulai dari kesiapsiagaan tadi malam untuk mengantisipasi kejadian-kejadian kebakaran pada saat unjuk rasa,” ujar Soni, Sabtu (30/8/2025).

Menurutnya, setelah aksi massa selesai, petugas diminta segera bergerak melakukan pembersihan di berbagai lokasi yang terkena dampak pembakaran. 

“Pasca unjuk rasa kita diminta untuk membersihkan beberapa titik lokasi yang terjadi pembakaran di jalan maupun di gedung-gedung pemerintah, swasta, maupun milik masyarakat,” jelasnya.

Diskarmat menurunkan 14 unit kendaraan pemadam, termasuk mobil tangki. Setiap unit dilengkapi lima petugas, sehingga total ada 50 orang yang terlibat. 

Para petugas menyisir kawasan yang dianggap paling terdampak, termasuk halaman Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat dan ruas Jalan Diponegoro dari depan Gedung Sate hingga Simpang Tiga Diponegoro.

Selain itu, pembersihan juga dilakukan di Taman Cikapayang bawah Flyover Cikapayang, median jalan di Perempatan Dago, serta beberapa ruas jalan yang dipenuhi material bekas pembakaran. 

“Kami memastikan lokasi-lokasi tersebut bersih agar tidak mengganggu arus lalu lintas maupun kenyamanan masyarakat,” kata Soni.

Sejumlah bangunan dilaporkan terdampak, di antaranya Mes MPR RI di Jalan Diponegoro, Rumah Makan Sambara, Gedung Bank di kawasan Dago – Sulanjana, serta dua rumah di Jalan Gempolsari, Kelurahan Citarum. 

“Kami siap siaga menunggu komando, termasuk dari Pangdam III Siliwangi, untuk membantu pemadaman gedung-gedung yang terbakar maupun yang sengaja dibakar,” katanya.

Meski situasi berangsur pulih, Diskarmat tetap menyiagakan personelnya di empat wilayah UPT (barat, timur, utara, dan selatan), ditambah Mako Pusat di Jalan Sukabumi. Hal ini untuk mengantisipasi jika terjadi kembali aksi maupun kebakaran. 

“Petugas kami selalu standby memonitor kemungkinan kejadian di lapangan,” jelas Soni.

Ia menargetkan pembersihan seluruh titik dapat diselesaikan dalam satu hari. 

“Insyaallah hari ini kita selesaikan pembersihan dari semua titik yang sekiranya bisa mengganggu arus lalu lintas maupun taman-taman kita yang kotor, termasuk gedung-gedung pemerintah yang kemarin sempat dijadikan sasaran unjuk rasa,” pungkasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dea Andriyawan
Editor : David Eka Issetiabudi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Positive Sentiment Shines on Nickel Issuers
Premium
2 jam yang lalu

Positive Sentiment Shines on Nickel Issuers

Prospek Adaro Andalan (AADI) usai Laba Semester I/2025 Terkoreksi
Premium
6 jam yang lalu

Prospek Adaro Andalan (AADI) usai Laba Semester I/2025 Terkoreksi

Artikel Premium Lainnya

Demonstrasi Merebak, Pasokan dan Harga Pangan di Kota Bandung Aman
Kabar Jabar
51 menit yang lalu

Demonstrasi Merebak, Pasokan dan Harga Pangan di Kota Bandung Aman

Pemkot Bandung Bersihkan Sisa-sisa Aksi Unjuk Rasa
Kabar Jabar
1 jam yang lalu

Pemkot Bandung Bersihkan Sisa-sisa Aksi Unjuk Rasa

Cara Dedi Mulyadi Tenangkan Massa Demo yang Rusak Gedung Sate
Kabar Jabar
2 jam yang lalu

Cara Dedi Mulyadi Tenangkan Massa Demo yang Rusak Gedung Sate

Pemkot Bandung Pastikan Stok Beras Surplus 54.485 Ton
Kabar Jabar
3 jam yang lalu

Pemkot Bandung Pastikan Stok Beras Surplus 54.485 Ton

Singgung Demonstran Terorganisir dalam Aksi Massa di Bandung, KDM: Mereka Terlatih
Kabar Jabar
4 jam yang lalu

Singgung Demonstran Terorganisir dalam Aksi Massa di Bandung, KDM: Mereka Terlatih

