Demonstrasi Merebak, Pasokan dan Harga Pangan di Kota Bandung Aman

Pasokan dan harga pangan di Bandung stabil, pemerintah pastikan ketersediaan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dea Andriyawan
Dea Andriyawan - Bisnis.com
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 19:36
Stok beras Premium di gerai ritel - BISNIS/Alifian Asmaaysi.
Stok beras Premium di gerai ritel - BISNIS/Alifian Asmaaysi.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung memastikan kondisi perdagangan dan ketersediaan barang kebutuhan pokok tetap aman meski sempat terjadi unjuk rasa di Kota Bandung, Jumat (29/8/2025).

“Alhamdulillah, semua aman dan setelah demo seluruh ritel buka normal sesuai jam operasional,” kata Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung, Ronny Ahmad Nurudin, Sabtu (30/2025).

Ia menambahkan, Disdagin Kota Bandung terus berkoordinasi dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) dan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) untuk menjaga ketersediaan pangan.

“Insyaallah stok aman. Kami monitoring terus bersama asosiasi agar kondisi perdagangan tetap terkendali,” ujarnya.

Ronny juga mengingatkan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan pasokan barang. 

“Ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat aman. Kami menghimbau warga agar berbelanja sesuai dengan kebutuhan dan tidak melakukan panic buying,” jelasnya.

Ronny menambahkan, hasil pantauan di lapangan, aktivitas masyarakat di Kota Bandung juga mulai kembali normal.

"Di Cikapayang sudah ramai lagi dengan warga yang berolahraga, bersepeda, dan beraktivitas. Di ritel juga terlihat masyarakat berbelanja seperti biasa,” kata Ronny.

“Mudah-mudahan Bandung cepat normal kembali, khususnya dalam aspek perdagangan dan perputaran ekonomi,” tutur Ronny.

Penulis : Dea Andriyawan
Editor : Andhika Anggoro Wening

