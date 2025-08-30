Bisnis Indonesia Premium
5 Bangunan Musnah Dibakar Amukan Massa, Farhan Pastikan Hari ini Bandung Kembali Kondusif

Lima bangunan di Bandung terbakar akibat demo, namun Wali Kota Farhan memastikan kota kembali kondusif dan aman untuk wisatawan.
Dea Andriyawan
Dea Andriyawan - Bisnis.com
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 13:52
Gedung Sate, Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bisnis/Rachman
Gedung Sate, Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bisnis/Rachman
Ringkasan Berita
  • Lima bangunan di Bandung musnah akibat amukan massa, termasuk satu bangunan cagar budaya di Jalan Diponegoro.
  • Kerusakan juga terjadi pada rambu lalu lintas, pedestrian, dan aspal akibat pembakaran oleh massa.
  • Wali Kota Bandung, M Farhan, memastikan kondisi kota kembali kondusif dan aman bagi warga serta wisatawan.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, BANDUNG -- Wali Kota Bandung M Farhan mengatakan berdasarkan hasil laporan dan tinjauan, setidaknya ada lima bangunan yang musnah pascaaksi demonstrasi di Kota Bandung, Jumat (28/8/2025) hingga dini hari tadi. 

Satu dari lima bangunan yang menjadi sasaran amuk massa tersebut diketahui merupakan bangunan cagar budaya. 

"Itu yang saya baru lihat ya, bangunan Cagar Budaya di Jalan Diponegoro nomor 20, itu total musnah," kata Farhan, usai meninjau pembersihan dampak demonstrasi, di Taman Cikapayang, Sabtu (29/8/2025). 

Selain itu, ia juga mengatakan empat bangunan lain yang rusak yakni Rumah Makan Sambara, dua rumah warga di belakang Rumah Makan Sambara, di Jalan Gempol Sari dan satu bangunan bank di Jalan Sulanjana. 

Bukan hanya bangunan, aksi itu juga mengakibatkan sejumlah rambu lalu lintas di jalan tersebut rusak hingga pedestrian dan aspal yang mengelupas akibat pembakaran yang dilakukan massa tadi malam. 

"Ini baru sekitar 2 jam yang lalu api dipadamkan. Jadi ini masih panas sekali, ya mudah-mudahan hari ini semua sudah kembali ke normal lah," ungkap dia. 

Farhan memastikan, pascaaksi demonstrasi solidaritas tewasnya driver ojol Affan Kurniawan oleh kendaraan rantis polisi serta tuntutan pembatalan fasilitas gaji dan tunjangan untuk anggota DPR, Kota Bandung aman kembali. 

Untuk itu, ia mengimbau warga dan wisatawan yang ingin datang ke Kota Bandung tidak perlu panik karena aksi itu tidak akan mengganggu kondusifitas wisata di Kota Bandung. 

"Kepada warga Bandung, insya Allah kita semua dari forum pimpinan kota, wali kota, kapolres, dan Dandim, komandan pangkalan Angkatan Udara dan Angkatan Laut, ini jaksa dan juga dari pengadilan bersama-sama dengan seluruh kewilayahan akan menjaga kondisivitas Kota Bandung dan saya pastikan akan kembali normal di weekend ini," jelasnya.

Ia juga menjamin keamanan wisatawan yang ingin berkunjung ke Kota Bandung. Karena, pihaknya sudah melakukan pengecekan demonstrasi itu terpusat di kawasan Jl Diponegoro saja. 

"Hasil pengecekan kita memastikan bahwa tidak ada hotel atau tempat wisata yang diserang. Semuanya aman, Alhamdulillah baik. Jadi wisatawan tidak perlu khawatir. Kami dari pemerintahan utama Kota Bandung menjamin keamanan dan kenyamanan insya Allah," kata Farhan.

Penulis : Dea Andriyawan
Editor : Restu Wahyuning Asih

