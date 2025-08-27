Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Dedi Mulyadi Resmi Keluarkan Larangan Knalpot Brong di Jabar

Suara berisik knalpot brong membuat masyarakat tidak nyaman dan juga bertentangan dari sisi keamanan dalam berkendara.
Wisnu Wage Pamungkas
Wisnu Wage Pamungkas - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 11:17
Share
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi

Bisnis.com, BANDUNG--Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi resmi mengeluarkan surat edaran larangan penggunaan dan penjualan knalpot brong atau yang tidak sesuai standar di seluruh wilayah Jawa Barat.

Surat edaran tersebut berlaku hingga ke tingkat desa, kelurahan, RW dan RT.

Dedi Mulyadi mengatakan keputusan tersebut lahir dari keresahan masyarakat terhadap suara berisik yang timbul dari kendaraan bermotor berknalpot brong.

Menurutnya suara berisik tersebut membuat masyarakat tidak nyaman dan juga bertentangan dari sisi keamanan dalam berkendara.

"Yang menurut saya itu bertentangan dengan prinsip-prinsip kenyamanan dan keamanan berkendaraan karena setiap kendaraan itu sudah punya standarisasi kenalpotnya masing-masing. Ketika dilakukan perubahan maka itu bertentangan Dengan prinsip-prinsip pengelolaan ketertiban lalu lintas dan kenyamanan para pengguna jalan dimanapun berada," katanya, Rabu (27/8/2025).

Larangan ini sekaligus menjadi peringatan kepada bengkel dan pedagang lainnya agar tidak memperjualbelikan knalpot brong.

Baca Juga

"Untuk itu semoga semua pihak bisa menyadari sebuah kekeliruan yang sudah dilakukan dan tidak melakukannya lagi," kata KDM.

KDM juga menekankan, pentingnya budaya tertib berlalu lintas di jalan raya dengan mengutamakan keselamatan dan kenyamanan dalam berkendara.

"Saya ucapkan terima kasih, salam untuk semuanya mari kita ciptakan ketertiban kenyamanan dalam berkendaraan dan berlalu lintas hatur nuhun," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Wisnu Wage Pamungkas
Editor : Ajijah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Tekanan Jangka Pendek Tak Goyahkan Prospek Emiten Unggas CPIN & JPFA
Premium
10 menit yang lalu

Tekanan Jangka Pendek Tak Goyahkan Prospek Emiten Unggas CPIN & JPFA

BlackRock and Vanguard’s Huge Gains from Salim-Bakrie’s Bumi Resources (BRMS)
Premium
3 jam yang lalu

BlackRock and Vanguard’s Huge Gains from Salim-Bakrie’s Bumi Resources (BRMS)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Dedi Mulyadi Rencanakan 12 BPR dan 14 LKM Jadi Holding Tersendiri

Dedi Mulyadi Rencanakan 12 BPR dan 14 LKM Jadi Holding Tersendiri

BYD and Vinfast Encounter Barriers to EV Investment

BYD and Vinfast Encounter Barriers to EV Investment

Pemprov Jabar Bakal Merger 41 BUMD mulai 2026, Bagaimana Nasib Bank BJB (BJBR)?

Pemprov Jabar Bakal Merger 41 BUMD mulai 2026, Bagaimana Nasib Bank BJB (BJBR)?

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Kontribusi BUMD Jabar ke Kas Daerah Baru 1,9%
Bisnis Jabar
7 menit yang lalu

Kontribusi BUMD Jabar ke Kas Daerah Baru 1,9%

Dosen FKIP Unpas Bantu Guru SMP Bandung Adopsi AI dan Multimedia
Kabar Jabar
1 jam yang lalu

Dosen FKIP Unpas Bantu Guru SMP Bandung Adopsi AI dan Multimedia

Pemkot Bandung Sidak Brotherhood Bunker yang Viral Lantaran Pesta Sabun
Kabar Jabar
1 jam yang lalu

Pemkot Bandung Sidak Brotherhood Bunker yang Viral Lantaran Pesta Sabun

DPRD Jabar: Pemekaran Cirebon Timur Tertahan, Skor Kelayakan Jauh dari Syarat
Kabar Jabar
2 jam yang lalu

DPRD Jabar: Pemekaran Cirebon Timur Tertahan, Skor Kelayakan Jauh dari Syarat

Harga Ayam Ras Segar di Cirebon Tembus Rp35.000, Pedagang Pasar Terjepit
Bisnis Jabar
3 jam yang lalu

Harga Ayam Ras Segar di Cirebon Tembus Rp35.000, Pedagang Pasar Terjepit

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pemprov Jabar Bakal Merger 41 BUMD mulai 2026, Bagaimana Nasib Bank BJB (BJBR)?

2

Kementerian Haji dan Umrah Terbentuk, Dedi Mulyadi Harap Pengelolaan Haji Makin Efektif

3

Belasan Siswa Sukabumi ke Sekolah Menyebrang Sungai, Bupatinya Susah Dihubungi KDM

4

Dedi Mulyadi Rencanakan 12 BPR dan 14 LKM Jadi Holding Tersendiri

5

BTN Bakal Godok Skema Pembiayaan Rendah Angsuran untuk Akselerasi Serapan KPR

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Sambut Empat Dekade, Bisnis Indonesia dan IDX Gelar Premium Market Talks untuk Investor Pemula
4+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pemprov Jabar Bakal Merger 41 BUMD mulai 2026, Bagaimana Nasib Bank BJB (BJBR)?

2

Kementerian Haji dan Umrah Terbentuk, Dedi Mulyadi Harap Pengelolaan Haji Makin Efektif

3

Belasan Siswa Sukabumi ke Sekolah Menyebrang Sungai, Bupatinya Susah Dihubungi KDM

4

Dedi Mulyadi Rencanakan 12 BPR dan 14 LKM Jadi Holding Tersendiri

5

BTN Bakal Godok Skema Pembiayaan Rendah Angsuran untuk Akselerasi Serapan KPR