Dedi Mulyadi Alokasikan Bantuan Perumahan Bagi Veteran

Bisnis.com, BANDUNG—Gubernur Jabar Dedi Mulyadi akan mengalokasikan bantuan perumahan bagi para veteran RI yang sudah berjuang demi kemerdekaan.

Dedi Mulyadi mengatakan komitmennya untuk memberikan perhatian serius kepada para pejuang kemerdekaan yang masih menghadapi kesulitan di usia senja.

Menurutnya, veteran harus mendapatkan prioritas, baik dari segi kesejahteraan, perumahan, maupun dukungan pendidikan untuk anak-anak mereka.

"Yang pertama adalah kita harus segera mengidentifikasi seluruh pejuang kemerdekaan yang hari ini masih mengalami persoalan hidup. Ada yang tidak punya rumah, ada yang tidak memiliki penghasilan. Sebagai penerus bangsa, kita wajib memberi empati dan kebahagiaan kepada mereka," katanya usai menghadiri acara Pemuda Panca Marga di Bandung, Selasa (26/8/2025).

Dedi juga menekankan pentingnya pendidikan kebangsaan yang harus dirancang secara sistematis. Ia meminta agar segera disusun kurikulum yang mampu melahirkan tokoh-tokoh penggerak di tengah masyarakat.

“Minimal ada tokoh lingkungan, tokoh kebersihan, tokoh sosial. Mereka inilah yang nanti menjadi motor perubahan di Jawa Barat agar masyarakat bisa terbebas dari kemiskinan, lapangan kerja terbuka, investasi berjalan baik, serta tercipta rasa aman dan nyaman,” tegasnya.

Menurutnya kebutuhan perumahan bagi veteran sudah bisa dialokasikan pihaknya dan tidak ada kendala mengingat Pemprov sudah memiliki program Rutilahu.

“Oh nggak ada problem ya. Termasuk pembangunan perumahan bagi anggota legiun veteran, itu menjadi prioritas. Bantuan rumah untuk masyarakat juga akan menyentuh mereka,” bebernya.

Tak hanya itu, dirinya, anak-anak para veteran yang mengalami kesulitan dalam pendidikan pun akan mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Kita nggak ada masalah soal itu. Anak-anak legiun veteran yang butuh bantuan pendidikan, kita support dengan beasiswa,” ucapnya.

Sehingga dirinya, berharap veteran beserta keluarganya bisa merasakan manfaat nyata dari negara yang mereka perjuangkan. “Ini bagian dari penghormatan kita atas jasa besar mereka,” tutupnya.

Ketua Pemuda Panca Marga (PPM) Jawa Barat MQ Iswara menegaskan komitmen organisasinya untuk menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merealisasikan visi Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, menuju “Jabar Istimewa”.

“Ya, kami Pemuda Panca Marga siap menjadi garda terdepan dalam melaksanakan program dan kegiatan Pak Gubernur, sesuai dengan visinya Jabar Istimewa,” katanya.

Menurutnya, PPM Jabar tidak hanya akan mendukung secara moral, tetapi juga siap terjun langsung dalam berbagai kegiatan yang digagas Pemprov Jabar.

“Kami siap menjadi garda terdepan, siap menjadi mitra strategis dalam berbagai program dan kegiatan Pak Gubernur,” ujarnya.

Selain menyatakan dukungan, Iswara juga menyampaikan harapan agar pemerintah daerah memberi perhatian khusus kepada para veteran yang kini jumlahnya sekitar 10.400 orang di Jawa Barat.Ia menuturkan, kondisi para veteran masih memerlukan perhatian serius, terutama dalam aspek kesejahteraan.

“Banyak kondisi rumah para veteran yang tidak layak. Selain itu, kami juga berharap ada perhatian untuk pendidikan putra-putri mereka, serta penyediaan lapangan pekerjaan,” ungkapnya.