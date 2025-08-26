Bisnis Indonesia Premium
Pemkab Sumedang Pastikan 52 Ruas Jalan Diperbaiki Tahun Ini

Perbaikan jalan termasuk ruas Cigarukgak-Buahdua sepanjang 700 meter dengan anggaran Rp1 miliar.
Dea Andriyawan
Dea Andriyawan - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 09:47
Perbaikan jalan di Kabupaten Sumedang./Bisnis-Dea Andriyawan
Perbaikan jalan di Kabupaten Sumedang./Bisnis-Dea Andriyawan
  • Pemerintah Kabupaten Sumedang memastikan perbaikan 52 ruas jalan tahun ini untuk mendukung aktivitas masyarakat.
  • Perbaikan jalan termasuk ruas Cigarukgak-Buahdua sepanjang 700 meter dengan anggaran Rp1 miliar.
  • Bupati Dony Ahmad Munir mengimbau warga untuk memelihara jalan yang telah diperbaiki agar tahan lama dan menunjang berbagai aktivitas.

Bisnis.com, BANDUNG— Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir memastikan tahun ini 52 ruas jalan diperbaiki untuk menunjang aktivitas masyarakat.

Hal itu disampaikan dia usai meninjau perbaikan ruas Jalan Cigarukgak-Buahdua segmen Desa Hariang. Ruas jalan penghubung Sumedang-Tanjungkerta-Buahdua ini rusak dan diperbaiki sepanjang 700 meter dengan anggaran mencapai Rp1 miliar. 

“Satu demi satu jalan kabupaten yang rusak diperbaiki. Tahun ini ada 52 ruas jalan yang diperbaiki. Sebagian sudah dan sedang proses perbaikan termasuk ruas jalan Cigarukgak-Buahdua,” kata Dony, Senin (25/8/2025).

Menurutnya, perbaikan jalan sudah menjadi program pemerintahannya untuk menunjang aktivitas warganya. Meski demikian, ia meminta warganya agar bisa memelihara jalan yang sudah diperbaiki nantinya.

“Mudah-mudahan jalannya cepat selesai kuat dan tahan lama. Saya mohon jalannya nanti dipelihara termasuk drainasenya. Sehingga jalan yang mantap ekonomi lancar, orang mudah untuk beraktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan lainnya,” katanya.

Selain itu, ia juga meminta warganya agar bersabar menunggu perbaikan jalan yang dilakukan. Pasalnya, pelaksanaan perbaikan jalan ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

“Satu persatu diperbaiki, sudah ada yang beres dan sedang diperbaiki. Yang belum tinggal menunggu waktu sesuai dengan yang sudah diprogramkan,” katanya.

Penulis : Dea Andriyawan
Editor : Dinda Wulandari

Belasan Siswa Sukabumi ke Sekolah Menyebrang Sungai, Bupatinya Susah Dihubungi KDM
Kabar Jabar
2 jam yang lalu

Belasan Siswa Sukabumi ke Sekolah Menyebrang Sungai, Bupatinya Susah Dihubungi KDM

Kementerian Haji dan Umrah Terbentuk, Dedi Mulyadi Harap Pengelolaan Haji Makin Efektif
Kabar Jabar
2 jam yang lalu

Kementerian Haji dan Umrah Terbentuk, Dedi Mulyadi Harap Pengelolaan Haji Makin Efektif

Dedi Mulyadi Alokasikan Bantuan Perumahan Bagi Veteran
Kabar Jabar
3 jam yang lalu

Dedi Mulyadi Alokasikan Bantuan Perumahan Bagi Veteran

Hiburan Malam di Cirebon Akali Regulasi, PAD Potensial Menguap
Kabar Jabar
3 jam yang lalu

Hiburan Malam di Cirebon Akali Regulasi, PAD Potensial Menguap

Infrastruktur Beres 2027, Dedi Mulyadi Rencanakan Desa Miliki Saham BJB
Bisnis Jabar
3 jam yang lalu

Infrastruktur Beres 2027, Dedi Mulyadi Rencanakan Desa Miliki Saham BJB

