Pemkab Sumedang Pastikan 52 Ruas Jalan Diperbaiki Tahun Ini

Bisnis.com, BANDUNG— Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir memastikan tahun ini 52 ruas jalan diperbaiki untuk menunjang aktivitas masyarakat.

Hal itu disampaikan dia usai meninjau perbaikan ruas Jalan Cigarukgak-Buahdua segmen Desa Hariang. Ruas jalan penghubung Sumedang-Tanjungkerta-Buahdua ini rusak dan diperbaiki sepanjang 700 meter dengan anggaran mencapai Rp1 miliar.

“Satu demi satu jalan kabupaten yang rusak diperbaiki. Tahun ini ada 52 ruas jalan yang diperbaiki. Sebagian sudah dan sedang proses perbaikan termasuk ruas jalan Cigarukgak-Buahdua,” kata Dony, Senin (25/8/2025).

Menurutnya, perbaikan jalan sudah menjadi program pemerintahannya untuk menunjang aktivitas warganya. Meski demikian, ia meminta warganya agar bisa memelihara jalan yang sudah diperbaiki nantinya.

“Mudah-mudahan jalannya cepat selesai kuat dan tahan lama. Saya mohon jalannya nanti dipelihara termasuk drainasenya. Sehingga jalan yang mantap ekonomi lancar, orang mudah untuk beraktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan lainnya,” katanya.

Selain itu, ia juga meminta warganya agar bersabar menunggu perbaikan jalan yang dilakukan. Pasalnya, pelaksanaan perbaikan jalan ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

“Satu persatu diperbaiki, sudah ada yang beres dan sedang diperbaiki. Yang belum tinggal menunggu waktu sesuai dengan yang sudah diprogramkan,” katanya.