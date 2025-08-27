Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BTN Bakal Godok Skema Pembiayaan Rendah Angsuran untuk Akselerasi Serapan KPR

Kementerian BUMN akan mendukung Bank BTN untuk menggodok aturan dan strategi agar mendongkrak kinerja KPR untuk masyarakat menengah dan MBR.
Dea Andriyawan
Dea Andriyawan - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 13:43
Share
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo

Bisnis.com, BANDUNG -- Kementerian BUMN akan mendukung Bank BTN untuk menggodok aturan dan strategi agar mendongkrak kinerja kredit pemilikan rumah (KPR) untuk masyarakat menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, saat ini yang menjadi tantangan dalam mengoptimalkan serapan sektor perumahan yakni nominal angsuran yang dinilai terlalu tinggi. 

Sehingga perlu ada inovasi produk dan juga skema pembiayaan yang murah agar bisa menekan beban angsuran dari konsumen. Sehingga, permintaan masyarakat untuk membeli rumah akan meningkat. 

"Intinya kan kalau buat pembeli rumah ini kan yang penting kan cicilannya. Jadi memang kita lagi berinovasi dengan produk supaya dengan tenor lebih panjang, cicilannya bisa Rp1 juta," ungkap dia saat ditemui di Kabupaten Bandung, Rabu (27/8/2025). 

Sebab, jika angsuran kepemilikan rumah melebihi angka rata-rata 30% penghasilan masyarakat menengah kebawah, maka akan sulit untuk merealisasikan hal ini. 

"Karena kan kita tahu kalau dari daya beli misalnya orang punya penghasilan Rp5 juta gitu kan [perhitungan] bank itu kan 30% maksimum [pengjasilan untuk cicilan], kan Rp1,5 juta. Artinya untuk kalau kita mau menjangkau lebih panjang penghasilan Rp4 juta, ya memang harus tenornya diperpanjang," jelasnya. 

Baca Juga

Sehingga, dua sisi yakni efisiensi harga rumah dan juga pembiayaan harus lebih disesuaikan dengan profil nasabah saat ini. 

"Supply-nya kita coba rumahnya ini dengan seefisien mungkin supaya masuk di harga yang tepat tadi, tapi juga dari sisi pembiayaannya kita bikin supaya lebih panjang dengan hitungan baik melalui FLPP maupun subsidi bunga," jelasnya. 

Sementara itu, ia juga memastikan secara perlahan harga rumah subsidi juga akan disesuaikan dengan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan menengah kesenjangannya tidak terlalu jauh. 

"Yang memang kita harap kan memang nanti Pelan-pelan juga harga subsidi ini juga harus naik juga pelan-pelan ya. Karena kan yang subsidi sekarang Rp166 juta. Itu kita juga lagi usulkan ya supaya agak ada penyesuaian karena memang secara nilai material, bahan baku, segala macam memang sudah enggak memadai," jelasnya.

Sehingga nantinya, kualitas antara rumah bersubsidi dan rumah berpenghasilan menengah kualitasnya tidak terlalu jauh berbeda. 

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk atau BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan pihaknya saat ini tengah berupaya untuk mendongkrak dari sisi permintaan untuk KPR dengan skema menurunkan angsuran per bulan, namun dengan menyesuaikan kembali tenor angsuran. 

"Tenor nya kita panjangin, 20-30 [tahun]. Untuk kita [cicilan] bisa turun Rp100.000, Rp200.000 per bulan. Dan itu buat masyarakat bawah itu, kan sesuatu banget dengan angsuran yang turun sejauh itu. Sehingga dengan cara itu kita bisa harapkan penjualan bisa naik, itu yang lagi kita kerjakan," ungkapnya. 

Selain itu, pihaknya juga tengah berupaya untuk memangkas biaya-biaya di depan yang ditanggung konsumen saat melakukan proses KPR. 

"Sehingga di luar kan DP sudah turun banget gitu ya. Tapi masih ada biaya-biaya lain yang kita mau coba kecilin lagi supaya biaya awalnya enggak terlalu berat atau itu bisa di diangsur juga," ungkapnya. 

Selain itu, ada juga penghapusan PPN dan biaya BPHTB yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga hal itu akan mempermudah dan mempermurah proses kepemilikan rumah bagi masyarakat. 

"Jadi paling enggak biaya transaksi seperti BPHTB, itu sama pemerintah ditanggung kan sehingga turun. Jadi, benar-benar ya pas beli rumah ya bayarnya hanya untuk beli rumah saja, enggak ada lagi," imbuhnya. 

Direktur Utama Perumnas Tambok Setyawati mengatakan, saat ini kepemilikan rumah dengan skema KPR Subsidi maupun non subsidi sebenarnya prospeknya sangat tinggi. Namun memang diperlukan inovasi dalam produk keuangan yang diberikan oleh perbankan agar serapannya optimal. 

Sehingga, ia berharap BTN segera merampungkan produk pembiayaan KPR yang kompetitif sehingga bisa diakses oleh masyarakat menengah maupun MBR. 

Ia menyontohkan, Perumnas Samesta Pasadana yang saat ini sudah bisa menjual 1.500-an unit rumah dari proyeksi unit sebanyak 2.800 rumah. 

"Jadi kebutuhan untuk mereka dekat dengan rumah pasti dibutuhkan. Jadi ya prospeknya masih bagus sekali. Dan aksesnya, transportasinya juga mendukung, mulai dari kereta api, nanti ada exit tol, sangat mendukung," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dea Andriyawan
Editor : Ajijah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Tekanan Jangka Pendek Tak Goyahkan Prospek Emiten Unggas CPIN & JPFA
Premium
11 menit yang lalu

Tekanan Jangka Pendek Tak Goyahkan Prospek Emiten Unggas CPIN & JPFA

BlackRock and Vanguard’s Huge Gains from Salim-Bakrie’s Bumi Resources (BRMS)
Premium
3 jam yang lalu

BlackRock and Vanguard’s Huge Gains from Salim-Bakrie’s Bumi Resources (BRMS)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kementerian BUMN Pacu Transformasi Komunikasi Lewat AI

Kementerian BUMN Pacu Transformasi Komunikasi Lewat AI

Ini Alasan Erick Thohir Usul Anggaran Kemen BUMN Rp604 Miliar di 2026

Ini Alasan Erick Thohir Usul Anggaran Kemen BUMN Rp604 Miliar di 2026

DPR Sebut Kementerian BUMN Macan Ompong di Era Danantara, Ini Kata Erick Thohir

DPR Sebut Kementerian BUMN Macan Ompong di Era Danantara, Ini Kata Erick Thohir

Respons Menteri PKP hingga Bos SMF Soal BBTN Keluhkan Suku Bunga FLPP Terlalu Rendah

Respons Menteri PKP hingga Bos SMF Soal BBTN Keluhkan Suku Bunga FLPP Terlalu Rendah

BTN Resmikan Digital Store ke-3 di Gedung Bursa Efek Indonesia

BTN Resmikan Digital Store ke-3 di Gedung Bursa Efek Indonesia

KPR BERSUBSIDI : Tantangan Pelik Pembiayaan FLPP

KPR BERSUBSIDI : Tantangan Pelik Pembiayaan FLPP

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025

Suku Bunga BI Makin Rendah, Mana yang Lebih Cuan: SBN Ritel SR023 atau Deposito Bank BUMN?

Suku Bunga BI Makin Rendah, Mana yang Lebih Cuan: SBN Ritel SR023 atau Deposito Bank BUMN?

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Kontribusi BUMD Jabar ke Kas Daerah Baru 1,9%
Bisnis Jabar
8 menit yang lalu

Kontribusi BUMD Jabar ke Kas Daerah Baru 1,9%

Dosen FKIP Unpas Bantu Guru SMP Bandung Adopsi AI dan Multimedia
Kabar Jabar
1 jam yang lalu

Dosen FKIP Unpas Bantu Guru SMP Bandung Adopsi AI dan Multimedia

Pemkot Bandung Sidak Brotherhood Bunker yang Viral Lantaran Pesta Sabun
Kabar Jabar
1 jam yang lalu

Pemkot Bandung Sidak Brotherhood Bunker yang Viral Lantaran Pesta Sabun

DPRD Jabar: Pemekaran Cirebon Timur Tertahan, Skor Kelayakan Jauh dari Syarat
Kabar Jabar
2 jam yang lalu

DPRD Jabar: Pemekaran Cirebon Timur Tertahan, Skor Kelayakan Jauh dari Syarat

Harga Ayam Ras Segar di Cirebon Tembus Rp35.000, Pedagang Pasar Terjepit
Bisnis Jabar
3 jam yang lalu

Harga Ayam Ras Segar di Cirebon Tembus Rp35.000, Pedagang Pasar Terjepit

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pemprov Jabar Bakal Merger 41 BUMD mulai 2026, Bagaimana Nasib Bank BJB (BJBR)?

2

Kementerian Haji dan Umrah Terbentuk, Dedi Mulyadi Harap Pengelolaan Haji Makin Efektif

3

Belasan Siswa Sukabumi ke Sekolah Menyebrang Sungai, Bupatinya Susah Dihubungi KDM

4

Dedi Mulyadi Rencanakan 12 BPR dan 14 LKM Jadi Holding Tersendiri

5

BTN Bakal Godok Skema Pembiayaan Rendah Angsuran untuk Akselerasi Serapan KPR

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Sambut Empat Dekade, Bisnis Indonesia dan IDX Gelar Premium Market Talks untuk Investor Pemula
4+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pemprov Jabar Bakal Merger 41 BUMD mulai 2026, Bagaimana Nasib Bank BJB (BJBR)?

2

Kementerian Haji dan Umrah Terbentuk, Dedi Mulyadi Harap Pengelolaan Haji Makin Efektif

3

Belasan Siswa Sukabumi ke Sekolah Menyebrang Sungai, Bupatinya Susah Dihubungi KDM

4

Dedi Mulyadi Rencanakan 12 BPR dan 14 LKM Jadi Holding Tersendiri

5

BTN Bakal Godok Skema Pembiayaan Rendah Angsuran untuk Akselerasi Serapan KPR