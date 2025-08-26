Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Dalam 7 Tahun Terakhir, Cirebon Kehilangan Hampir 10.000 Hektare Sawah

Luas lahan pertanian padi di Kabupaten Cirebon pada 2018 seluas 47.300 hektare. Sementara, hingga 2025, luas lahan pertanian tersebut tersisa 38.213 hektare.
Hakim Baihaqi
Hakim Baihaqi - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 15:31
Share
Foto udara proyek pembangunan perumahan di Kawasan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (2/10/2024). Bisnis/Rachman
Foto udara proyek pembangunan perumahan di Kawasan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (2/10/2024). Bisnis/Rachman

Bisnis.com, CIREBON - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan luas lahan pertanian padi di Kabupaten Cirebon mengalami penyusutan sekitar 9.087 hektare atau 8,18% dalam kurun waktu enam tahun terakhir.

Berdasarkan catatan BPS, luas lahan pertanian padi di Kabupaten Cirebon pada 2018 seluas 47.300 hektare. Sementara, hingga 2025, luas lahan pertanian tersebut tersisa 38.213 hektare.

Kepala BPS Jawa Barat Darwis Sitorus menuturkan alih fungsi lahan adalah suatu hal yang sulit dihindari. Semakin berkembangnya pertumbuhan ekonomi dan pesatnya pertumbuhan penduduk, kebutuhan lahan untuk kegiatan nonpertanian cenderung terus meningkat.

Menurutnya, proses ini juga sering kali dianggap sebagai penanda berkembangnya suatu wilayah, dimana peningkatan infrastruktur dan fasilitas publik mencerminkan kemajuan dan modernisasi.

"Faktor lain dari alih fungsi lahan adalah perbandingan nilai lahan untuk pertanian dengan nilai lahan untuk properti, perumahan, atau industri. Di banyak wilayah, lahan pertanian seringkali memiliki nilai ekonomis yang lebih rendah dibandingkan dengan lahan yang digunakan untuk pembangunan perumahan atau fasilitas industri," ujar Darwis, Senin (25/8/2025).

Menurut Darwis, lahan yang sebelumnya digunakan untuk pertanian dapat mendatangkan keuntungan yang jauh lebih besar ketika dikonversi menjadi perumahan atau kawasan komersial. 

Baca Juga

Meskipun alih fungsi lahan membawa manfaat ekonomi yang signifikan dan meningkatkan kualitas hidup melalui pembangunan yang lebih baik, hal ini harus dikelola dengan hati-hati untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap ketahanan pangan dan lingkungan.

Sama seperti wilayah lainnya di Indonesia, Provinsi Jawa Barat, yang merupakan provinsi terbesar ketiga dalam produksi beras nasional, juga tidak dapat terhindar dari aktivitas alih fungsi lahan, khususnya lahan persawahan. 

"Dari hasil pengolahan data satelit Sentinel-2 didapatkan bahwa luas lahan sawah di Provinsi Jawa Barat menurun sebesar 14,28 persen selama 5 tahun terakhir, dari 691.423,73 hektar pada tahun 2018 menjadi 592.717,61 hektare pada 2023," kata Darwis.

Ditambahkan Darwis, fenomena alih fungsi lahan yang signifikan di Provinsi Jawa Barat mencerminkan dinamika pertumbuhan industri dan urbanisasi yang pesat. 

Meskipun begitu, Kabupaten Cirebon masih di bawah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi dalam hal alih fungsi lahan. Kabupaten Cirebon mengalami penurunan masing-masing sebesar 30,40% dan 19,21% untuk Kabupaten Bekasi.

Faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab alih fungsi lahan yang signifikan di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor antara lain adalah perkembangan pesat sektor industri dan kedekatannya dengan ibu kota negara. 

"Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor dikenal sebagai pusat industri yang menarik banyak investasi dan pengembangan kawasan industri baru. Pada tahun 2023, jumlah perusahaan industri besar di dua kabupaten ini mencapai 45,3 persen dari semua perusahaan yang ada di Jawa Barat," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hakim Baihaqi
Editor : Ajijah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Mereka yang Masih Tancap Gas di Saham ACES
Premium
12 menit yang lalu

Mereka yang Masih Tancap Gas di Saham ACES

Historia Bisnis: Awal Mula Investor Asing Bisa Beli Seluruh Jenis Saham di Bursa Efek
Premium
42 menit yang lalu

Historia Bisnis: Awal Mula Investor Asing Bisa Beli Seluruh Jenis Saham di Bursa Efek

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Hiburan Malam di Cirebon Akali Regulasi, PAD Potensial Menguap

Hiburan Malam di Cirebon Akali Regulasi, PAD Potensial Menguap

Harga Garam Sedang Bagus, Petani Cirebon Malah Kehilangan Momentum Panen

Harga Garam Sedang Bagus, Petani Cirebon Malah Kehilangan Momentum Panen

Demo Tarif PBB-P2 1.000% Batal, Pemkot Cirebon Lempar Janji Manis Pajak

Demo Tarif PBB-P2 1.000% Batal, Pemkot Cirebon Lempar Janji Manis Pajak

Dukung Ketahanan Pangan, PTPN I Regional 5 Bangun Irigasi Bantu Petani

Dukung Ketahanan Pangan, PTPN I Regional 5 Bangun Irigasi Bantu Petani

Penyaluran Kredit Alsintan Rp30,73 Miliar ke 43 Debitur

Penyaluran Kredit Alsintan Rp30,73 Miliar ke 43 Debitur

Beralih ke Listrik, Produksi Penggilingan Padi di Bali Meningkat 40%

Beralih ke Listrik, Produksi Penggilingan Padi di Bali Meningkat 40%

Lahan Kelolaan Bank Tanah Tembus 34.000 Ha di Semester I/2025

Lahan Kelolaan Bank Tanah Tembus 34.000 Ha di Semester I/2025

KLH: Kerusakan Ekosistem Hulu Puncak Pemicu Banjir Jabodetabek

KLH: Kerusakan Ekosistem Hulu Puncak Pemicu Banjir Jabodetabek

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Belasan Siswa Sukabumi ke Sekolah Menyebrang Sungai, Bupatinya Susah Dihubungi KDM
Kabar Jabar
2 jam yang lalu

Belasan Siswa Sukabumi ke Sekolah Menyebrang Sungai, Bupatinya Susah Dihubungi KDM

Kementerian Haji dan Umrah Terbentuk, Dedi Mulyadi Harap Pengelolaan Haji Makin Efektif
Kabar Jabar
2 jam yang lalu

Kementerian Haji dan Umrah Terbentuk, Dedi Mulyadi Harap Pengelolaan Haji Makin Efektif

Dedi Mulyadi Alokasikan Bantuan Perumahan Bagi Veteran
Kabar Jabar
3 jam yang lalu

Dedi Mulyadi Alokasikan Bantuan Perumahan Bagi Veteran

Hiburan Malam di Cirebon Akali Regulasi, PAD Potensial Menguap
Kabar Jabar
3 jam yang lalu

Hiburan Malam di Cirebon Akali Regulasi, PAD Potensial Menguap

Infrastruktur Beres 2027, Dedi Mulyadi Rencanakan Desa Miliki Saham BJB
Bisnis Jabar
4 jam yang lalu

Infrastruktur Beres 2027, Dedi Mulyadi Rencanakan Desa Miliki Saham BJB

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pemkab Sumedang Tegaskan Kembali 3 Pilar Utama Pembangunan Daerah

2

Gunakan 3 Bahasa, Sekolah Terpadu Sedaya Bintang Hadir di Summarecon Bandung

3

Bandung Great Sale 2025 Digelar Lagi, Ada Diskon hingga 80% di 21 Mal

4

Harga Garam Sedang Bagus, Petani Cirebon Malah Kehilangan Momentum Panen

5

Pemkab Sumedang Pastikan 52 Ruas Jalan Diperbaiki Tahun Ini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Presiden Prabowo Subianto Resmikan Gedung Baru RSPON
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pemkab Sumedang Tegaskan Kembali 3 Pilar Utama Pembangunan Daerah

2

Gunakan 3 Bahasa, Sekolah Terpadu Sedaya Bintang Hadir di Summarecon Bandung

3

Bandung Great Sale 2025 Digelar Lagi, Ada Diskon hingga 80% di 21 Mal

4

Harga Garam Sedang Bagus, Petani Cirebon Malah Kehilangan Momentum Panen

5

Pemkab Sumedang Pastikan 52 Ruas Jalan Diperbaiki Tahun Ini