The Papandayan Jazz Festival 2024 Segera Digelar, Bank BJB Siapkan Program Menarik

The Papandayan Jazz Fest (TPJF) 2024 akan segera digelar pada 26-27 Oktober 2024 di The Papandayan Hotel Bandung.

The Papandayan Jazz Fest (TPJF) 2024 akan segera digelar pada 26-27 Oktober 2024 di The Papandayan Hotel Bandung.

Menginjak tahun ke-9, festival ini mengusung tema "Unlock The Vibes," yang menggambarkan upaya The Papandayan Jazz Manajemen dalam membuka wawasan musik jazz bagi pengunjung. Acara ini akan menampilkan musisi jazz nasional dan internasional, dengan deretan penampil yang sedang digandrungi.

The Papandayan Jazz Fest 2024 menghadirkan enam panggung dengan penampilan dari berbagai genre. Nama-nama besar seperti The Bakuucakar, Andre Dinuth & Wanda Omar, Batavia Collective, The Brownsu, D’Cinnamons, Dwiki Dharmawan ft. Sandhy Sondoro, Estuari, Juicy Luicy, Jordan Susanto, Madame & Toean, Nadin Amizah, NonaRia, Potret, Rio Sidik, hingga Marcello Tahitoe akan memeriahkan festival ini.

Penonton juga dapat menikmati penampilan musisi internasional seperti James Flynn dari Skotlandia, yang akan berkolaborasi dengan Imelda Rosalin and Friends.

Tidak hanya fokus pada hiburan, TPJF juga memperkaya programnya dengan Master Jazz Class yang dipandu oleh musisi jazz nasional dan internasional seperti Robert MR dan James Flynn. Kelas ini memberikan kesempatan bagi penggemar jazz untuk belajar langsung dari para ahli.

Selain penampilan musisi terkenal, festival ini juga menampilkan pemenang The Papandayan Jazz Competition (TPJC) 2024 seperti Swing Not Triplets dan Jazmates.

Pengunjung juga dapat menikmati berbagai kegiatan tambahan seperti panggung komunitas musik, pasar jazz yang melibatkan produk kreatif dari usaha kecil dan menengah, serta jazz talk yang menghadirkan para pemangku kepentingan. Kegiatan ini memperkaya festival dengan nilai-nilai pendidikan dan apresiasi terhadap musik jazz.

Bank BJB hadir dan mendukung penuh penyelenggaraan The Papandayan Jazz Festival 2024. Kehadiran Bank BJB di acara ini bertujuan untuk memperkuat brand awareness dan meningkatkan transaksi digital.

BJB memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk menikmati pengalaman festival dengan lebih terjangkau melalui berbagai promo eksklusif, yaitu hanya dengan menabung di BJB Tandamata nasabah bisa langsung mendapatkan tiket nonton The Papandayan Jazz Festival 2024.

Tidak hanya itu, Bank BJB memberikan potongan sebesar Rp50.000 bagi 300 pembeli pertama yang bertransaksi menggunakan Virtual Account Bank BJB dengan kode voucher BJBTPJF2024 di situs resmi www.tpjazzfest.com maupun aplikasi Goers. Program ini dirancang untuk mendorong masyarakat lebih aktif dalam menabung sekaligus menikmati konser jazz kelas dunia yang diselenggarakan di Kota Bandung.

Bagi pengguna aplikasi DIGI dan pemegang Kartu Debit Bank BJB, tersedia promo potongan harga untuk setiap transaksi di tenant-tenant yang ada di area acara sehingga pengunjung dapat menikmati berbagai produk dengan lebih hemat.

Kerja sama antara Bank BJB dan The Papandayan Jazz Fest 2024 ini merupakan bagian dari komitmen Bank BJB dalam mendukung industri kreatif, khususnya musik, yang terus berkembang pesat di Indonesia.