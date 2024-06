Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, BANDUNG — SBM ITB ikut andil dalam Konferensi Akreditasi Asia Pasifik 2024 (APAC 2024) yang akan menjadi acara penting dalam dunia pendidikan.

Nantinya, dalam acara tersebut akan berkumpul para pembuat kebijakan, akademisi, badan akreditasi, dan pemangku kepentingan dari seluruh wilayah Asia Pasifik.

Acara ini dijadwalkan pada tanggal 5-7 Juni 2024 di Grand Hyatt, Bali, Indonesia ini akan berfokus pada lanskap akreditasi yang terus berkembang dan dampaknya yang signifikan terhadap kualitas dan keunggulan pendidikan.

APAC 2024, salah satu acara tahunan yang diselenggarakan oleh AACSB atau The Association to Advance Collegiate Schools of Business (organisasi keanggotaan nirlaba yang memajukan dan mempromosikan manajemen mutu pendidikan di seluruh dunia), berfungsi sebagai sarana untuk diskusi yang mendalam, berbagi pengetahuan, dan upaya kolaboratif untuk membentuk masa depan pendidikan di wilayah Asia Pasifik.

“SBM ITB akan berperan penting sebagai kontributor lokal, mendukung kegiatan AACSB Asia Pasifik. Khususnya, SBM ITB menjadi tuan rumah acara Networking Dinner dan Cultural Performance, menawarkan kepada peserta pengenalan budaya Indonesia yang kaya dan beragam,” ungkap Dekan SBM ITB Ignatius Pulung, dalam keterangan yang dikutip Kamis (6/6/2024).

Sementara itu, Koordinator Manajemen Mutu dan kepala Lab Games edukasi dari SBM ITB Yuanita Handayati menambahkan pada gelaran APAC 2024, akan menampilkan beragam sesi, termasuk keynote speech, diskusi panel, pameran, dan kesempatan berjejaring, yang semuanya disesuaikan untuk memenuhi minat dan kebutuhan peserta.

“Pembicara utama akan berbagi wawasan tentang tren dan praktik terbaik dalam akreditasi, berdasarkan keahlian dan pengalaman mereka yang luas untuk menginspirasi dan memberikan informasi kepada peserta, sedangkan diskusi panel akan fokus sebagai forum dinamis untuk bertukar ide dan perspektif tentang isu-isu kritis yang dan tantangan akreditasi, mendorong solusi kolaboratif dan strategi yang dapat diterapkan untuk mendorong perubahan positif,” ungkap dia.

Salah satu pembicara dalam konferensi, Prof. Aurik Gustomo, Guru besar bidang pengembangan SDM dari SBM ITB akan mengisi sesi panel tentang "Menyeimbangkan Kebutuhan Akreditasi Internasional dan Nasional".

APAC 2024 diharapkan menarik sekitar 300 peserta dari berbagai negara, termasuk pada Dekan, wakil dekan, manajer akreditasi, koordinator jaminan kualitas, kepala departemen, dan staf profesional.

Menurutnya, konferensi ini sangat bermanfaat bagi perguruan tinggi yang bersiap untuk mengejar Akreditasi AACSB dan mereka yang mempersiapkan kunjungan akreditasi awal atau tinjauan peningkatan berkelanjutan dalam beberapa tahun mendatang.

“SBM ITB merupakan sekolah bisnis yang telah meraih akreditasi AACSB pada tahun 2021 dan hanya kurang dari 6% sekolah bisnis di dunia yang mendapatkan akreditasi ini,” jelasnya.

