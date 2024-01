HUT ke-20 Tahun, SBM ITB Berikan Penghargaan untuk Emil Salim

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, BANDUNG - Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB merayakan HUT ke-20 disertai dengan puncak penghargaan inovasi Environmental, Social, Governance (ESG) Avirama Nawasena yang berlangsung di kampus ITB Jakarta.

Sejalan dengan Prinsip Pendidikan Manajemen yang Bertanggung Jawab (PRME) dan praktik lingkungan, sosial, juga tata kelola (ESG), SBM ITB mendefinisikan ulang perannya dalam mempengaruhi masa depan institusi pendidikan.

Acara yang bertajuk “Indonesian Business Sustainability Towards ESG: Challenges and Implementation” ini juga menghadirkan tiga sesi talkshow dengan tema besar “Education for sustainable development : role and strategy of business school” yang menghadirkan tiga tokoh yang berkecimpung lama dalam praktik berkelanjutan yaitu Jalal yang merupakan Ketua dewan penasehat dari Social Investment Indonesia, Yani Saloh sebagai perwakilan dari Katingan Mentaya Project yang juga community SDGs specialist, Melia Famiola sebagai ketua Tim SBM ESG serta dimoderatori oleh Nurlaela Arief, salah satu tim internal SBM ESG.

Jalal, narasumber pertama menjelaskan tentang transformasi ESG: bahwa praktik di Indonesia ini masih Langkah awal, namun beberapa Perusahaan sudah mulai bergerak karena adanya dorongan seperti standar, rating, pemeringkatan keberlanjutan dan ESG.

Yani Saloh, narasumber kedua dari Katingan Mentaya Projek menjelaskan projek yang ia miliki dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat. Untuk mengencangkan misi dengan tumbuh bersama masyarakat menuju masyarakat yang net zero, lembaga ini melaksanakan beberapa inisiatif.

"Untuk tujuan jangka panjang dalam mewujudkan dunia yang bebas emisi karbon, pelibatan masyarakat secara aktif adalah kunci utama, lalu akan dilanjutkan dengan peningkatan kapasitas, serta insentif keuangan dari pekerjaan yang layak yang mereka dapatkan melalui projek," kata Yani.

Sementara Melia Famiola, menjelaskan tentang bagaimana peran dari sekolah bisnis dalam agenda keberlanjutan, khususnya SBM ITB.

Melia memulai presentasinya dengan penjelasan bagaimana progress kita terhadap SDGs di negara-negara asia tenggara masih belum di dalam tract (not in the track) yang harus disikapi dengan segala hal di dunia pendidikan untuk mempersiapkan para pelaku dunia usaha masa depan. Khususnya tongkat estapet untuk mewujudkan dunia berkelanjutan.

Menyoroti strategi transformasi pendidikan yang dikembangkan oleh UNESCO, Melia menyatakan SBM ITB sudah mulai mempertajam misi pendidikan SBM ITB dan mengadopsi metode-motode terbaru untuk bisa meningkatkan kerja sama dan kolaborasi yang dibutuhkan para generasi masa depan untuk berkelanjutan.

Setelah sesi talkshow selesai, acara dilanjutkan dengan penyerahan apresiasi dan pengakuan penghargaan Avirama Namasewa yang terbagi dalam dua kategori besar yaitu lembaga dan individu.

Tidak tanggung-tanggung, SBM juga memberikan penghargaan “lifetime achievement” kepada tiga sosok besar yang sangat berpengaruh bagi dunia pendidikan, pendidikan yang berkelanjutan dan penciptaan generasi emas kedepannya.

Tokoh tersebut adalah alm. Surna Tjahja Djajadiningrat, alm. Kuntoro Mangkusubroto, serta Emil Salim.

“Saya berdiri di sini mengenang kebaikan Prof. Kuntoro [salah satu pendiri SBM ITB], yang ketika tsunami Aceh 2006, beliau adalah inisiator yang membantu masyarakat disana tanpa ada panduan. Beliau memulainya. Hal seperti itu hsrus diteruskan kepada generasi yang akan datang,” kenang Emil Salim saat memberikan closing wisdom.

SBM ITB sebagai institusi pendidikan yang berlandaskan prinsip keberlanjutan ingin terus mendorong lembaga lain dari korposari hingga UMKM untuk bergerak bersama-sama mewujudkan lingkungan yang ideal dan memiliki dampak bagi peningkatan ekonomi sosial.

Untuk mewujudkan misinya, SBM menandatangi kerja sama dengan Emil Salim Institute dalam hal untuk mewujudkan pendidikan yang lebih optimal dan berkelanjutan.

