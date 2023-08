Sumedang Raih Juara 1 Asset Jabar Award 2023

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SUMEDANG -- Kabupaten Sumedang meraih Juara Pertama Asset Jabar Award 2023 yang diinisiasi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat.

Piagam penghargaan dan hadiah 1 unit sepeda motor Asset Award diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kepada Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan di Hotel Mason Pine, Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat, Rabu malam (9/8/2023).

Asset Award sendiri merupakan yang pertama kalinya digelar di Jawa Barat, bahkan di Indonesia.

Penghargaan dibagi dalam empat kategori yaitu Kategori Analysis Highest and Best Use, Kategori Pemda Kabupaten/Kota, Kategori Perangkat Daerah lingkup Pemda Provinsi Jabar dan Kategori SMU/SMK/SLB.

"Alhamdulillah berkat kerja keras semua aparatur pemerintah dan dukungan masyarakat dalam pengelolaan aset daerah, Sumedang meraih Juara 1 Asset Award Jabar 2023 untuk kategori pengelolaan aset pemerintah kabupaten/kota," kata Erwan.

Dikatakan olehnya, pencapaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama ini diraih Sumedang menjadi lengkap karena ujung tombaknya yaitu pada pengelola maupun pengguna aset daerah. Menurutnya, keberadaan aset daerah harus bermanfaat bagi warga Sumedang.

"Semua aset yang ada bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumedang," ujarnya.

Untuk pemanfaatan barang milik daerah itu, lanjutnya, bisa melalui pinjam pakai, sewa, bangun serah guna atau kerja sama pemanfaatan infrastruktur.

"Aset yang bisa dimanfaatkan mulai dari tanah, bangunan, jalan, gudang, lahan pertanian, toko, rumah, kantor, videotron di Gedung Sumedang Creative Center, bahkan sampai anjungan tunai mandiri [ATM]," katanya.

Terakhir Wabup berharap agar semua aset yang ada di Kabupaten Sumedang dapat dipelihara dengan baik.

"Kita pelihara dan amankan aset-aset di Kabupaten Sumedang ini supaya tetap terjaga. Jangan sampai diserobot oleh pihak tidak bertanggung jawab," ucapnya.

