Road to WJIS 2022: Menteri Bahlil dan Gubernur BI Diagendakan Hadir

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jabar akan menggelar agenda tahunan prestisius terkait investasi: West Java Investment Summit (WJIS) 2022.

Tema besar WJIS 2022 yakni Green Economy: Food Security and Renewable Energy. Agenda ini akan dihelat pada 5-6 Oktober di Trans Luxury Hotel, Bandung.

Sederet pejabat publik, petinggi BUMN, dan tokoh diagendakan hadir dalam sejumlah agenda yang sudah disusun apik panitia.

Dari data yang didapat Bisnis, Selasa (4/10/2022) para undangan yang hadir pada hari pertama WJIS 2022 dan memberikan paparan terkait investasi antara lain, Menteri Investasi/Kepala BKPM RI Bahlil Lahadalia.

Kemudian Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S Budiman, Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

Sementara sesi menarik lainnya pada hari pertama adalah High Level Meeting yang akan menghadirkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Deputi Promosi Investasi BKPM Nurul Ichwan, Country Director World Resource Institute Indonesia Tjokorda Nirarta Samadhi.

Sementara pada pembukaan akan dilakukan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jabar Herawanto, Kepala DPMPTSP Jabar Noneng Komara.

Untuk proyek yang ditawarkan di WJIS 2022 akan dipimpin pemaparannya oleh Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja. Untuk sesi proyek ketahanan pangan akan dipimpin Asda Setda Jabar bidang Ekonomi dan Pembangunan Taufiq BS.

Sementara sektor energi baru terbarukan akan disampaikan oleh Kadis ESDM Jabar Ai Saadiyah Dwidaningsih.

Acara akan berlangsung padat dan begitu banyak agenda mulai dari sesi pembukaan, seremonial, penandatanganan MoU, hingga pemberian anugerah.

Lalu ada high level meeting dan presentasi proyek dari masing-masing pengampu. Selanjutnya calon investor dan pengelola proyek investasi akan menggelar one on one meeting.

Sejumlah duta besar negara asing, investor asing dalam dan luar negeri dipastikan hadir dalam acara.

