WJIS 2024 Sepekan Lagi, 3 Proyek Investasi Sudah Sold Out!

Bisnis.com, BANDUNG—Magnet West Java Investment Summit (WJIS) 2024 cukup kuat menarik calon investor.

Terlebih gelaran yang diinisiasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat ini menawarkan proyek investasi yang sudah matang.

Kepala DPMPTSP Jabar Nining Yuliastiani mengatakan minat calon investor menanamkan modal sudah muncul di gelaran Road to WJIS 2024 beberapa bulan lalu. Di ajang yang dihadiri investor dari Hong Kong hingga Tiongkok tersebut ada proyek yang sudah langsung diminati.

“Dari 40 proyek yang kita tawarkan, tiga proyek investasi sudah sold out! Sudah ditawar duluan sebelum kita adakan WJIS,” kata Nining kepada Tim Jelajah Investasi Jabar 2024 Bisnis Indonesia, di Bandara Kertajati, Majalengka, Kamis (12/9/2024).

Ketiga proyek investasi tersebut Clean Water Service for Patimban Sea Port, Special Industrial Zona, Domestic Area yang ditawarkan oleh kabupaten Subang, Optimalizing of Water Supply System in Jatiluhur District, Purwakarta yang ditawarkan oleh kabupaten Purwakarta, dan Development of Modern Rice Processing Industry yang ditawarkan oleh kabupaten Sukabumi.

“Sudah nggak bisa lagi, mereka nggak mau ditawarkan lagi karena sudah ada yang bersedia untuk masuk,” ujarnya.

Nining memastikan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk menyediakan proses investasi yang efisien melalui agen promosi investasi yang berdedikasi. Mereka menawarkan paket investasi yang kompetitif dengan insentif fiskal dan nonfiskal yang menarik serta dukungan dari layanan penasehat investasi strategis.

WJIS sendiri dijadwalkan digelar 19 September 2024. Acara ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan mendalam kepada para investor tentang cara terbaik untuk berinvestasi di Jawa Barat, menekankan potensi wilayah tersebut untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.

Konten ini merupakan bagian pemberitaan dari program Jelajah Investasi Jabar perjalanan jurnalistik Bisnis Indonesia Perwakilan Jawa Barat yang didukung oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, Diskominfo Jabar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Bank BJB dan XL Axiata.