Dedi Mulyadi Imbau Warga Jaga Kekondusifan Jawa Barat

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi imbau warga jaga kekondusifan di tengah gejolak aksi demonstrasi di berbagai wilayah.
Wisnu Wage Pamungkas
Wisnu Wage Pamungkas - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 13:59
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi. Dok Istimewa
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi. Dok Istimewa
Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali mengimbau warga agar tetap menjaga kekondusifan Jawa Barat (Jabar). 
Dedi Mulyadi mengatakan, kericuhan yang berlarut justru akan semakin merugikan masyarakat kecil.
"Ajak semuanya agar Jawa Barat kondusif soalnya kalau riweuh terus nanti yang susah rakyat, susah penghasilan, enggak ada yang jajan, enggak ada yang makan, enggak ada yang berkunjung enggak ada yang naik ojol, enggak ada yang pesan makanan ya pokoknya semuanya harus bahagia ya," katanya, Minggu (31/8/2025).
KDM, panggilan akrab Dedi, sempat menyindir oknum yang memilih ke luar negeri di saat Tanah Air sedang bergejolak."Kalau orang kaya mah, Indonesia riweuh-riweuh [ricuh], dia pergi ke luar negeri," katanya.
Pagi ini, KDM telah menemui Dery, pemilik kios di samping Gedung DPRD Jawa Barat di Jalan Diponegoro, Kota Bandung yang hangus terbakar buntut aksi unjuk rasa pada Jumat (29/8/2025) malam.
KDM memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan bantuan, baik untuk kebutuhan sehari-hari dan pemulihan usaha Dery yang terdampak.
"Ini saya lagi bertemu dengan Dery, pedagang di samping gedung DPRD ya yang kiosnya terbakar," katanya.
KDM menegaskan, jangan ada stigma atau tuduhan berlebihan terkait penyebab kebakaran yang menghanguskan kios milik Dery dan keluarga.
Untuk membantu biaya sehari-hari, Dery dan keluarga, KDM menjanjikan bantuan finansial sampai kios baru bisa kembali beroperasi.
"Selama sampai kiosnya belum buka, nanti ada Rp3 juta per bulan," janjinya.

Penulis : Wisnu Wage Pamungkas
Editor : Denis Riantiza Meilanova

Topik

Dedi Mulyadi Imbau Warga Jaga Kekondusifan Jawa Barat
Kabar Jabar
4 jam yang lalu

Dedi Mulyadi Imbau Warga Jaga Kekondusifan Jawa Barat

Mahasiswa UPI jadi Korban Penusukan Orang Tak Dikenal saat Demo di Bandung
Kabar Jabar
5 jam yang lalu

Mahasiswa UPI jadi Korban Penusukan Orang Tak Dikenal saat Demo di Bandung

Kerusuhan Cirebon Mereda, Warga Kembali Beraktivitas dengan Waspada
Kabar Jabar
9 jam yang lalu

Kerusuhan Cirebon Mereda, Warga Kembali Beraktivitas dengan Waspada

Demonstrasi Merebak, Pasokan dan Harga Pangan di Kota Bandung Aman
Kabar Jabar
23 jam yang lalu

Demonstrasi Merebak, Pasokan dan Harga Pangan di Kota Bandung Aman

Pemkot Bandung Bersihkan Sisa-sisa Aksi Unjuk Rasa
Kabar Jabar
23 jam yang lalu

Pemkot Bandung Bersihkan Sisa-sisa Aksi Unjuk Rasa

