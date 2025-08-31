Kerusuhan Cirebon Mereda, Warga Kembali Beraktivitas dengan Waspada

Kerusuhan di Cirebon mereda, warga kembali beraktivitas meski waspada. Bentrokan terjadi akibat protes kematian pengemudi ojek online. Fasilitas publik rusak, polisi masih berjaga.

Bisnis.com, CIREBON – Suasana di Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, berangsur normal pada Minggu (31/8/2025) pagi setelah sehari sebelumnya menjadi titik bentrokan antara massa gabungan dengan aparat kepolisian.

Berdasarkan pantauan Bisnis.com di lapangan, aktivitas warga mulai pulih, meski jejak kerusuhan masih jelas terlihat di sejumlah lokasi.

Peristiwa bentrokan besar pecah kemarin, Sabtu (30/8/2025). Massa yang tergabung dari berbagai kelompok melakukan aksi solidaritas menuntut keadilan atas kematian seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan yang tewas usai dilindas kendaraan taktis Brimob di Jakarta.

Aksi tersebut awalnya berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, namun meluas hingga kawasan Mapolresta Cirebon.

Hingga Minggu pagi, kondisi fisik sejumlah fasilitas publik menunjukkan kerusakan. Gedung DPRD Kabupaten Cirebon yang berlokasi di Jalan Sunan Bonang tampak porak-poranda.

Jendela pecah, pintu hangus terbakar, dan kursi berserakan di halaman depan. Di sisi utara gedung, sisa ban terbakar masih terlihat menghitamkan aspal.

Di Taman Pataraksa, yang berada tak jauh dari kantor bupati, pagar besi patah di beberapa bagian. Pot bunga yang biasa menghiasi area taman rusak terinjak-injak, sementara rumput lapangan tampak gosong di beberapa titik bekas dibakar massa.

Sementara itu, pos polisi di kawasan Sumber tidak luput dari sasaran. Bagian kaca depan pecah, atap terbakar sebagian, dan papan nama pos tinggal kerangka besi.

Sedangkan di sekitar Mapolresta Cirebon, bekas tembakan gas air mata masih bisa dijumpai dari tabung-tabung yang berserakan di jalan. Puing kayu dan batu hasil lemparan massa menumpuk di beberapa sudut pagar markas kepolisian.

Meski sisa kerusuhan masih terlihat, warga sekitar mulai kembali beraktivitas. Pedagang kaki lima yang biasanya berjualan di kawasan pusat pemerintahan kembali membuka lapak. Sejumlah toko yang sempat tutup pada hari bentrokan sudah beroperasi normal, meski beberapa memilih menutup lebih cepat.

Suasana di Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat setelah menjadi titik bentrokan antara massa gabungan dengan aparat kepolisian. Minggu (31/8/2025). Bisnis/Hakim Baihaqi

Lalu lintas di jalur utama Sumber juga kembali lancar. Angkutan umum terlihat beroperasi, sementara kendaraan pribadi hilir mudik tanpa hambatan berarti.

Hanya, aparat kepolisian masih terlihat berjaga di beberapa titik, terutama di sekitar Mapolresta dan gedung DPRD, guna mencegah potensi kerusuhan susulan.

Sampai berita ini terbit, aparat belum memberikan keterangan resmi terkait jumlah korban maupun kerugian akibat bentrokan. Namun, dari pantauan di lokasi, setidaknya puluhan fasilitas publik mengalami kerusakan.

Meski situasi terpantau kondusif, suasana tegang masih terasa di kalangan masyarakat. Sejumlah warga yang ditemui mengaku khawatir jika aksi serupa kembali terjadi

“Semoga tidak terulang lagi. Kami trauma dengan kejadian kemarin. Suara ledakan gas air mata terdengar sampai rumah,” ujar Siti (43), warga sekitar Taman Pataraksa.

Kondisi Sumber relatif terkendali. Aktivitas pemerintahan berjalan normal, sementara aparat gabungan TNI-Polri masih siaga untuk memastikan keamanan wilayah.