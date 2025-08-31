Mahasiswa UPI jadi Korban Penusukan Orang Tak Dikenal saat Demo di Bandung

Mahasiswa UPI Ilham Renal ditusuk orang tak dikenal saat melerai pengeroyokan di demo Bandung. Begini kondisinya saat ini.

Bisnis.com, BANDUNG— Mahasiswa asal Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) bernama Ilham Renal diduga ditusuk oleh Orang Tidak Dikenal (OTK).

Ilham diduga ditusuk di area aksi demonstrasi di Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Selain ditusuk, ia juga mengalami pemukulan oleh sekelompok orang saat ia melerai penganiayaan.

Badan Eksekutif Masyarakat (BEM) UPI mengatakan Ilham sebenarnya sedang melintas di sekitar Gedung DPRD Jawa Barat saat aksi demo semalam. Kemudian, Ilham melihat adanya pengeroyokan dan ia berinisiatif untuk melerai.

"la berteriak meminta agar pengeroyokan dihentikan. Namun, tindakannya tersebut justru membuat ia ikut menjadi korban kekerasan. Meskipun sudah mengenakan helm dan tas, Ilham dipukuli hingga helmnya lepas, dan kepalanya dipukuli," kutip dari siaran pers yang diterima Bisnis, Minggu (31/8/2025).

Beruntung, Ilham dibantu orang yang melihat aksi tersebut dan melarikan diri. Ilham pun kemudian dibawa ke ambulans untuk mendapat pertolongan.

Ilham sendiri saat itu tidak menyadari dirinya mengalami pendarahan dan tak menyangka bahwa telah ditusuk karena hanya merasa pegal.

"Setelah mendapatkan pertolongan pertama di Unpas, ia kemudian dibawa ke Unisba, hingga akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin karena mengalami sesak napas," lanjutnya.

Menurut keterangan tersebut, tim medis mendapati adanya luka tusuk dan memberitahukan bahwa paru-paru di sebelah kirinya tidak berfungsi. Alhasil Ilham harus segera dioperasi dan saat ini sedang dalam masa pemulihan.

"Kami mendesak aparat berwenang untuk mengusut tuntas kasus ini dan menindak tegas para pelaku. Solidaritas dan dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan agar Ilham bisa segera pulih,” seru siaran pers tersebut.

Hal serupa diakui Kepala Humas UPI Vidi Sukmayadi. Ia mengonfirmasi bahwa mahasiswanya telah menjadi korban perusakan OTK.

Menurut dia, Ilham baru saja meraih gelar sarjana setelah lulus sidang yudisium, pada Jumat (29/8/2025),

"Beliau baru sidang yudisium pada hari Jumat, baru resmi menyandang gelar sarjana," kata Vidi saat dikonfirmasi.

Vidi merinci korban mengalami luka tusuk di bagian punggung dan harus menjalani perawatan di rumah sakit.

"Ditusuk di bagian punggung, Alhamdulillah ada massa yang membantu membawa ke tim kesehatan dan langsung dibawa ke RS," tuturnya.

Ia memastikan saat ini kondisi Ilham stabil imbas penusukan yang terjadi di Jalan Trunojoyo pada Sabtu (30/8/2025) malam.

"Beliau mengalami penusukan kemarin malam sekitar pukul 7-8 malam oleh orang tak dikenal di sekitar Trunojoyo," pungkasnya.