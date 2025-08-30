Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Massa Blokade Jalur Pantura Cirebon, Tuntut Keadilan untuk Ojol Tewas Dilindas Rantis

Ribuan massa blokade jalur Pantura Cirebon tuntut keadilan atas tewasnya ojol Affan sehingga menyebabkan kemacetan parah dan ketegangan dengan aparat.
Hakim Baihaqi
Hakim Baihaqi - Bisnis.com
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 13:15
Share
Massa aksi melakukan demonstrasi di Cirebon, Sabtu (30/8/2025)./Bisnis-Hakim Baihaqi
Massa aksi melakukan demonstrasi di Cirebon, Sabtu (30/8/2025)./Bisnis-Hakim Baihaqi

Bisnis.com, CIREBON — Arus lalu lintas di jalur Pantura Cirebon, tepatnya di Jalan Otto Iskandar Dinata, Kecamatan Weru, lumpuh total pada Sabtu (30/8/2025) siang. 

Ribuan orang yang terdiri dari pengendara ojek online (ojol), warga sekitar, dan sejumlah simpatisan melakukan aksi blokade jalan sebagai bentuk protes atas tewasnya seorang pengemudi ojol bernama Affan di Jakarta beberapa waktu lalu.

Pantauan di lapangan, massa mulai memenuhi badan jalan sekitar pukul 10.30 WIB. Mereka datang berombongan menggunakan sepeda motor, kemudian menghentikan arus kendaraan dari kedua arah. 

Di tengah kerumunan, beberapa spanduk dengan tulisan bernada perlawanan terbentang lebar. Tulisan seperti “Hapus Penindasan”, “Bubarkan DPR”, "Polisi Pembunuh" menjadi sorotan pengendara yang terjebak macet panjang. 

Teriakan massa menggema, menuntut pertanggungjawaban atas kematian Affan yang sehari sebelumnya dilaporkan meninggal usai terlindas kendaraan taktis Brimob saat melintas di Jakarta.

Situasi sempat mencekam ketika barisan aparat kepolisian yang berjaga mencoba mengendalikan massa. Awalnya, polisi hanya berdiri di sisi jalan, namun eskalasi meningkat setelah sejumlah orang mulai melempari petugas dengan batu. 

Baca Juga

Polisi kemudian menutup ruas jalan dengan barikade kawat berduri untuk mencegah massa semakin mendekat.

Akibat blokade ini, jalur Pantura yang menghubungkan Jawa Tengah dengan Jawa Barat praktis tidak bisa dilewati. Truk logistik, bus, hingga kendaraan pribadi harus terhenti. 

Beberapa pengendara terpaksa memutar balik, sementara antrean kendaraan di belakang titik blokade mengular hingga beberapa kilometer. Sejumlah sopir truk bahkan memilih menepi karena tidak ada kepastian kapan jalur kembali dibuka.

Hingga berita ini diturunkan, suasana di lokasi masih dalam keadaan tegang. Aparat kepolisian terlihat menambah pasukan untuk berjaga, sementara massa tetap bertahan di titik blokade. 

Belum ada tanda-tanda aksi akan mereda. Jalan Otto Iskandar Dinata masih mengalami hambatan parah, dan potensi meluasnya dampak aksi ini masih terus mengintai.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hakim Baihaqi
Editor : Oktaviano DB Hana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Gebrakan Saham Emas dan Nikel ANTM vs UNTR
Premium
6 jam yang lalu

Gebrakan Saham Emas dan Nikel ANTM vs UNTR

INDY, PTBA Exports Could Improve as Govt Eases Coal Pricing Rule
Premium
14 jam yang lalu

INDY, PTBA Exports Could Improve as Govt Eases Coal Pricing Rule

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Massa Mengamuk di Cirebon, Mapolsek hingga Pos Polisi Rusak

Massa Mengamuk di Cirebon, Mapolsek hingga Pos Polisi Rusak

Demonstrasi di Mataram, Gedung DPRD NTB Terbakar

Demonstrasi di Mataram, Gedung DPRD NTB Terbakar

LRT Jabodetabek Pastikan Layanan Operasional Tetap Normal pasca-Demo

LRT Jabodetabek Pastikan Layanan Operasional Tetap Normal pasca-Demo

Demo Besar di Jakarta, Gibran Imbau Masyarakat Tidak Terpancing Berita Tak Benar

Demo Besar di Jakarta, Gibran Imbau Masyarakat Tidak Terpancing Berita Tak Benar

Demo di Makassar Renggut Korban Jiwa, Gubernur Sulsel Imbau Masyarakat Tahan Diri

Demo di Makassar Renggut Korban Jiwa, Gubernur Sulsel Imbau Masyarakat Tahan Diri

Massa Aksi di Bali Usir Polisi yang Naik Panggung Orasi

Massa Aksi di Bali Usir Polisi yang Naik Panggung Orasi

Kantor DPRD Makassar Dibakar Massa, 10 Mobil Hangus

Kantor DPRD Makassar Dibakar Massa, 10 Mobil Hangus

Usut Mobil Brimob Lindas Ojol, Propam Polri Libatkan Pihak Eksternal

Usut Mobil Brimob Lindas Ojol, Propam Polri Libatkan Pihak Eksternal

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Massa Mengamuk di Cirebon, Mapolsek hingga Pos Polisi Rusak
Kabar Jabar
15 menit yang lalu

Massa Mengamuk di Cirebon, Mapolsek hingga Pos Polisi Rusak

Massa Blokade Jalur Pantura Cirebon, Tuntut Keadilan untuk Ojol Tewas Dilindas Rantis
Kabar Jabar
30 menit yang lalu

Massa Blokade Jalur Pantura Cirebon, Tuntut Keadilan untuk Ojol Tewas Dilindas Rantis

Aksi Demonstrasi di Bandung Sisakan Kerusakan, Gedung DPRD Paling Parah
Kabar Jabar
1 jam yang lalu

Aksi Demonstrasi di Bandung Sisakan Kerusakan, Gedung DPRD Paling Parah

Demo Bandung, Dedi Mulyadi Minta Maaf ke Massa Karena Punya Kekurangan
Kabar Jabar
3 jam yang lalu

Demo Bandung, Dedi Mulyadi Minta Maaf ke Massa Karena Punya Kekurangan

2.000 Ojol di Cirebon Siap Kepung Markas Polisi Siang Ini, Tuntut Keadilan dan Minta Kapolri Dipecat
Kabar Jabar
4 jam yang lalu

2.000 Ojol di Cirebon Siap Kepung Markas Polisi Siang Ini, Tuntut Keadilan dan Minta Kapolri Dipecat

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Aksi Solidaritas Affan di Bandung Memanas, Massa Bakar Rumah Milik MPR

2

2.000 Ojol di Cirebon Siap Kepung Markas Polisi Siang Ini, Tuntut Keadilan dan Minta Kapolri Dipecat

3

Aksi Solidaritas untuk Driver Ojol Affan di Bandung Ricuh

4

Harga Beras Premium di Cirebon Lampaui Batas HET Resmi Bapanas

5

Ada Aksi Demo, KA Turangga Berhenti di Stasiun Kiaracondong Bandung

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Kantor DPRD Makassar Ludes Dibakar Massa
5+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Aksi Solidaritas Affan di Bandung Memanas, Massa Bakar Rumah Milik MPR

2

2.000 Ojol di Cirebon Siap Kepung Markas Polisi Siang Ini, Tuntut Keadilan dan Minta Kapolri Dipecat

3

Aksi Solidaritas untuk Driver Ojol Affan di Bandung Ricuh

4

Harga Beras Premium di Cirebon Lampaui Batas HET Resmi Bapanas

5

Ada Aksi Demo, KA Turangga Berhenti di Stasiun Kiaracondong Bandung