Bey Machmudin Buka Gerakan Pangan Murah Serentak di Indramayu

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, BANDUNG--Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin membuka Gerakan Pangan Murah Serentak di lapangan bola Desa Sukaurip Kecamatan Balongan, Indramayu, Rabu (16/10/2024).

GPM Serentak dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia ke-44 digelar bersamaan di 27 kabupaten dan kota di Jabar.

Bey mengatakan, kegiatan tersebut merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jabar dalam menstabilkan harga pangan di pasaran. Selain itu gerakan pangan murah juga membantu masyarakat dalam mendapatkan harga pangan murah dan terjangkau.

"Ini sangat baik karena membantu masyarakat mendapatkan pangan dengan harga murah dan terjangkau, serta menjaga stabilitas harga pangan di pasaran," ujar Bey Machmudin.

Dalam gerakan pangan murah serentak ini, beras SPHP dijual dengan harga Rp58.000/5 kilogram, minyak goreng Rp14.500/botol, terigu kemasan Rp9.000 per kilogram, telur ayam Rp24.00 per kilogram.

Kemudian beras premium Rp65.000 per 5 kilogram daging ayam Rp20.000 per kilogram, bawang merah Rp22.000 per kilogram, daging sapi Rp50.000 per kilogram, gula pasir Rp16.000 per kilogram, sayuran Rp5.000 per pack, dan bawang putih Rp35.000 per kilogram.

GPM Serentak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Terlihat sejak dibuka mulai pukul 8 pagi, masyarakat khususnya Desa Sukaurip sudah memadati area.

Bey kemudian mengajak masyarakat lainnya untuk memanfaatkan GPM yang tersebar di 27 kabupaten kota di Jabar untuk meringankan pengeluaran.

"Mari manfaatkan gerakan pangan murah ini karena harganya terjangkau dan kualitasnya terjaga," ajaknya.

Di tempat yang sama, Pjs Bupati Indramayu Dedi Taufik mengatakan program Gerakan Pangan Murah diharapkan bisa mempermudah akses kebutuhan pokok di tengah situasi ekonomi yang fluktuatif.

Ia menekankan pentingnya sektor pertanian dalam perekonomian nasional dan daerah. Menurutnya, pertanian berperan vital sebagai penyedia bahan pangan, instrumen pengentasan kemiskinan, serta penyedia lapangan kerja.

"Ketahanan pangan nasional harus dimulai dari ketahanan pangan keluarga," ujarnya.

Terkait fluktuasi harga, Pjs. Bupati mengakui, hal ini masih menjadi tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan. Oleh karena itu, ia berharap adanya sistem logistik daerah yang mampu menjaga stabilitas harga dan mengurangi dampak inflasi di Indramayu.

"Ini demi kesejahteraan masyarakat Indramayu yang kita cintai. Gerakan Pangan Murah ini sangat bermanfaat, semoga ketahanan pangan kita semakin terjaga," tambahnya.

Selesai membuka GPM, Bey menyerahkan bantuan pangan kepada warga kurang mampu dan makan telur bersama anak SD.