Bank BJB Raih Penghargaan Most Popular Brand Of The Year dari Jawa Pos

Bisnis.com, BANDUNG - Bank BJB kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan sebagai "Most Popular Brand of The Year" dalam kategori Keuangan Perbankan Daerah dari Jawa Pos.

Penghargaan ini merupakan bagian dari ajang Jawa Pos 7 Most Popular Brand of The Year 2024, yang menganugerahkan penghargaan kepada tujuh brand terpopuler di 60 kategori sektor pilihan masyarakat Indonesia.

Penghargaan ini bertujuan untuk mengapresiasi brand yang memiliki kesadaran merek (brand awareness) tertinggi di benak masyarakat, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Jawa Pos bersama dengan Infovesta, sebuah perusahaan riset dan pengolahan data di Indonesia.

Survei tersebut menggunakan metode multistage area random sampling dengan parameter top of mind awareness, dan melibatkan 19 ribu responden usia produktif di 20 kota besar di Indonesia.

Melalui proses ini, Bank BJB berhasil menunjukkan posisi kuatnya di antara perbankan lainnya, menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik dan inovasi kepada nasabah.

Penghargaan diterima langsung oleh Direktur Keuangan Bank BJB Hana Dartiwan, pada acara puncak yang dilangsungkan di Balai Kartini, Jakarta, pada 3 September 2024. Dalam kesempatan tersebut Direktur Keuangan Bank BJB Hana Dartiwan, menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas penghargaan yang diraih.

"Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim bank bjb dalam membangun dan memperkuat brand image di mata masyarakat. Kami senantiasa berupaya untuk memberikan layanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan nasabah," ujarnya.

Untuk memperkuat brand image, bank bjb telah melakukan berbagai langkah strategis, seperti memperluas jaringan layanan di berbagai daerah, mengembangkan produk-produk perbankan yang inovatif, dan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan.

"Kami percaya bahwa inovasi adalah kunci untuk tetap relevan dan kompetitif di era digital ini. Oleh karena itu, Bank BJB terus melakukan transformasi digital di berbagai lini" tambah Hana.

Hana menjelaskan, Bank BJB terus memperkuat brand awareness dan brand image-nya di tengah persaingan industri perbankan yang semakin ketat. Sebagai bank daerah yang berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah, bank bjb secara aktif meluncurkan berbagai inovasi dan program yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap merek dan membangun citra positif sebagai bank yang modern, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah inovasi dalam layanan digital melalui peluncuran aplikasi mobile banking terbaru. Aplikasi ini dirancang dengan fitur yang lebih mudah digunakan (user-friendly) dan kenyamanan yang ditingkatkan, memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi, pembayaran, dan pengelolaan rekening dengan lebih efisien.

Dalam upayanya memperluas jangkauan layanan perbankan, bank bjb memperkuat program "Agen bjb BiSA!". Program ini melibatkan masyarakat setempat sebagai agen perbankan yang dapat memfasilitasi berbagai layanan, seperti pembukaan rekening, pembayaran tagihan, dan penarikan tunai.

Untuk memperkuat brand awareness, Bank BJB aktif berpartisipasi dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi literasi keuangan. Salah satunya melalui kolaborasi dengan pemerintah dan regulator yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, tentang pentingnya pengelolaan keuangan.

Bank BJB juga memanfaatkan berbagai event untuk memperkuat brand image di berbagai kalangan. Salah satu contohnya adalah acara konser musik yang melibatkan UMKM lokal dan memberikan promosi khusus pada transaksi digital menggunakan QRIS.

Langkah ini tidak hanya mempromosikan penggunaan layanan digital bank bjb tetapi juga memperkuat posisinya sebagai bank yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Dengan serangkaian program ini, Bank BJB terus berupaya memperkuat brand awareness dan brand image-nya di mata publik. Selain fokus pada layanan dan inovasi, Bank BJB juga berupaya untuk menjaga kepercayaan nasabah melalui tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Bank BJB selalu berusaha untuk menjalankan operasional perusahaan dengan transparan dan akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance.

Penghargaan "Most Popular Brand of The Year" ini, lanjut Hana, tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Bank BJB, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi nasabah dan masyarakat.